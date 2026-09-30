De la Espriella Lawyers acatará sanción de COP 571 millones y rechazó uso político del fallo

A través de un comunicado de prensa, la firma de abogado De la Espriella Lawyers, informó que acatará el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordena pagar una multa de COP571 millones. Esa sanción fue impuesta por la DIAN en 2021, luego de que la oficina recaudadora de impuestos encontrara que la oficina de abogados no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato con Saludvida EPS. "Rechazamos categóricamente cualquier intento de descontextualizar un requerimiento de la DIAN para instrumentalizarlo con…

A través de un comunicado de prensa, la firma de abogado De la Espriella Lawyers, informó que acatará el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordena pagar una multa de COP571 millones. Esa sanción fue impuesta por la DIAN en 2021, luego de que la oficina recaudadora de impuestos encontrara que la oficina de abogados no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato con Saludvida EPS.



"Rechazamos categóricamente cualquier intento de descontextualizar un requerimiento de la DIAN para instrumentalizarlo con fines políticos ajenos a nuestra labor. Durante más de 25 años hemos honrado el derecho con rigor y transparencia; acatamos la decisión judicial con absoluto respeto y seguiremos defendiendo nuestra excelencia institucional.



Para conocer más detalles de la decisión judicial lo invitamos a que lea: Firma de abogados creada por De la Espriella es condenada por declarar mal sus impuestos

🔵 #COMUNICADO | Rechazamos categóricamente cualquier intento de descontextualizar un requerimiento de la DIAN para instrumentalizarlo con fines políticos ajenos a nuestra labor.



Durante más de 25 años hemos honrado el derecho con rigor y transparencia; acatamos la decisión… pic.twitter.com/ciHb51JVYR — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLALA) September 30, 2026

En su comunicado de prensa, la firma señala que: "De la Espriella Lawyers respeta plenamente la independencia de la Administración de Justicia, la decisión adoptada por los jueces de la República, acata la providencia y continuará actuando conforme al marco juridico vigente y los mecanismos que la ley establezca. De la Espriella Lawyers ha actuado de manera transparente, de buena fe y conforme a la interpretacion juridica que consideró aplicable en su momento".



Y agregó que: "La existencia de una controversia juridica y de una decisión desfavorable no transforma, por si misma, una diferencia de interpretacion tributaria en una actuación dolosa o fraudulenta. No obstante, este asunto tributario no debe confundirse ni convertirse en una plataforma de ataque, señalamiento o confrontación, con el propósito de perjudicar nuestra trayectoria, excelencia en el servicio y labor empresarial, como a su vez, ser un instrumento de intereses politicos para buscar afectar al Presidente de La Repūblica de Colombia, Doctor Abelardo De La Espriella, quien es ajeno a esta situación".

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¿En qué consistió el fallo contra De la Espriella Lawyers?

La decisión judicial de 32 páginas, que fue tomada de manera unanime por tres magistrados, ordenó a De la Espriella Lawyers pagar COP 571 millones por no aportar información real en su declaración de renta.

El fallo del Tribunal Administrativo confirmó la decisión de primera instancia que tomó en diciembre de 2023 un Juzgado Administrativo de Bogotá, que ordenó dejar en firme las sanciones que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) le impuso al bufete creado por Abelardo De la Espriella.

El pleito tributario se centra en un contrato, firmado en noviembre de 2018, por COP 3.000 millones entre Saludvida S.A EPS. y la firma de abogados, la cual en ese momento era representada legalmente por el abogado Daniel Peñarredonda, mano derecha de De la Espriella.



La controversia llegó a la DIAN en noviembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud le informó sobre una auditoría a Saludvida y le pidió que examinara si existía una posible “vulneración del régimen tributario” en ese contrato.

Tras abrir una investigación y solicitar información a De la Espriella Lawyers, la DIAN determinó que los servicios jurídicos que se brindaron a la entidad privada de salud sí debían ser gravados y, en octubre de 2021, multó a la firma de abogados.

De la Espriella Lawyers presentó un recurso de reconsideración, que fue rechazado por la DIAN en noviembre de 2022, por lo que acudió a los estrados judiciales para intentar tumbar la decisión de la oficina de impuestos colombiana.



La historia de De la Espriella Lawyers

La firma fue fundada en 2002 por el hoy presidente de Colombia, Abelardo Gabriel de la Espriella, inicialmente enfocada en derecho penal y litigios de alto impacto. Con el paso de los años, amplió su portafolio hacia áreas como derecho corporativo, empresarial, comercial, cumplimiento normativo y resolución de controversias. Su crecimiento estuvo relacionado con la participación en procesos judiciales de alto perfil y la representación de empresarios, políticos, figuras del entretenimiento y personas involucradas en investigaciones penales.

Entre los casos más conocidos de su trayectoria aparecen la defensa de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, la representación del empresario barranquillero Álex Saab y la del condenado exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt. En 2022, la firma reportaba cerca de 100 abogados y 15 áreas de práctica, además de presencia en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Miami.

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