Denunciaron por fraude procesal a Jaime Lombana, abogado de Álvaro Uribe

El abogado Miguel Ángel Del Río anunció que el periodista Gonzalo Guillén, a quien Del Río representa legalmente, denunció por fraude procesal a uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Lombana. De acuerdo con Del Río, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar medida de aseguramiento contra Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, “se precisan presuntas conductas delictivas por parte de Lombana”, dijo desde su cuenta de Twitter.

La conducta denunciada por Guillén se remonta al expediente que abrió la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Uribe y el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, en 2018, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en el proceso en que el senador Iván Cépeda fue reconocido como víctima. Entonces, El Espectador reveló que Lombana habría visitado a Enrique Pardo Hasche (condenado por el secuestro y asesinato de Eduardo Puyana, suegro del expresidente Andrés Pastrana) el mismo día que Diego Cadena, otro abogado del expresidente Uribe, fue a ver a Juan Guillermo Monsalve, quien ha declarado de supuestos nexos entre Uribe y grupos paramilitares

Lombana, desde entonces, ha negado que su reunión con Pardo Hasche fuera una especie de fachada para llegar en realidad a Monsalve, hijo de un antiguo mayordomo de la hacienda Guacharacas (que era propiedad de la familia Uribe) que ha sostenido ante la Fiscalía y Corte Suprema que el expresidente tuvo un rol protagonista en la creación del Bloque Metro de las Autodefensas. En julio de 2018, Lombana dijo: “En mi vida he cruzado una palabra, ni siquiera un saludo con el señor Monsalve. Eso era lo que querían que se hiciera, pero gracias a la ayuda de mi Dios y mi intuición personal, me di cuenta inmediatamente que se trataba de un montaje a lo que yo no accedí”.

Para recordar: “Soy una potencial víctima de este montaje”: abogado Jaime Lombana.

En el auto de 1.554 páginas con el cual se ordenó medida de aseguramiento contra Uribe, proferido el pasado 3 de agosto por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, se estableció que Jaime Lombana y Juan Guillermo Monsalve sí coincidieron en la cárcel La Picota de Bogotá el 22 de febrero de 2018. De acuerdo con la versión de Pardo Hasche, todo se trató de una “pésima coincidencia” y él ha reiterado que, el día en cuestión, Lombana y Monsalve estuvieron separados en mesas diferentes y no hubo contacto. De hecho, ha contado que Juan Guillermo Monsalve solo habló con Diego Cadena, el otro abogado de Uribe que ahora ha sido llamado a juicio por presunta manipulación de testigos en favor de Uribe, lo que ambos han negado con insistencia.

La Corte Suprema de Justicia, sin embargo, cuestionó el relato de Pardo Hasche. Según el auto de la Sala de Instrucción, “resulta por demás llamativo que el testigo Pardo Hasche no pueda ser claro en su relato acerca de las circunstancias temporo-modales de la visita que le hizo su cuñada (María Mercedes Williamson) y el Dr. Lombana. En efecto, se muestra vacilante respecto a cuál sería la gestión jurídica que a su favor iría a realizar el abogado, lo que se explica por cuanto anteriormente ya había señalado que de manera personal había promovido una acción de tutela con la que logró que le realizaran la cirugía que requería”.

Sobre la coincidencia de Diego Cadena y Jaime Lombana en la cárcel La Picota, la Corte Suprema observó: “Es claro que habiéndosele anunciado con antelación como lo afirmó Pardo Hasche, la visita de María Mercedes Williamson y Jaime Lombana, el haber coincidido con la visita de Diego Cadena no puede catalogarse ni mucho menos como una situación imprevista y de pésima coincidencia”. De hecho, ese día Diego Cadena entró dos veces al establecimiento carcelario.

Lea también: Corte Suprema seguirá investigando al expresidente Uribe por la ñeñepolítica.

En las declaraciones que Juan Guillermo Monsalve rindió ante la Corte, el 23 de febrero de 2018, este manifestó que él no solo tuvo contacto con Diego Cadena, sino también con Jaime Lombana. Según reveló El Espectador en su momento, Monsalve grabó el encuentro en La Picota con un reloj especial. “Entonces lo que podemos hacer es que vengan ambos -los abogados Cadena y Lombana-, que se siente usted con Lombana y con el otro, yo los llamo ya y les digo”, le propuso Enrique Pardo Hasche a Monsalve ese día.

El pasado 24 de agosto, en audiencia virtual ante el Consejo Superior de la Judicatura, el abogado Jaime Lombana y Juan Guillermo Monsalve tuvieron un cara a cara que alimentó el debate sobre las denuncias del periodista de La Nueva Prensa, Gonzalo Guillén. En la diligencia también estuvo presente el abogado Diego Cadena. Así fue el cruce de palabras, sobre la presunta búsqueda de Lombana al propio Monsalve:

Jaime Lombana: Si usted según lo que expresa, que Pardo Hasche le insistía que yo lo estaba buscando, cosa que le garantizo no era cierto, ¿Cómo se explica usted que en la mesa nunca se mencionara mi nombre?

