Eliminalia: una lavandería de reputación para delincuentes

El creador y dueño de Eliminalia, Didac Sánchez. Foto: James O'Brien/OCCRP

*Organized Crimen an Corruption Reporting Project e Investigative Reporting Project Italy.

Dos son narcotraficantes condenados. Uno ha sido acusado de lavado de dinero para una red de prostitución. Otro vendió equipo estadounidense al gobierno sirio. Tres más están acusados de ayudar a llevar a cabo una estafa de criptomonedas que robó miles de millones de dólares a los inversores.

(Lea también: Socios del paramilitarismo pagan por borrar su pasado de internet)

Estos son algunos de los más de 1400 clientes, incluidas decenas de personas condenadas o sospechosas de delitos, que han contratado a Eliminalia, una empresa de gestión de la reputación que promete “borrar tu pasado”.

Con sede en Barcelona, Eliminalia lleva una década lavando reputaciones . Desde un espacio de coworking con paneles de madera en la histórica calle comercial de Portal de l’Àngel, que comparte con otras dos docenas de inquilinos, la empresa se ha convertido en un actor importante en la industria mundial de la desinformación a sueldo.

Oficialmente, el hombre detrás de Eliminalia es Diego “Didac” Giménez Sánchez, un empresario español de 30 años que ahora se cree vive en Georgia. Sánchez afirma controlar una red en expansión de empresas, incluida una empresa ucraniana de subrogación que está siendo investigada por tráfico de bebés.

Pero parece haber construido esta red con un hombre llamado José María Hill Prados, quien fue condenado por abusar sexualmente de él cuando era menor de edad. Aunque el nombre de Hill Prados no aparece en los registros de Eliminalia, los investigadores españoles sospechan que también puede controlar al administrador de reputación.

Miles de archivos filtrados, obtenidos por la organización francesa sin fines de lucro Forbidden Stories y compartidos con OCCRP y docenas de socios, permitieron a los reporteros mapear la extensa red de influencia digital de Eliminalia. Sobre la base de informes anteriores , los documentos brindan una visión sin precedentes de la variedad de tácticas encubiertas que utiliza la empresa para sofocar las críticas a sus clientes.

Los registros muestran que Eliminalia, que cambió su nombre a iData Protection SL a fines de diciembre, utilizó leyes de derechos de autor y privacidad para intimidar a los periodistas, manipuló los motores de búsqueda para ocultar información y produjo noticias falsas. En algunos países, la empresa se ha asociado con bufetes de abogados e incluso ha abierto nuevos negocios con sus propios clientes criminales.

Los expertos dicen que Eliminalia es parte de una creciente industria de la desinformación que ayuda a los malos actores, desde criminales hasta cleptócratas, a ocultar sus turbios pasados.

“Todo este mecanismo, esta comisión de lavado de dinero y reputación, esta cleptocracia cotidiana, depende hoy en día de intermediarios profesionales transnacionales”, dijo Tena Prelec, investigadora de la Universidad de Oxford que estudia la cleptocracia transnacional.

“Hay toda una serie de industrias de servicios profesionales, como agentes de relaciones públicas, cabilderos, abogados… que básicamente ayudan en esta reconversión de personas y empresas desagradables y gobiernos como empresarios internacionalmente respetados y cosmopolitas filantrópicos”.

Los abogados de Eliminalia se negaron a responder preguntas sobre este proyecto, argumentando que muchos de ellos se referían a secretos comerciales de los clientes de la empresa. Acusaron a los periodistas de parcialidad.

“La orientación y el contenido de la gran mayoría de las preguntas demuestran un enfoque parcial y deshonroso”, escribieron.

Servicios Penales

Sánchez, que se presenta como un emprendedor hecho a sí mismo, tenía solo 20 años cuando fundó su primera empresa de gestión de la reputación en España. Durante los años siguientes, abrió varios otros negocios y finalmente trasladó su base a Ucrania, donde contrató a personas para escribir reseñas inventadas y avisos legales falsos para los periodistas.

Entre las muchas empresas de Sánchez se encontraba un negocio de subrogación llamado Subrogalia, que conectaba a padres españoles con mujeres ucranianas que podían tener a sus bebés. Aunque él es la cara pública de la empresa, los documentos obtenidos por OCCRP muestran que su negocio ucraniano era de hecho propiedad de Hill Prados, quien estuvo encarcelado en España por abusar sexualmente de Sánchez cuando era menor de edad.

Dos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley española a cargo de las ciberamenazas, que pidieron no ser identificados porque no estaban autorizados para hablar con los medios, dijeron a OCCRP que sospechaban que Hill Prados era el beneficiario de Eliminalia. Sin embargo, no dieron más detalles sobre su evidencia y OCCRP no pudo verificar el reclamo de forma independiente.

