“Nos engañaron”: Karen Abudinen se lava las manos ante la Procuraduría

La ministra TIC, Karen Abudinen, durante su intervención en el debate de control político hecho en la comisión sexta del Senado. Foto: MinTic

Desde la semana pasada, la Procuraduría recoge los testimonios de quienes puedan dar luces sobre lo que pasó dentro del Ministerio de las TIC, al momento de firmar e iniciar la ejecución de un fallido contrato para crear 7.000 centros digitales en las regiones más apartadas de Colombia. Este 9 de febrero fue el turno de la exministra Karen Abudinen, quien renunció a su cargo a petición del presidente Iván Duque y contra quien cursan investigaciones penales y disciplinarias desde finales del año pasado.

En septiembre de 2021, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Luis Fernando Duque, representante de la cuestionada Unión Temporal Centros Poblados (el contratista); Adriana Mesa, secretaria general del Mintic; Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual; Camilo Jiménez, director de Infraestructura; y Paola Izquierdo, representante de la interventora Consorcio PE 2020 Digitales. Según el testimonio de Abudinen, quien ahora trabaja en la Fundación Tecnoglass, todos los funcionarios púbicos fueron engañados por Centros Poblados, el cual presentó una garantía falsa del banco Itaú para soportar la seriedad de su oferta.

“Perdóneme, pero yo como ministra, secretaria y directora del ICBF siempre he dado lo mejor de mí para que me pase una situación tan difícil. Hay una fábrica de corrupción alrededor. Yo si le pido señor procurador, que las empresas de Centros Poblados que engañaron al Estado por muchísimos años salgan de la contratación de este país. Cambian de nombre, cambian de fachada y las experiencias se las valen. No tenemos como saber el pasado de las empresas. Esto es indignante. Los funcionarios públicos no debemos seguir siendo engañados”, testificó Abudinen.

Según su palabra, la exministra fue quien denunció las irregularidades protagonizadas por Centros Poblados. Todo habría iniciado en una audiencia de incumplimiento, cuando para mediados del año pasado el contratista ya presentaba retrasos. Le fue adjudicado la mitad de un billonario contrato y hasta le fue entregado un anticipo por $70.000 millones, los cuales a la fecha no han sido recuperados. En la audiencia de incumplimiento, según Abudinen, el banco Itaú se presentó con prueba en mano, explicando que Centros Poblados había falsificado documentos a su nombre.

La exministra señaló que se trataba del proyecto más ambicioso de la cartera, que respondía a peticiones del presidente Iván Duque. Agregó que cuando llegó al Ministerio TIC, en 2020, no vio necesario hacer cambios en la planta de personal, pues tenía los profesionales idóneos para llevar a cabo los proyectos a favor de la ciudadanía. Dijo que, antes de entregar el contrato en manos de Centros Poblados, hubo incontables reuniones de más de cinco personas en las cuales se analizaron alrededor de 1.500 observaciones de consultorías. El contratista parecía fiable hasta entonces.

“Yo quiero resaltar el equipo de trabajo del Ministerio TIC. Nunca me he visto en una situación tan tenebrosa. Actuamos en derecho y con el debido proceso. Incluso, le dimos a Centros Poblados las garantías para que se pudiera defender. Luego de pasar por las diferentes etapas, caducamos el contrato. Y luego embargamos los bienes del contratista. Esto es lo más contundente que un funcionario público puede hacer. Aquí no estábamos hablando solo del anticipo, este era un contrato de un billón de pesos”, agregó Abudinen.

Noticia en desarrollo...

