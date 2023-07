Gobierno Duque también habría sometido a cuatro empleadas a prueba de polígrafo

Martha Lucía Ramírez fue vicepresidenta y canciller de Colombia en el gobierno del presidente Iván Duque. Foto: El Espectador - José Vargas

A través de un comunicado, la firma de abogados que representan a la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, aceptó que tres enfermeras y una trabajadora doméstica fueron también sometidas a una prueba de mentiras, por el hurto de varios elementos de la casa del papá de la exfuncionaria. Con estos hechos, tal parece que un caso como el que involucra a Laura Sarabia, la exjefa de gabinete presidencial de Gustavo Petro, tuvo un antecedente en el Gobierno de Iván Duque.

Todo habría ocurrido en el año 2020, cuando fueron sometidas a la prueba de mentiras las señoras: Luz Duarte, Lina Marcela Burbano, Cesia Rodelo y Dily Banquett, quienes trabajaban para el papá de Ramírez, un hombre de 96 años que sufría de Alzheimer. Víctor Mosquera es la firma de defensores que confirmó los hechos, respondiendo a una investigación de la revista Cambio, en la cual se detalla que las mujeres también fueron sometidas al procedimiento de seguridad justo en el mismo sótano del edificio adscrito a la Presidencia donde fue interrogada tras un robo, el pasado 30 de enero, la exniñera de Laura Sarabia: Marelbys Meza.

Los abogados explicaron que, una vez se conoció la publicación periodística, consultaron el esquema de seguridad que entonces acompañaba a la vicepresidenta del Gobierno de Duque. Tal esquema manifestó que, como un procedimiento rutinario de seguridad, sin consulta previa ni intervención de Ramírez, efectivamente realizaron las pruebas en el edificio Luis Carlos Galán, ubicado al frente de la Casa de Nariño.

Según el comunicado de la firma, debido a la desaparición de elementos personales y del armario del paciente que tenían bajo su cuidado, el esquema hizo la prueba de polígrafo con el fin de “establecer la plena confiabilidad de todo el equipo de trabajo”. Además, indicaron que se trató de un procedimiento de seguridad nacional: “Se consideró de riesgo nacional, en razón de que su padre venía a dormir con relativa frecuencia en la casa de la Vicepresidencia cuando ella dormía allá”.

Al respecto, Cambio contactó a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez. “¿Sabe que no estoy enterada? Yo creo que si hubo un hurto a mi papá, recién mi mamá se murió, pero no estoy enterada de cómo habrá sido eso. Eso lo estaban trabajando con la agencia que tenían las enfermeras, pero no sé qué habrán hecho (...) La verdad no estoy enterada. La verdad no tengo la información de qué fue lo que se hizo en ese momento, tendría que averiguar a ver qué fue”, fue la respuesta de la excanciller a la revista.

Por otra parte, uno de los escándalos más álgidos del gobierno Petro es investigado por las autoridades disciplinarias y penales. Se trata del hurto de una alta suma de dinero en la casa de la exjefa de gabinete, por la cual fue sometida la entonces niñera Marelbys Meza a una irregular prueba de polígrafo. Luego se integraría el hecho a una serie de interceptaciones ilegales a ella y otra exempleada de Sarabia, que derivaron en la salida de su cargo y el del embajador Armando Benedetti; y el suicidio del coronel Óscar Dávila, quien hacía parte de la seguridad de la Casa de Nariño. En este caso, la defensa de la exjefa de gabinete también ha argumentado que el asunto podría significar un riesgo de seguridad nacional.