Eliminalia forma parte de una red de al menos 54 empresas en nueve jurisdicciones vinculadas a Hill Prados y Sánchez en la última década. Ninguno de los dos accedió a comentar sobre esta historia.

Sánchez ha dicho anteriormente que creó Eliminalia por el deseo de borrar historias sobre su propio pasado como presunta víctima de Hill Prados.

“Me torturó mucho encontrar menciones de lo que había sucedido en mi infancia en Internet”, escribió en su autobiografía autopublicada, “El secreto del éxito”.

“Me puse a estudiar cómo borrar referencias y en pocas semanas había logrado borrar la mayor parte de lo que habían escrito. Entonces vi que había un mercado para esto y creé Eliminalia”.

Parte del negocio de Eliminalia proviene de personas comunes que buscan borrar material malicioso publicado sobre ellos en línea, como parte de un impulso creciente para fortalecer las leyes del “derecho al olvido”. Pero los reporteros descubrieron que muchos de los clientes en los libros del administrador de reputación eran delincuentes, que reclutaron a Eliminalia para manipular esas mismas leyes a su favor.

Los documentos internos filtrados sugieren que Eliminalia ha brindado servicios a más de 1.400 clientes, incluidos cientos de personas que han sido acusadas o condenadas por delitos, desde tráfico de drogas y agresión sexual hasta fraude y lavado de dinero.

Prelec, de la Universidad de Oxford, dijo que se ha vuelto “absolutamente normalizado” que proveedores de servicios como abogados y firmas de relaciones públicas laven la reputación de clientes problemáticos. Volar por debajo del radar de los resultados de búsqueda podría cambiar el resultado de una verificación de diligencia debida del cliente en un banco u otro proveedor de servicios regulado.

“La idea de aceptar dinero oscuro en nuestras economías, aceptar que las personas pueden usar su riqueza... para administrar su reputación de manera agresiva, en detrimento de quienes exponen la verdad, eso no está bien”, dijo.

Eliminalia también se ha asociado con sus propios clientes cuestionables para expandir su negocio.

Un cliente, el bufete de abogados italiano Studium Srl, fundó una empresa de gestión de reputación llamada Digitallex, que luego manejó parte del negocio italiano de Eliminalia. En 2021, las autoridades iniciaron una investigación sobre los accionistas de Digitallex por lavado de dinero, quiebra fraudulenta y evasión fiscal. La empresa no respondió a las preguntas.

Otro socio italiano, Enea Angelo Trevisan, contrató a Eliminalia después de ser declarado culpable de fraude por quiebra en 2015. Parece que dos años después hizo negocios con los gestores de reputación y fundó una empresa italiana llamada Eliminalia Holding Sa, y varias otras, para gestionar los activos de Eliminalia. negocios en Suiza e Italia.

En 2018, Trevisan se separó de Eliminalia y renombró una de estas empresas, Eliminalia Italia Srl, la antigua empresa de Holding como Ealixir. Ahora que vende sus propios servicios para eliminar contenido en línea fuera de los EE. UU., Ealixir tiene planes de cotizar en bolsa en el mercado de valores Nasdaq y recientemente se expandió a América Latina y el Caribe.

Trevisan no respondió a una solicitud de comentarios.

‘Un mecanismo de acoso’

El periodista mexicano Daniel Sánchez acababa de publicar una investigación sobre los contratos sospechosos de un gobernador estatal con una empresa mexicana de videovigilancia, Interconecta, en enero de 2018 cuando comenzaron las llamadas telefónicas.

Al principio, dijo, los que llamaban eran periodistas y activistas afines al gobierno local que lo instaban a eliminar la historia. Muy pronto, recibió una llamada de un hombre llamado Humberto Herrera Rincón Gallardo diciendo que trabajaba para Eliminalia, quien también lo presionó para que retirara el artículo.

El tono de Gallardo fue amistoso y explicó que la investigación estaba afectando los resultados de Interconecta. Pero después de su llamada, las cosas comenzaron a escalar.

Una página que se parecía mucho a la publicación para la que trabaja Daniel Sánchez, Página66, apareció en Facebook y comenzó a publicar artículos falsos con su nombre. Luego comenzó a circular en las redes sociales un mosaico de fotos que lo mostraban junto a otros periodistas, activistas y políticos, acusándolos de ser “enemigos del gobierno”.

Dos periodistas locales que conocía aparecieron y, según dijo, le ofrecieron sobornos para que retirara la historia. Dijo que también se peleó con un amigo personal cercano que también trató de presionarlo.

