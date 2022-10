Dejan en libertad a la tiktoker colombiana que fue acusada de robar joyas en Miami

Marielys Valencia fue capturada después de llegar a celebrar su cumpleaños en Estados Unidos. Foto: Tomado de redes sociales

Las autoridades de Estados Unidos dejaron libre a Marielys Valencia Martínez, una tiktoker de Barranquilla que fue capturada por su presunta participación en un robo de alrededor de $20.000 dólares en joyas. La influencer de 39 años fue capturada el 21 de septiembre de 2022 en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida), cuando ingresaba al país norteamericano para la celebración de su cumpleaños. La mujer afirma que fue una venganza de su exnovio norteamericano.

“Aquí nadie estaba pidiendo que le regalara nada, nadie está diciendo que me dé nada. El que quiere deslumbrar de entrada es porque solito quiere deslumbrar, porque le dio la gana. Aquí la gente está hablando de que eso le pasa por interesada. Yo no he pedido nada” afirmó Valencia a través de redes sociales. La barranquillera aseguró que su captura llegó por una venganza de Freed Hunt, su expareja.

“El 3 de diciembre de 2021 me encontraba de vacaciones en la ciudad de Miami, venía conversando con el señor Freed Hunt un mes antes. Aprovecho mi tiempo en Miami, quería salir y le digo: ¿qué tal si nos encontramos y nos comemos algo?” aseguró la influencer colombiana. La mujer contó que conoció a Hunt a través de redes sociales y que su única intención era ser su amiga. Después de este primer encuentro, la mujer aseguró que el norteamericano le empezó a enviar joyas, dinero y otros regalos.

La mujer contó que su relación con Hunt cambió después de que ella rechazara su propuesta de matrimonio. Después de recibir el anillo de compromiso, Valencia le dijo que no estaba lista para casarse, pero que lo podía recibir unos días en Barranquilla. “Desde ahí comenzó su furia, la relación continúa, pero se convierte en una relación tormentosa” aseguró la tiktoker que puso fin a la relación tras la visita.

La expareja de la barranquillera la denunció por supuestamente robarle varias joyas. Según la denuncia, la mujer habría robado las joyas después de que Hunt le permitiera usarlas en un club nocturno al que fueron juntos. Tras la noche de fiesta, Hunt guardó las joyas en una caja. La información que tenía la Policía norteamericana era que las joyas desaparecieron después de que Hunt llevara a la mujer a su hotel.

Dos días después de regresar a Colombia, la mujer subió varias publicaciones a redes sociales usando las joyas. Hunt la contactó para que se las enviara por correo, a lo que la barranquillera le respondió que se las llevaría a la Florida en persona. Cuando llega a Miami para celebrar su cumpleaños y regresar las joyas, Marielys Valencia fue detenida en una cárcel hasta que demostró su inocencia gracias a los chats de WhatsApp con Hunt.

De acuerdo con lo que contó Valencia, una fiscal revisó su celular y se dio cuenta de que era inocente por los chats en los que Hunt le seguía manifestando su amor y le mandaba flores y otros regalos. “¿Qué persona le envía dinero y flores a una persona si supuestamente le robó sus joyas, como él asegura? Todas estas cosas desde el día uno con este hombre están en el historial de WhatsApp” afirmó la mujer que ahora está en libertad.

