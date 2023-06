Los abortos forzados de exFARC que la Procuraduría le solicita investigar a la JEP

A decenas de mujeres en las FARC les practicaron abortos a la fuerza, en avanzado estado de embarazo, algunos de los bebés fueron extraídos vivos de sus úteros, posteriormente asesinados y sus cuerpos desaparecidos. Imagen de referencia. Foto: Agencia EFE

“Con ocho meses de gestación, en contra de su voluntad, le sacaron a su hija y la lanzaron viva al río. En su relato indica que la escuchó llorar, se la arrebataron de sus brazos y la lanzaron al río Guayabero”, este es uno de los testimonios que la Procuraduría cita sobre los abortos forzados y asesinatos a no nacidos que se presentaban en las filas de las antiguas FARC. Por este caso y 26 más, el Ministerio Público le solicita a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los investigue como un nuevo patrón criminal dentro del macrocaso 07, que indaga sobre el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Los hallazgos, afirma la Procuraduría, permiten inferir que no se trató de conductas aisladas o accidentales, pues los hechos ocurrieron en todo el territorio nacional y en todos los Bloques, en el marco del reclutamiento y la utilización de niños y niñas, por el que la JEP investiga a las FARC. Luego de documentar los testimonios de 27 mujeres, el ente de control explica cómo les practicaron abortos a la fuerza, en avanzado estado de embarazo, algunos de los bebés fueron extraídos vivos de sus úteros, posteriormente asesinados y sus cuerpos desaparecidos.

“Las mujeres de las Farc y del ELN eran reunidas en algunas ocasiones para realizar los abortos, les ponían Cytotec y con una chupa absorbían para sacar los bebes (…) siempre había 5 o 10 mujeres”, asegura una de las víctimas citadas en el comunicado de prensa del Ministerio Público. Según los relatos de las víctimas, los abortos se realizaban como una práctica sistemática en ese grupo armado, había un médico que se encargaba de realizarlos, a grupos de 10 mujeres o más, provenientes de los diferentes frentes de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Revolucionario Guevarista.

Otra de las excombatientes le contó a la Procuraduría que, cuando el Mono Jojoy descubrió que estaba en embarazo, ordenó que le hicieran un legrado. Para el aborto forzado, supuestamente le dieron tres pastillas para tomar y otras tres se las introdujeron para abortar, pero no se produjo el aborto, entonces le repitieron la dosis. Ese día les hicieron el legrado a cuatro mujeres más, una con ocho meses de embarazo. Fueron a escondidas a buscar los restos y encontraron a los bebés, en pedacitos. Después de eso, la castigaron.

En otra de las situaciones documentadas por la Procuraduría, la mujer víctima cuenta que ocultó el embarazo todo lo que fue posible, hasta cuando el comandante de su columna lo descubrió y la envió para el Frente 40, donde se hacían los abortos. “Ahí dio la orden que me pusieran la droga para el legrado. Como a las dos de la tarde me empezaron a poner la droga, al otro día como a las nueve de la mañana tuve el niño, era un varón, nació vivo. El médico lo mandó a botar vivo a la basura y yo lo traté mal, porque me dio mucha rabia. Lo saqué de la basura y lo tuve en mis manos como media hora hasta que se murió en mis manos”, relata la víctima, según la información del ente de control para la JEP.

Debido a hechos como los anteriores, donde las militantes se veían obligadas a abortar o les asesinaban a sus hijos, “el Ministerio Público solicita que se investiguen los siguientes hechos: aborto forzado en edad gestacional avanzada; asesinato de neonatos; lesiones dolosas al feto; y, desaparición forzada de neonatos y las facetas de género que se relacionan con estas conductas”, así se lee en la solicitud del procurador delegado ante la JEP, Christian Wolffhügel Gutiérrez.

Entre sus conclusiones, el delegado Wolffhügel Gutiérrez asegura que es necesario que se amplíen los criterios de investigación, específicamente los ámbitos de observación del macrocaso 07. El propósito es que se indaguen a profundidad los cuatro escenarios analizados por la Procuraduría, relacionados con el asesinato de los no nacidos. “En ellos, el carácter territorial y por bloque es fundamental”, indica la información.