Daniel Sánchez dijo estar convencido de que Eliminalia estaba detrás de la campaña en su contra. “Incluyen todo un mecanismo de hostigamiento para que logren sus objetivos”, dijo a OCCRP.

Los documentos filtrados de Eliminalia muestran que Gallardo de hecho representaba al cliente de Eliminalia, Grupo Altavista, la empresa matriz de Interconecta. En abril de 2019, el grupo contrató a Eliminalia para atacar 13 enlaces que mencionaban a su empresa, incluida la investigación de Sánchez publicada por Página66, por menos de 13.000 euros.

El dueño de Eliminalia, Diego Sánchez, dijo en una entrevista con los medios que su empresa había entrado a México “porque encontramos que los países donde hay más corrupción y problemas políticos son donde hay más oportunidades de negocio”.

Daniel Sánchez dijo que el acoso lo dejó temiendo por su vida. México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, y el gobierno informa que al menos 55 han sido asesinados entre 2018 y 2022.

Luego, en 2020, Página66 fue eliminada por el hosting de su página web, Digital Ocean, durante una semana después de que alguien presentara un aviso de infracción de derechos de autor contra el sitio de noticias, según Daniel Sánchez. Un registro en línea de la solicitud muestra que fue presentada por Gallardo, quien dio una dirección en el Reino Unido.

Gallardo negó trabajar para Eliminalia, acosar a Sánchez o presentar la notificación . “Si mi nombre aparece en alguna queja, ha sido mal utilizado, sin mi consentimiento y sin mi conocimiento”, dijo.

Una investigación realizada por Articulo19, de la oficina México-Centroamérica, determinó que varios periodistas han sido atacados con tácticas similares. Priscilla Ruiz, coordinadora legal del programa de derechos digitales del grupo, dijo que había identificado al menos otro caso también vinculado a Eliminalia.

Ruiz dijo que Articulo19 había hablado con las fuerzas del orden público mexicanas sobre impugnar los avisos falsos de infracción de derechos de autor de las plataformas digitales en los tribunales, pero las limitaciones de la ley dificultaron la preparación de un caso.

“En México es difícil argumentar que las notificaciones falsas de infracción de derechos de autor, emitidas por una empresa fantasma que no tiene registro de su existencia, son prueba de fraude, como en el caso de Eliminalia”, dijo.

Borrando el pasado

Las notificaciones presentadas contra Página66 muestran cómo Eliminalia se ha aprovechado de las leyes para intimidar a las críticas de sus clientes. Los reporteros descubrieron que la compañía ha creado un modelo de negocio al utilizar como armas las regulaciones de privacidad y derechos de autor de EE. UU. y la Unión Europea.

OCCRP mismo ha sido el objetivo de estas tácticas. En 2019, los editores recibieron un correo electrónico que afirmaba que una investigación de larga data, que mostró que el banco suizo CBH había movido $ 277 millones en fondos sospechosos a través de empresas ficticias propiedad del multimillonario ruso Alexey Krapivin, había violado las regulaciones de protección de datos de la UE.

El mensaje procedía de compliance@legal-abuse.eu, uno de los múltiples dominios que parecen oficiales que Eliminalia ha utilizado para enviar amenazas legales a los medios de comunicación. Los administradores de reputación han implementado cada vez más mensajes como estos en los últimos años para presionar a los editores a eliminar contenido o simplemente desperdiciar recursos al abordarlos.

Los documentos muestran que CBH había contratado al socio italiano de Eliminalia, ReputationUp, para enfocarse en el contenido en línea que lo vinculaba con extraterritoriales y lavado de dinero. Según los datos, CBH pagó 229.000 euros a Eliminalia por la obra, lo que la convierte en uno de los clientes que más paga del conjunto de datos.

Muchos de los correos electrónicos que envió Eliminalia alegando violaciones a la privacidad estaban firmados por “Raúl Soto”, un aparente seudónimo utilizado por un empleado de Eliminalia que se hacía pasar por un funcionario de la Comisión Europea en Bruselas. Un análisis del código fuente de uno de estos correos electrónicos realizado por Quirium, una organización sin fines de lucro especializada en análisis forense digital, encontró que los mensajes se enviaron desde una dirección IP en Ucrania, donde Eliminalia operó hasta la invasión rusa el año pasado.

La Comisión dijo que el equipo de seguridad informática de la UE había eliminado uno de los dominios que parecían oficiales de Eliminalia por suplantación de identidad. Un portavoz dijo que el organismo consideró que el uso de dominios para “falsa suplantación de identidad de la Comisión Europea es una infracción”.