Juan Guillermo Monsalve: En ningún momento se mencionó el nombre suyo en la mesa. Lo único que hacía Pardo Hasche era que iba a la mesa donde estaba usted y luego venía a la mesa donde estábamos nosotros -con Diego Cadena-.

Jaime Lombana: Según las grabaciones hechas por usted, se observa que Pardo solo se dirige a su mesa cuando ingresa y ya cuando yo me voy. ¿Dónde están las otras veces que usted decía que Pardo Hasche se acercaba y se iba?

Juan Guillermo Monsalve: Pardo Hasche vino a la mesa y volvió a la mesa suya. Como tres o cuatro veces.

Jaime Lombana: ¿Por qué el resto de veces no aparecen ni figuran en el video que usted grabó?

Juan Guillermo Monsalve: No sé, doctor.

La Fiscalía, por su parte, a través de orden emitida en julio de 2018 por la fiscal seccional Nubia Jannett Nempeque, dio por terminada la indagación preliminar al abogado Jaime Lombana por los delitos de amenazas, soborno, fraude procesal y constreñimiento ilegal. En su momento la denuncia fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, entonces coordinador de la Red de Veedurías de Colombia, por las mismas actuaciones que llevaron a Gonzalo Guillén a denunciarlo.

“No contamos con los elementos objetivos que nos permitan la estructura descrita en los tipos penales y en la ley penal, lo que se traduce en una atipicidad, que en estricto cumplimiento de la norma procesal nos lleva a proferir el archivo de las diligencias [cierre de la investigación], a favor del doctor Jaime Lombana Villalba, frente a la inexistencia de los hechos”, consideró en esa oportunidad la fiscal 93 seccional.

Además, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se ha pronunciado a favor de Lombana después de las denuncias que ha recibido por las supuestas presiones que habría ejercido contra el testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de lo dicho en contra del expresidente. En una carta del pasado 11 de febrero, la agremiación aseguró que el abogado Lombana cuenta con las más altas calidades. “Es un reconocido académico, profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que ha ejercido la catedra y la investigación con todos los méritos”, expresó la organización.

Pronunciamiento oficial frente a lo acontecido con el profesor y abogado penalista Jaime Lombana Villalba @JaimeLombanaV #SomosPenalistas@CancinoAbog pic.twitter.com/T5FQTE27xe — Colegio de Abogados Penalistas de Colombia (@CPenalistas) February 11, 2020

Por otro lado, las reacciones sobre la denuncia presentada por Gonzalo Guillén hicieron eco en las redes sociales en la tarde de este 29 de septiembre. El creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, aprovechó la coyuntura para manifestar su apoyo a su compañero en La Nueva Prensa, indicando que Jaime Lombana es “el calanchín tuerce testigos de la lepra esa que le pegó al país hace 30 años”. Por su parte, Gonzalo Guillén aportó recortes de documentos que, en su concepto, demostrarían que Lombana y Monsalve sí se reunieron en La Picota.

URIBE sí puso a los abogados Jaime Lombana y Diego Cadena en contacto para tratar de torcer en La Picota al testigo Monsalve. Las pruebas son legítimas e irrefutables, pero ambos están libres debido a la corrupcción de @FiscaliaCol

La ley es para los de ruana. @DCoronell pic.twitter.com/CbjPJmXNsu — Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) November 11, 2019

Así las cosas, se encuentran dos posiciones en disputa en esta denuncia por fraude procesal. Por un lado, el abogado Lombana asegura que nunca ha tenido contacto con Juan Guillermo Monsalve, y para dar fuerza a su versión cuenta con el testimonio de Enrique Pardo Hasche. Por otro, están las pruebas que llegaron vía Monsalve. El asunto pasa entonces a manos de la Fiscalía, al igual que el 31 de agosto pasado llegó a ese organismo todo el expediente Uribe por supuesta manipulación testigos, el caso que llevó a Cadena a verse con Monsalve en la cárcel.

Nota de la Editora: inicialmente dijimos en esta nota que Miguel Ángel del Río era creador de la serie web Matarife. Corregimos el error: el creador de Matarife es Daniel Mendoza, quien también ha sido abogado del periodista Gonzalo Guillén.

* Actualización de esta noticia: Luego de la publicación de esta noticia, el abogado Jaime Lombana informó a El Espectador, que la denuncia que fue interpuesta en su contra por el señor GONZALO GUILLÉN JIMÉNEZ, por intermedio de su abogado MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO MALO, fue inactivada. Lo anterior, por decisión de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Fiscalía General de la Nación, al determinar que los hechos denunciados son similares a los que fueron objeto de investigación bajo el radicado 110016000050201820777, dentro del cual se profirió orden de archivo a favor del denunciado el día 19 de julio de 2018 por la Fiscalía 93 Seccional por atipicidad de las conductas.