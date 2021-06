Presidente Duque anunció la transformación integral de la Policía

Lo hizo en la ceremonia de ascenso del curso 114 de oficiales denominado Carlos Holmes Trujillo García, en honor al fallecido ministro de Defensa, que murió a causa del COVID-19 durante los primeros meses del año en curso.

“Me llena de orgullo que la promoción número 114 de oficiales de la Policía lleve el nombre de un ser de bondad, abnegación, entrega y ante todo un patriota a prueba de cualquier reto. Su vida como funcionario público estuvo engalanada de su excelencia”, dijo el presidente Iván Duque en la ceremonia de ascenso del curso de oficiales de la institución que fue denominada Carlos Holmes Trujillo García en honor al ministro de defensa que perdió la batalla contra el COVID-19 durante los primeros meses del año en curso.

La ceremonia que se llevó a cabo de manera presencial en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander contó con la presencia de la familia del ministro Trujillo, el director de la institución general Jorge Vargas; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro; el ministro de defensa Diego Molano y el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional. Durante la misma se realizó un minuto de silencio en honor al ministro y seguido a ello el jefe de Estado anunció la modernización del Ministerio de Defensa y la transformación de la Policía que durante los últimos días no ha escapado a duras críticas por la presunta labor irregular que han desempeñado algunos uniformados en el marco de las manifestaciones adelantadas desde el pasado 28 de abril.

Duque aseguró que la institución ha adelantado alrededor de 30 millones de procedimientos policiales en los que dan muestra del profesionalismo de sus integrantes, pero también trajo a colación los casos de abuso que se han presentado durante las protestas. “Sea esta la ocasión para decir que estos hechos son enfrentados con hidalguía, transparencia y sanción interna. Se ha colaborado con información a los entes de control. La Policía de Colombia nunca ha tenido que ocultar nada”. Señaló que están en un proceso de transformación constante que servirá para salvaguardar la vida, la honra, los bienes y todos los derechos constitucionales de los colombianos.

“Esta policía ha procurado ser garantista y garante de la expresión ciudadana”, dijo el jefe de Estado quien, además, recordó que la labor de los uniformados “es acompañar y proteger las protestas pacíficas pero cuando se presentan incidentes de violencia y terrorismo urbano debe estar presente para hacer cumplir la Constitución y la ley”. Si bien el mandatario aseguró que hasta el momento la Policía y el sector defensa han adelantado labores tendientes a preservar el orden público y garantizar los derechos entregó directrices concretas al ministro de defensa Molano para avanzar con la transformación policial. Dejó claro que estos ordenamientos obedecen a un consenso entre catedráticos, expertos internacionales e iniciativas provenientes desde el interior de la institución.

“Le he dado instrucciones claras al ministro Molano para modernizar la estructura orgánica del Ministerio de Defensa a costo cero donde le daremos a la seguridad ciudadana, a la seguridad pública un énfasis incuestionable. Dentro de ese énfasis el trabajo con la Policía Nacional donde esté esa cercanía con el ciudadano y la estructura del ciudadano a la labor misma pero donde mejoremos constantemente las condiciones de nuestros soldados y policías. Le he dado una instrucción clara al ministro Molano, la de priorizar el trámite del proyecto de ley de carrera y profesionalización policial. Le he dado instrucción para que el próximo 20 de julio presentemos el proyecto de ley y un nuevo estatuto disciplinario policial que modernice el existente que tiene 15 años de vigencia”, dijo el mandatario.

Entre otras cosas, Molano y el general Vargas también debe avanzar con la expedición de un decreto que modernice la estructura orgánica de la Policía que tendrá la finalidad de fortalecer la política de defensa, protección y tutelaje de los derechos humanos. El jefe de Estado también trajo a colación la iniciativa de cambio de la nueva identidad e imagen de la institución que empezará con la renovación del uniforme de los Policías. “Hay un nuevo uniforme que más allá de los temas puramente operacionales, hace más visible el nombre del agente de policía, su distinción y placa, su rango pero sobre todo le permite al ciudadano tener la información completa de quien está en los servicios en las calles”.