<br/> Mientras los empleados de Eliminalia se hacían pasar por funcionarios de la Unión Europea en los mensajes a los periodistas, la empresa también sopesaba los peligros de la desinformación a la Comisión Europea. Escribiendo en nombre de Eliminalia, alguien que usaba el nombre de Guillem Castro Izquierdo hizo una presentación pública en respuesta a una llamada de comentarios sobre la desinformación, que la comisión luego publicó en línea. Advirtió contra la difusión de “información errónea intencional para influir en el juicio de los ciudadanos hacia organismos internacionales”, otros ciudadanos y empresas. “El factor principal es el uso manipulador de los canales de comunicación masiva como redes sociales, televisión, radio, medios digitales, etc”, agregó. Recomendó “filtrar” las fuentes de noticias y borrar el contenido. La Comisión Europea dijo que había recibido 3.000 presentaciones públicas como parte de su convocatoria de comentarios . “La respuesta de Eliminalia a la consulta fue una de muchas”, dijo un vocero.

Unos meses después, Eliminalia usó otra táctica para apuntar a un artículo de OCCRP sobre el cliente de CBH Derwick Associates, una firma offshore que recibió $5 mil millones en contratos de energía del gobierno venezolano sin competencia. La historia mencionaba al exgerente de CBH que manejaba clientes venezolanos para el banco, Charles-Henry de Beaumont, otro cliente de Eliminalia.

La empresa clonó la investigación de OCCRP, " Sumergir a Venezuela en la oscuridad “, en un sitio web de noticias falsas Noticias-Politica.com, lo actualizó e inició una denuncia en virtud de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, una ley estadounidense que exige que los proveedores de servicios en línea reaccionen de inmediato a las quejas para evitar la responsabilidad por violaciones de derechos de autor.

El objetivo de tales tácticas es lograr que Google y otros motores de búsqueda eliminen artículos auténticos de los resultados de búsqueda. Esto se ha convertido en una forma cada vez más común de desinformación en los últimos años, dijo Katherine Trendacosta, directora asociada de políticas y activismo de Electronic Frontier Foundation.

“Del tipo de tácticas que he visto, diré que los derechos de autor son una de las más fáciles. Es muy fácil abusar de ella”, dijo.

Un portavoz de Google dijo que combate los intentos de eliminación fraudulentos a través de procesos de revisión automatizados y humanos, y permite que los sitios presenten “contranotificaciones” si el contenido se eliminó por error.

Noticias-Politica.com es solo uno de los 600 dominios de noticias falsas creados por Eliminalia, según un análisis de Qurium. Están diseñados para parecer sitios reales, pero en realidad están llenos de contenido robado de medios legítimos como The Daily Mail y Le Parisien, junto con historias utilizadas para reclamos de derechos de autor erróneos.

Qurium encontró muchos de los sitios que mencionaban una empresa llamada Communication Media Group Ltd. en su letra pequeña, junto con una dirección en la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves. Los sitios web también utilizaron grupos de direcciones IP, al menos dos de las cuales se asignaron recientemente a Maidan Holdings LLC, hasta hace poco la empresa matriz de Eliminalia Ucrania.

Estos sitios se utilizaron para tácticas como la clonación de la historia de destino y la eliminación del nombre de su cliente, y la generación de historias falsas positivas o neutrales que mencionan a su cliente con la esperanza de que los motores de búsqueda las indexen por encima de las legítimas. Un contrato de Eliminalia visto por OCCRP explica los objetivos al cliente: bajar la “información no deseada” a la tercera página del motor de búsqueda “para que sea más difícil de encontrar”.

Eliminalia también manipuló el algoritmo de Google a través de “backlinking” (creando tantos enlaces como sea posible entre sitios web) para que asciendan en los rankings. En un caso, los operadores del administrador de reputación publicaron 7000 enlaces en un foro no seguro de un sindicato de estudiantes negros en un colegio comunitario para vincular 2 millones de artículos de noticias falsas de Eliminalia.

Eliminalia ahora está anunciando tácticas en línea más agresivas . En una entrevista a fines del año pasado desde Georgia, donde Sánchez había establecido nuevas empresas, le dijo a un entrevistador de televisión que estaba operando “un ejército de piratas informáticos” para atacar la desinformación rusa en línea.

Pero cuando un reportero visitó la nueva oficina que estableció recientemente en un barrio residencial de la capital, Tbilisi, no encontró señales de que alguien estuviera trabajando allí.

Eliminalia en España, por su parte, fue renombrada en enero. El nombre de Sánchez todavía aparece en el registro español como el único propietario de la empresa, pero la administración cambió en noviembre para excluirlo.

En el espacio de coworking de Portal del Àngel donde se encontraba Eliminalia, un nuevo cartel reza ahora “PROTECCIÓN IDATA”.

“Éramos Eliminalia pero ahora somos IDATA”, dijo un empleado que abrió la puerta.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.