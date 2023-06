La “linda” Soleil: de homenajeada por Jorge Oñate, a rival del primo de Mancuso

Soleil María Zapata de Ramos; exembajador de Colombia en el Vaticano Guillermo Escobar Herrán (arriba, de izquierda a derecha). Jorge Oñate y Domenico Mancuso, primo de Salvatore Mancuso. (abajo, de izquierda a derecha). / Archivo El Espectador, El Heraldo y particular. Foto: Archivo Particular

“Capitán Ramos y su linda Soleil”. Así empieza la canción Me Pides Tanto, uno de los principales temas musicales del fallecido cantante vallenato Jorge Oñate. Sin embargo, son muy pocos los que conocen a quiénes hacía referencia el jilguero de América, quien murió en Medellín hace un par de años. Sobre el primero, el capitán Ramos, no es claro de quién se trata. Cuando este diario indagó con el círculo cercano del cantautor no hubo pronunciamientos, e incluso, una fuente respondió “que ese tipo de preguntas no se hacían”. Su mánager y amigo, Mario Puerta, vio los mensajes, pero jamás se pronunció al respecto.

Sobre la “linda Soleil”, El Espectador logró establecer su identidad: Soleil María Zapata de Ramos, una mujer de la alta sociedad del departamento de Córdoba y que en los últimos años empezó a aparecer en los expedientes judiciales. Puntualmente, desde 2016 hasta 2022 y por orden de tres sentencias, la mujer tuvo que devolver 212 hectáreas de tierra en zona rural de Montería, Córdoba. De acuerdo con los fallos emitidos por el Tribunal Superior de Antioquia, Zapata compró terrenos en un contexto de dominio paramilitar y en el que fueron asesinados y desplazados forzadamente cerca de 15 familias campesinas. Además, este diario conoció otro proceso judicial que la involucra a ella y también tiene como epicentro la ciudad de Montería.

Domenico Mancuso, un peligroso arrendatario

Resulta que, desde 2019, Soleil María Zapata se hizo cargo de un inmueble en la capital de Córdoba y que desde los años noventa había sido arrendado por Domenico Mancuso Hoyos, exparamilitar y primo de Salvatore Mancuso, el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, desde 2020 Mancuso Hoyos dejó de pagar el arriendo y subarrendó el inmueble, hecho que estaba totalmente prohibido en el contrato. Fue así como Soleil María Zapata lo terminó demandado y, en febrero de 2023, un juez ordenó devolverle el inmueble a Soleil María Zapata.

Domenico Mancuso no es un exparamilitar cualquiera. De acuerdo con los expedientes judiciales de Justicia y Paz, este ganadero de Córdoba fue clave en la expansión paramilitar en Norte de Santander y era el enlace de los paramilitares con los miembros de la Fuerza Pública. Que dicho sea de paso, Salvatore Mancuso no mencionó a su primo en sus recientes declaraciones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que reiteró el vínculo que hubo entre militares y policías con las AUC en esta zona del país. Según Salvatore Mancuso, en esta zona del país se asesinaron y desaparecieron de manera forzada a campesinos con la anuencia de la fuerza pública.

Este fallo en contra de Domenico significa la reaparición del exparamilitar en los expedientes judiciales colombianos. Desde 2014 no se sabe sobre su paradero, pues ese año las autoridades italianas lo capturaron con fines de extradición a Colombia, pero nunca más se supo sobre él. El Espectador se contactó con el abogado Jaime Paeres, abogado de Salvatore Mancuso y cercano a a esa familia, para conocer sobre el paradero de Domenico. Sin embargo, asegura que desconoce dónde está. Según los registros públicos, Domenico Mancuso tampoco tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana.

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Montería lo absolvió en segunda instancia en un expediente en el que se le investigaba por el asesinato de William Guzmán Oyola y Elkin Durante Pérez, perpetrados en de noviembre de 2000. Este caso y la demanda interpuesta por Soleil María Zapata son los únicos que figuran en la Rama Judicial. Sin embargo, exjefes paramilitares como el propio Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, han dicho que Domenico tiene información sobre que agentes del Estado colombiano que se aliaron con los paramilitares.

El otro arrendatario

En los papeles de la demanda interpuesta por Soleil María Zapata, además de Mancuso Hoyos, también figura como arrendatario Gustavo Salgado Paternina, un nombre que no dice mucho a primera vista. Sin embargo, en la sociedad monteriana es un reconocido arquitecto, dueño de la firma Inarq.Co, fundada en 1998 y encargada de varios edificios en esta zona del país, entre ellos, la construcción del centro comercial Alboraya, en Montería.

Los negocios de la “linda Soleil” con el exembajador en el Vaticano

No es la primera vez que esta mujer es mencionada en las páginas de El Espectador. En mayo de 2022, este diario contó que en esas tierras adquiridas por Zapata aparece el fallecido exembajador de Colombia en El Vaticano, Guillermo Escobar Herrán, a quien se le atribuyó ser el artífice de la visita del papa Francisco en septiembre de 2017. Aunque su nombre no fue mencionado, sí apareció una empresa que era de su propiedad y por la que ya fue sancionado en 2018 por el Consejo de Estado. Se trata de la Compañía Agrícola y Comercial del Tolima y Cía. Ltda., la cual aparece como una de las propietarias de un lote de 13 hectáreas en zona rural de Montería (Córdoba) que habían sido despojadas en 1998 en un contexto en el que los hermanos paramilitares Castaño desplazaron y asesinaron a la población de esta zona.