En razón a la prevención de los derechos humanos el mandatario llamó la atención sobre una nueva iniciativa que será promovida por el director de la Policía y el ministro Molano. Se trata de la creación de la Dirección de Derechos Humanos que estará inmersa, de alguna forma, en todas las unidades que tiene la institución. “A este elemento lo va fortalecer ese nuevo estatuto disciplinario policial que se renueva y que debe traer consigo el fortalecimiento de la investigación y la trazabilidad en todas las conductas policiales. Esto también viene fortalecido por la profesionalización y el desarrollo policial, donde también he impartido la instrucción de crear el centro de estándares de alto nivel donde estemos con todo el aporte de policías internacionales trayendo otros referentes en procedimientos y gestiones del servicio”.

Sobre el uso de la fuerza, el mandatario resaltó que las normas existentes en el país se fortalecerán. “Es importante también que día a día traigan nuevos estándares y fortalecer nuestras normas en lo que tiene que ver con el porte, uso y comercio de armas menos letales y que todos los estándares en lo que tiene que ver con la lucha y actos de vandalismo también esté fortalecido por policías internacionales”, dijo el mandatario quien resaltó que el Escuadrón Móviles Antidisturbios (Esmad) ha estado en funcionamiento durante 20 años de los cuales han visto “mínimos casos de incidentes letales” que han sido investigados por las autoridades competentes.

Sobre esta unidad el presidente dijo que los estudios internacionales les han permitido tener tácticas operacionales que sirven para proteger la Constitución y los derechos humanos minimizando las situaciones o riesgos de letalidad. No obstante, reiteró que la labor de cada uno de los miembros del Esmad está enmarcada en labores profesionales que permiten la salvaguarda de los ciudadanos de ahí que considere importante tener su postura junto a la de catedráticos que servirá para nutrir la discusión sobre la modificación y modernización de los servicios de policía.

El jefe de Estado, entre otras cosas, mencionó que la iniciativa de reforma también vincula nueva tecnología que servirá para conocer los procedimientos que adelanten los uniformados en el marco de las manifestaciones y situaciones que vincula a la ciudadanía. El director de la Policía, por su parte, resaltó que la Unidad de Derechos Humanos contará con la presencia de un referente internacional que se encargará de presidir la misma. El oficial aclaró que no será un uniformado activo quien esté al frente de esta nueva dependencia.

Los 10 pilares de la reforma:

1. Transformación integral de la Policía Nacional y modernización del Ministerio de Defensa.

2. Creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional para la prevención, protección y respeto por los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la política institucional.

3. Un nuevo Estatuto Disciplinario que incluye la reestructuración de la Inspección General, supervisión y control del servicio policial y nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias.

4. Profesionalización y desarrollo policial con la puesta en marcha de un Centro Policial de Estándares y una nueva Universidad Policial.

5. Uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales.

6. Participación ciudadana para la transformación integral de la Policía a partir de un diálogo constante sobre servicio y la creación de una comisión para la transformación integral.

7. Tecnología para la efectividad y transparencia policial, aumentando la capacidad de respuesta frente al delito, una mejor y mayor analítica de datos para la planeación y prestación del servicio y desplegando instrumentos de vigilancia aérea no tripulada.

8. Nueva identidad para un mayor relacionamiento con el ciudadano. Habrá nuevos uniformes y nuevas patrullas para una mayor visibilidad y nueva imagen para proteger y servir al ciudadano, acompañados de una aceleración en la instalación y uso de las bodycams para documentar los distintos procedimientos de Policía. A futuro cada uniforme de Policía tendrá incorporado un código QR visible para que el ciudadano lo pueda escanear y garantizar absoluta transparencia en cada actuación.

9. Desarrollo personal y profesional con enfoque humano: más y mejores condiciones de carrera, nuevos incentivos y reconocimiento a la profesionalización, trayectoria y buen desempeño.

10. Nuevo modelo de vigilancia policial con cuadrantes de vecindario, mayor y mejor relacionamiento con la gente y un acento muy especial en los jóvenes. Para ello se impulsará la campaña “Soy joven y estoy contigo”.