Caso Nicolás Petro: las conversaciones de Day Vásquez con Alex Char y otros poderosos

La Fiscalía presentó chats entre Day Vásquez y Alex Char. Además, hay conversaciones con funcionarios de la Gobernación del Atlántico, presuntamente para direccionar contratos. Foto: Archivo

El caso de Nicolás Petro Burgos y Daysuris del Carmen Vásquez arroja cada vez más detalles sobre cómo habría sido su enriquecimiento ilícito y cómo, al parecer, habrían entrado dinero de manera irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahora, dentro del escándalo político y judicial del momento, se suma el nombre de uno de los políticos de mayor peso en el país: Alejandro (Alex) Char.

Podría interesarle: Nicolás Petro: Procuraduría creó agencia especial para procesos de Gustavo Petro

La Fiscalía expuso decenas de chats entre Nicolás Petro, Day Vásquez y otras personas, dentro de las cuales había empresarios y políticos. Sin embargo, aunque fue expuesto solo por pocos segundos, se vio también una conversación entre la expareja del hijo del presidente y el ahora candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alex Char.

En la serie de mensajes y notas de voz que presentó el fiscal Mario Burgos, se evidencia cómo el hijo del presidente Petro y su expareja recibían, guardaban y direccionaban dineros que, según el ente investigador, llegaron a sus arcas de parte de políticos, empresarios e incluso un exnarco relacionado con la investigación. Al parecer, otro de los hombres que contribuyó al enriquecimiento de la pareja, habría sido el poderoso Char.

Le recomendamos: Nicolás Petro y Day Vásquez: estas son las personas que habrían financiado su fortuna

En el chat presentado rápidamente por la Fiscalía (no es claro si fue por error), se lee que el candidato a la Alcaldía de Barranquilla dice: “Leo te va a llevar algo”. En la conversación con Day Vásquez, el político de la costa Caribe añade que lo que le llevarán a la entonces pareja de Nicolás Petro son “cinco puntos”. En la jerga de esa región del país, la palabra “puntos” también se usa para referirse a millones de pesos. El chat y finaliza diciendo “que gane quien Dios eligió para gobernar”.

La supuesta conversación entre Vásquez y Char se dio para la época de campaña de las elecciones presidenciales de 2022. El propio Alex Char fue precandidato a la Presidencia de la República el año pasado, pero no logró superar a Federico Gutiérrez en la votación que se hizo al interior de la Coalición Equipo por Colombia.

Conozca más: Caso Nicolás Petro: estos son los aforados mencionados en el escándalo

En diálogo con El Espectador, desde la campaña de Char aseguraron que lo presentado por la Fiscalía es falso, pues, aseguran, ese no era el perfil del hoy candidato. Adicionalmente, manifestaron que lo más probable es que no se pronuncien de manera oficial sobre el escándalo, precisamente, porque no quieren darle relevancia a la prueba que, para ellos, es falsa.

Además de Char, la Fiscalía también presentó otras conversaciones entre Day Vásquez y Nicolás Petro con otros políticos de peso en la costa Caribe. El nombre de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y su mano derecha, Raúl Lacoutire, aparecen en conversaciones sostenidas por Vásquez con el empresario Gustavo de la Ossa, con quien, según el ente investigador, ella buscó direccionar contratos de la Gobernación.

La Fiscalía también señaló que, de acuerdo con registros del Secop, en agosto de 2021 se celebró un contrato entre la Gobernación y la Fundación Conciencia Social, dirigida al parecer por de La Ossa. En la ejecución del contrato, dijo el ente investigador, estuvieron relacionadas personas del círculo cercano de Day Vásquez, como su madre Liceth Castro, Andrea Fernanda Henríquez Villalba, amiga de la expareja de Nicolás Petro, y Kesey Samir Cuesta Rocha, quien sería primo de ella.

Para conocer más a profundidad sobre este contrato y la presunta relación entre Nicolás Petro y Day Vásquez con la Gobernación del Atlántico, este diario buscó contactarse con la gobernadora Elsa Noguera, pero, hasta el momento, no se ha recibido respuesta de su parte.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.