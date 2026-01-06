Esta es la condena que pagarán patrulleros de policía por asesinar a futbolista en Cartagena

Los patrulleros Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard son señalados por el homicidio de un menor de edad futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020. Foto: Fiscalía General de la Naci

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Darío Porras Vides, Iván Darío Olivo de Ávila y Esteban Gómez Ricard son señalados por el homicidio de un joven futbolista ocurrido el 24 de agosto de 2020, en Cartagena (Bolívar), así como por otros hechos ilícitos posteriores.

De acuerdo con la investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los tres integrantes de la Policía Nacional “llegaron a un lavadero de automóviles ubicado en el barrio San Francisco y golpearon al adolescente porque no brindó información exacta sobre los horarios de atención del establecimiento de comercio”.

Lea: Falsas promesas y engaños: así operaba red de explotación en Cali que enviaba mujeres a Oslo

La víctima, un menor de edad que pertenecía a una escuela de fútbol en Cali (Valle del Cauca) y se encontraba en Cartagena de manera temporal, “huyó del lugar para evitar la agresión. Los uniformados lo persiguieron y uno de ellos, el patrullero Porras Vides, lo alcanzó y le propinó un disparo en el abdomen con el arma de dotación”.

El menor fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció. Posteriormente, Olivo de Ávila y Gómez Ricard señalaron en los reportes oficiales que el joven deportista hacía parte de una pandilla y que los había atacado con un arma artesanal, la cual fue obtenida y entregada en cadena de custodia.

Lea también: Ministerio de Defensa se pronuncia por tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Sin embargo, distintas labores investigativas y pruebas de balística “evidenciaron que la versión de los policías era falsa. El joven nunca portó ni utilizó un arma de fuego, y el artefacto hechizo aportado no era apto para disparar”.

Por estos hechos, un juez penal del circuito de Cartagena (Bolívar) condenó a Porras Vides a 44 años y 2 meses de prisión por homicidio agravado; a Olivo de Ávila a 13 años y 6 meses de prisión por favorecimiento agravado; y a Gómez Ricard a 14 años de prisión por favorecimiento agravado y falsedad ideológica en documento público.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.