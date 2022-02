Despenalización del aborto: ¿qué dijeron Ateos Bogotá y la Conferencia Episcopal?

La Corte Constitucional estudió dos demandas que reposaron en los despachos de los magistrados Alberto Rojas Ríos y Antonio José Lizarazo, quienes terminaron siendo componentes y dando aval a la despenalización del aborto en Colombia. Foto: José Vargas

Luego de meses de un expediente suspendido por líos procedimentales, la Corte Constitucional por fin decidió sobre las demandas que piden la despenalización del aborto. En una histórica decisión, la alta corte eliminó todo castigo judicial para las mujeres que accedan a la práctica hasta la semana 24 de gestación. Además, mantuvo vigentes las tres causales previamente amparadas para la realización del procedimiento: malformación del feto, abuso sexual a la mujer y riesgo a la vida de la madre. La Conferencia Episcopal y la Asociación de Ateos de Bogotá ya reaccionaron.

En contexto: Aborto en Colombia: Corte Constitucional despenaliza el aborto hasta la semana 24

Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, prometió seguir promoviendo la vida humana desde la gestación. Y aunque no se refirió directamente al reciente fallo, dejo ver entre líneas su inconformismo con la decisión adoptada. Explicó que desde el derecho a la vida parten todos los demás derechos tanto en Colombia como en los demás países del mundo.

“Ahora más que nunca somos sensibles a los derechos humanos, la razón nos nuestra que, si defendemos la vida en las etapas más frágiles desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia”, señaló Monseñor Rueda.

Lea también: Aborto legal en Colombia: Los avances y fracasos tras casi 16 años en la Corte

✅ ATENCIÓN | Monseñor Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, se pronuncia frente a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de aprobar la despenalización parcial del aborto. Mañana a primera hora la Conferencia Episcopal, emitirá un pronunciamiento oficial. VER VIDEO AQUÍ ⬇️ . . . #Vida #ProVida Posted by Conferencia Episcopal de Colombia on Monday, February 21, 2022

Además, la Conferencia prometió mañana a primera hora emitir un comunicado oficial. Hace tan solo una semana, en el marco del Día Mundial del Enfermo, lanzaron una cartilla con distintas reflexiones religiosas sobre el por qué, para ellos, debía evitarse la eutanasia. Incluso, agregaron un anexo que puede ser usado por todo ciudadano que manifieste, a pesar de padecer una enfermedad grave e incurable, que no será paciente de la práctica. El Espectador recogió las reacciones de los abogados de Martha Sepúlveda y Víctor Escobar.

La Asociación de Ateos de Bogotá, por su parte, celebró la decisión de la Corte Constitucional y agregó estar a favor de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en especial de las mujeres colombianas. En esencia, explicó que estamos en un estado laico y que las decisiones proferidas por los poderes públicos no deben estar permeadas por creencias personales o doctrinas religiosas.

Vea: Galería: así se vivió la despenalización del aborto en el Palacio de Justicia

“A raíz de nuestra postura humanista y secular, coincidimos con los movimientos feministas en varios aspectos como la no criminalización de las mujeres por ejercer el derecho a interrumpir voluntariamente su proceso de gestación, pero lamentamos que el 75% de los votos en contra el día de hoy al tomarse una decisión de esta magnitud para las mujeres, hayan sido de mujeres y que solo una de las cuatro magistradas se haya separado de la posición de sus colegas”, explicó la asociación.

Se refiere al voto de la magistrada Diana Fajardo, quien fue la única de las otras tres magistradas que le dijo “sí” a la despenalización del aborto. Las otras magistradas, Gloria Ortiz, Paola Meneses y Cristina Pardo, se apartaron total o parcialmente de la decisión mayoritaria, argumentos que se conocerán con el pasar de los días. Diana Fajardo, además, fue quien redactó el proyecto de sentencia que permitió ampliar la eutanasia a los pacientes en condiciones no terminales, a mediados del año pasado.

Entrevista: “Mujeres, a celebrar ¡Lo logramos!”: Causa Justa sobre despenalización del aborto

Asimismo, la Corte Constitucional exhortó al Congreso y al Gobierno a regular la práctica de inmediato. Ante esa orden, la Asociación de Ateos explicó: “Lamentamos nuevamente la inoperancia endémica de nuestro Congreso de la República a la hora de sacar adelante las reglamentaciones concernientes a este tipo de asuntos en los cuales la moral personal y las creencias dogmáticas propias de la religión interfieren con el debate y retardan el avance del país en materia de derechos individuales”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.