Procuraduría inhabilita a oficial del Inpec por acoso laboral en cárcel de Caldas

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 10 años a la teniente Adriana Rodríguez Segura, excomandante de vigilancia del Centro de Reclusión de Mujeres Villa Cristina en Armenia (Caldas) y miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por acoso laboral a una subordinada.

La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Quindío confirmó que Rodríguez Segura mantuvo conductas arbitrarias que afectaron la estabilidad emocional, física y funcional de Isabel Cristina Buitrago Martínez, una dragoneante bajo su mando.

El ministerio público calificó estas faltas como gravísimas a título de dolo (cometidas con intención deliberada). Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión puede ser apelada por la teniente y su defensa.

Otro Caso Reciente

En un caso similar, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a la coronel del Ejército Nacional, Claudia Marcela Pérez Santos, quien trabajaba como directora del Dispensario Médico de la Escuela Militar de Cadetes. La sanción se impuso por acosar laboralmente a una subordinada.

El ministerio público señaló que, en 2020, Pérez Santos hizo anotaciones negativas de manera persistente sobre el presunto incumplimiento de las funciones de una capitana, a pesar de no conocer su trabajo ni haber trabajo con ella.

La Procuraduría indicó que la coronel tenía la “intención de descalificar el trabajo de la capitán al realizar reiteradas anotaciones en su hoja de vida”. Por estos hechos, el ente también los calificó como gravísimos a título de dolo.

