¿Qué significa “personas gestantes” en la sentencia de despenalizó el aborto?

La Corte Constitucional reconoció a las personas trans y no binarias en la decisión sobre despenalizar el aborto hasta la semana 24. Foto: nito100

La sentencia de la Corte Constitucional que eliminó el delito de aborto consentido hasta la semana 24 en Colombia habla de la necesidad de proteger los derechos de las mujeres y las personas gestantes. La decisión es histórica, no solo por despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta los seis meses de gestación, sino porque menciona a las “personas gestantes”, un término que abarca a quienes no se identifican como mujeres, pero cuyos cuerpos están en la capacidad de gestar. Tal es el caso de los hombres trans y las personas no binarias.

Lo había hecho antes la Suprema Corte de México el 7 de septiembre de 2021, cuando determinó unánimemente, en una demanda contra el Código Penal del estado de Coahuila, que es “inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta”, porque vulnera el derecho a decidir de las mujeres y las personas gestantes. En Colombia, desde hace algunos años, varias organizaciones venían alertando sobre la necesidad de hablar de este grupo poblacional en las decisiones judiciales referentes al aborto. Sin embargo, solo hasta ahora el alto tribunal lo menciona, aunque no le dedica un análisis diferenciado, como lo habían solicitado algunos intervinientes.