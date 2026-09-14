Piden al Congreso investigar al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández

A la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó una solicitud para que se investigue penal y disciplinariamente al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández Andrade. La petición hecha al Legislativo tiene que ver con los chats conocidos el pasado fin de semana en los que se ve que el ahora togado se comunicó con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo que piden es que se adelanten pesquisas para determinar si el magistrado habría tenido algún tipo de…

A la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes llegó una solicitud para que se investigue penal y disciplinariamente al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández Andrade. La petición hecha al Legislativo tiene que ver con los chats conocidos el pasado fin de semana en los que se ve que el ahora togado se comunicó con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Lo que piden es que se adelanten pesquisas para determinar si el magistrado habría tenido algún tipo de relación con el escándalo de corrupción al interior de esa entidad.

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La petición fue hecha por la Red de Veeduría Ciudadana que envió un documento a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En ella, solicita que investigue si el magistrado de la Corte Constitucional tiene algún tipo de responsabilidad penal o disciplinaria por los hechos de corrupción. «Se adelante la investigación penal y disciplinaria a fin de determinar si los hechos constituyen o no posibles infracciones de las normas disciplinarias, y de responsabilidad penal», se lee en el documento.

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Entre los posibles delitos que piden indagar está el de prevaricato, tráfico de influencias y “otros por determinar”. Asimismo, la Red de Veedurías señala que su documento no asegura que el togado haya incurrido en algún delito o alguna falta, sino que, precisamente, debe ser el Congreso, que tiene competencia para investigarlo, que determine si hay lugar a alguna responsabilidad.

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El caso por el que ahora piden investigar al magistrado Fernández tiene que ver con una publicación de la Revista Cambio en la que se expusieron varios chats en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por los hechos de corrupción al interior de la Ungrd durante la administración de Olmedo López. Según expuso el medio de comunicación «el episodio tiene seis protagonistas. Los ya conocidos Olmedo López y Sneyder Pinilla y cuatro nuevos nombres: un conductor de la UNGRD; la pareja de Pinilla; el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, y su amiga Irma Solangel Torres, hoy conjuez en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

Lo presentado por la revista son las comunicaciones de la tarde del 9 de enero de 2024 que «dan cuenta de un cruce de mensajes entre estas seis personas para una presunta entrega de plata a la abogada Torres. En la secuencia, es Fernández quien envía las coordenadas del apartamento a Olmedo López». En la publicación se lee que ese día, «a las 5:35 Vladimir Fernández aparece por primera vez en escena. Lo anterior abre un interrogante: ¿Sabía el magistrado de la plata que Sneyder le entregaría a la doctora Torres?».

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En los chats expuesto por el medio de comunicación se lee un mensaje de Olmedo López a Vladimir Fernández: «‘Recuérdeme el apartamento’, le pregunta Olmedo López a Vladimir Fernández. A esa hora, Sneyder y Miguel habían llegado al apartamento de Irma Solangel Torres en el barrio Pablo VI, en el occidente de Bogotá». Esas conversaciones, según la revista, «Olmedo y Sneyder no sabían en ese momento quien era la persona que iba a recibir el dinero ni el número de su apartamento. Por eso, chateaban entre ellos para averiguar los datos».

Según se ve en las conversaciones reveladas por la revista, el magistrado de la Corte Constitucional fue el que entregó los datos de Irma Solangel Torres a Olmedo López, para que a su vez se los diera a conocer a Sneyder Pinilla. El medio de comunicación cuestionó que si el ente investigador tenía toda esta información, por qué la dejó de lado en medio de las pesquisas.

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