El Tribunal Superior de Antioquia emitió un fallo de restitución de tierras, en el que menciona a esa compañía como una de las empresas que tuvieron dominio sobre una parcela del predio conocido como Mundo Nuevo y que le fue arrebatado a una familia campesina. Ese terreno, que fue devuelto por el Tribunal a sus originales dueños, estuvo los últimos años en manos de Zapata de Ramos, quien también aparece en papeles como integrante de la firma Boreal Inversiones, dirigida por su hija y su yerno, el empresario y contratista Javier Haddad Cure, exsocio de los condenados primos Nule por el carrusel de la contratación en Bogotá.

Aunque el reciente fallo no da luces de cómo se dio el despojo de estas tierras, El Espectador conoció otra decisión del Tribunal de Antioquia emitida en septiembre de 2017, hasta ahora publicada, en la que también aparece la compañía del exembajador Escobar y Soleil María Zapata, quien tuvo que devolver ese año por orden del Tribunal otros siete predios en esta misma zona de Montería. En ambos fallos se menciona a dos hombres de los que hasta ahora no se tiene mayor información, pero fueron quienes se quedaron con los predios después de que los campesinos fueran amenazados por hombres armados: Ariel Antonio Narváez Montiel y Cesáreo Bernal, de quienes no se tiene mayor información.

Fue este último, según los fallos, quien le vendió en 2005 los terrenos a la compañía del exembajador Escobar, quien luego se los transfirió en 2006 a la empresa ganadera Consorcio Agropecuario del Sinú, la cual terminó vendiéndolos en 2009 a la empresaria Zapata. Uno de los campesinos que declaró en los procesos dijo que los hombres que participaron del despojo no los pudieron identificar porque no eran de la zona. En ninguna de las sentencias de restitución la firma del exembajador explicó cómo adquirió esas tierras, pues en el primer fallo no fue convocado y en el reciente fue citado a declarar en noviembre de 2018, un año después de su muerte, en diciembre de 2017.

En los tres fallos de restitución de tierras, emitidos en 2016, 2020 y 2022, El Tribunal de Antioquia le reprochó a Zapata dos hechos puntualmente sobre las tierras de Mundo Nuevo. Primero, que aprovechó, “ilícitamente de la situación conflictual, más cuando sabía que en esta zona se habían llevado a cabo procesos de reforma agraria y titulación de baldíos en favor de campesinos pobres y que tuvieron que abandonar, renunciar, ceder o malvender sus tierras por todos los fenómenos violentos y alteraciones de orden público”. Es decir, según el fallo, la época en que Zapata y el exembajador Escobar hicieron negocios, con tierras en Montería, coincidió con la arremetida violenta de los paramilitares de Carlos, Vicente y Fidel Castaño.

“Entre 1990 y 2005, aparecieron los paramilitares, particularmente un sanguinario grupo que se hizo denominar Los Tangueros o Los Mochacabezas, grupo de las Autodefensas de la Casa Castaño que, con su forma de operar justificada en la contrainsurgencia, causó gran cantidad de desplazamientos de la población, múltiples desapariciones forzadas y numerosos homicidios decapitando a sus víctimas, en fin, una suerte de acciones que intimidaron y generaron terror y zozobra en la localidad”, señaló el Tribunal sobre la zona rural de Montería, la cual hoy también sufre la presencia del Clan del Golfo, grupo sucesor del paramilitarismo.

El otro punto que le recriminan a Soleil Zapata, quien se opuso a la restitución de los predios, es que no aportó documentos que demostraran que hizo una labor juiciosa para averiguar que los predios no hubieran sido adquiridos de manera ilegal. “Si Zapata hubiera actuado con mayor diligencia y rectitud se habría inquietado por la cantidad de trasferencias de dominio y englobes de tierra que se llevaron a cabo en tan corto lapso y con patrones casi idénticos de negociación, las que habían estado inmersas en procesos agrarios, y era factible atribuir este comportamiento atípico a los fenómenos de violencia” ocurridos en Montería, Valencia y Tierralta, concluyó el fallo del Tribunal.

Desde finales de mayo, El Espectador le envió un cuestionario a Zapata y a su abogada, a los correos en los que fueron notificadas de los fallos de restitución de tierras y del reciente pleito que le ganó al primo de Salvatore Mancuso. Por ejemplo, se le preguntó sobre la identidad de su esposo, si conoció al exembajador Escobar Herrán, sobre quién más intermedió en los negocios de tierras que sostuvo en Montería, ¿Cómo conoció a Domenico Mancuso y por qué mantuvo negocios durante tantos años con un reconocido paramilitar como lo era él? Sin embargo, hasta el momento, no ha respondido a estas y otras preguntas incluidas en los correos electrónicos.

