Incendio en San Onofre se originó en las fincas que devolvió Argos en restitución

A la izquierda, el incendio que consume varias fincas del sector Palmira, en San Onofre (Sucre). A la derecha, José Ignacio Martínez, representante de las familias restituidas por orden judicial por Argos. Foto: Archivo El Espectador

Desde el pasado miércoles, un feroz incendio forestal está afectando hasta 1.200 hectáreas de la zona rural del municipio de San Onofre, Sucre, en la región conocida como Palmira. El hecho, que tiene en ascuas a las autoridades sucreñas y a la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), tiene un tinte particular, pues están en llamas varias de las fincas que hace un mes devolvió por orden judicial el grupo empresarial Argos a víctimas de la guerra.

En contexto: Argos es obligada a devolver predios comprados en el auge paramilitar en Sucre

Ignacio Martínez, representante de las familias restituidas, las cuales recobraron derechos por 21 predios despojados, apenas y puede creer lo que le está sucediendo. Hace un mes una jueza de restitución había estado allí, entregándoles oficialmente las tierras de las que tuvieron que salir en medio de la carrera paramilitar por controlar el noroccidente del país en 2005. Y que, a la postre, fueron compradas y englobadas por la reforestadora Tekia, filial de Argos, que configuró un negocio de madera tipo teca en plena zona de guerra.

“Las familias estamos como en shock porque llevamos muchos años esperando la restitución. Y en este mes donde estábamos organizando la tierra, proyectándonos, justo se nos quema el producto que teníamos listos para vender. Ya entenderán como nos sentimos anímicamente. Y solo le podemos dar gracias a Dios porque estamos vivos”, le dijo a este diario Ignacio Martínez.

La sentencia de restitución que benefició a los Martínez le daba la oportunidad a más de 20 grupos familiares para retornar a San Onofre. No obstante, tan solo tres de esos grupos quisieron volver por las características de orden público de una zona que, aún hoy, es atemorizada por criminales, pero del Clan del Golfo. El incendio, como explica Martínez, está acabando con la totalidad de las fincas La Divisa y Providencia, donde regresaron dos grupos familiares.

Lea: Incendio forestal en San Onofre, Sucre, ha afectado más de 1.200 hectáreas

“El incendio sigue incontrolable. Quemó todo, todo, todo. Lo único que no se quemó fueron las casas porque logramos apagarla con personas de la comunidad”, explicó Martínez. No obstante, dio a conocer que se trató de un error humano y que, por ahora, se descarta participación de otras fuerzas. “Se supo que fue un señor que estaba haciendo una limpieza para cultivar. La candela, como que se le pasó o no tuvo el cuidado”, le dijo a este diario.

Hace un mes, se hizo efectiva la entrega material de los predios que por más de dos décadas fueron ocupados por Tekia, en un gran proyecto de producción de madera. La sentencia de restitución, del Tribunal Superior de Cartagena, da cuenta de que la filial de Argos aprovechó el contexto de desprotección de los campesinos y ganaderos de esa zona, justo cuando los paramilitares de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, le había ganado el pulso a la guerrilla por el control territorial.

En este video puede ver detalles del proceso de restitución conocidos por El Espectador:

Múltiples autoridades se han unido al llamado de la comunidad para apagar las llamas, que iniciaron el miercoles pasados. Cuerpos de bomberos de otros municipios, como Tolú, Tolú Viejo y Ovejas, se han sumado a los esfuerzos, así como integrantes de la Fuerza Aérea y el mismo personal técnico de la Ungrd que, a esta hora, continúa en el territorio. De hecho, y según ese despacho, hay 11 máquinas que adelantan labores para mitigar el incendio.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.