Karen Abudinen denunció a Katherine Miranda: Corte Suprema abre indagación

Karen Abudinen y Katherine Miranda. Foto: Archivo y Tw

La exministra de las TIC, Karen Abudinen denunció a dos congresistas de la oposición que la citaron a una moción de censura en el Congreso por la presunta corrupción en el contrato de su cartera con Centros Poblados: los verdes Katherine Miranda y León Fredy Muñoz. Según la exfuncionaria los representantes a la Cámara intentaron “crear una situación fáctica engañosa” y un “escándalo mediático” alrededor del billonario contrato que terminó provocando su renuncia e investigaciones en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema ya admitió la denuncia y abrió una indagación preliminar contra Miranda y Muñoz por los presuntos delitos de fraude procesal e injuria y calumnia. Además, el despacho del magistrado Héctor Alarcón decretó la práctica de varias pruebas para verificar si hay mérito a abrir una investigación formal. En ese evento, los congresistas serían vinculados mediante indagatoria.

Para la exmintic, Miranda y Muñoz “utilizaron pruebas inexistentes para crear una situación fáctica engañosa e inducir a la Cámara de Representantes en error para que votara afirmativamente la moción de censura”. Además, para la exministra es una “conducta al margen de la ley” que los congresistas se hayan sumado a la tendencia en en redes sociales de utilizar la palabra “abudinear” como sinónimo de robar.

#LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR por demostrar como la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía — Katherine Miranda 🌻 101 (@MirandaBogota) December 1, 2021

Al conocer de esta apertura de indagación, la congresista Miranda le dijo a El Espectador: “A la exministra se le perdieron 70.000 millones de pesos en sus narices, dejó el proyecto de Centros Digitales trancado y en un limbo jurídico y a miles de niños sin internet y ahora soy yo quien le salgo a deber. Una denuncia temeraria como esta es inaceptable en cualquier democracia. Yo no me dejaré intimidar por ella ni por ningún corrupto”.

La representante verde añadió: “Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de todos los colombianos. Sin miedo, enfrentamos la corrupción. Y a la ministra le digo: en la Corte Suprema nos vemos. A mí no me va a poner una mordaza”. No obstante, este no es el primer enfrentamiento entre Miranda y Abudinen. Hace apenas unas semanas, la exministra le contestó a la congresista en fuertes términos su trino sobre la palabra “abudinear”.

Sinverguenza.Todos saben ya que a la única a la que los bandidos de Centros Poblados le tenían miedo era a mi. Les caduqué el contrato y los saqué de su maldito juego. No puede decir ahora que la corrupción tiene mi apellido. Canalla, miserable, bandida — Karen Abudinen (@karenabudi) December 2, 2021

Así, mientras los entes de control intentan establecer qué irregularidades hubo tras el billonario contrato del Mintic con Centros Poblados que pretendía llevar conectividad de internet a miles de escuelas rurales, la Corte Suprema entrará a definir si hubo algún delito en la pelea entre Abudinen y Miranda, a la que terminó sumado Muñoz. El magistrado Alarcón podrá escuchar a ambas partes y cualquier decisión que tome deberá ser debatida primero con sus compañeros de la Sala de Instrucción.

