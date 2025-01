Aumentan asesinatos contra LGBTIQ+ en Medellín: organizaciones exigen justicia

Al menos tres personas LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en la ciudad y en Bello. Foto: EFE - DANIEL CENG

En Medellín, en lo que va del año, se han reportado 16 homicidios, una reducción del 11 % frente al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 18. Sin embargo, al menos tres personas LGBTIQ+ han sido asesinadas de manera violenta en la ciudad y en Bello. Ante esto, la Corporación Stonewall, La Alianza Social LGBTIQ+, El Voluntariado Diverso y La Consejería Colectiva TODXS en el Consejo Distrital de Juventudes, se manifestaron con una carta dirigida al alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez.

Entre las víctimas se encuentran Andreina García, mujer trans de la comuna 2, Santa Cruz, y Mateo Jaramillo Naranjo, profesor de inglés de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien residía en Laureles, comuna 11. Además, Jonathan Rodríguez Osorio fue hallado sin vida en Bello en circunstancias que aún están siendo investigadas. Según el comunicado público emitido por las organizaciones, “estas situaciones preocupan y multiplican el temor en nuestra población”.

El comunicado denuncia que los crímenes han sido cometidos con sevicia y muestran patrones de odio hacia las víctimas por su orientación sexual o identidad de género. “La forma en que asesinan a lxs cuerpxs de las personas LGBTIQ+ evidencia conductas de odio y violencia por prejuicio. Generando así un temor colectivo y un llamado urgente a encontrar respuestas y acciones contundentes por parte del gobierno”, afirma el documento.

Las organizaciones exigen a las autoridades esclarecer los móviles de los asesinatos, identificar posibles patrones de conducta de los victimarios y garantizar la seguridad de la población. “Estamos en la obligación de ejercer control político, proponiendo, construyendo y haciendo de la diversidad algo cotidiano”, se lee en el comunicado.

Asimismo, instaron a la Alcaldía de Medellín a fortalecer la estrategia del “123 Social” con el módulo diverso LGBTIQ+, que brinda atención a esta población, pero cuya implementación, según las organizaciones, aún es deficiente. “El servicio no es conocido en la ciudad, la periferia no lo reconoce, los comerciantes, bares y discotecas no saben de este servicio y mucho menos la población LGBTIQ+ en general”, señalaron en el documento.

Otra de las propuestas es la creación de un comedor comunitario exclusivo para personas trans, que se ubicaría en las instalaciones de la Gerencia de Diversidades de Medellín. Según las organizaciones, ya se han realizado pilotos exitosos de esta iniciativa para atender a personas en condiciones de vulnerabilidad extrema.

Las denuncias también se extienden al Gobierno Nacional, señalando que “el silencio del Ministerio de la Igualdad y la ausencia de recursos para las organizaciones LGBTIQ+ de las diferentes zonas rurales y urbanas del país” son factores que agravan la crisis. De acuerdo con los datos presentados, en lo que va del mes se han registrado nueve asesinatos de personas LGBTIQ+ en todo el territorio colombiano.

Finalmente, las organizaciones reiteraron su disposición para trabajar de manera conjunta con las autoridades y construir soluciones. “Queremos construir esa Medellín donde prevalezca la vida y garantía de derechos, pero estamos en la obligación de levantar nuestra voz por las vidas que nos están arrebatando”, concluye el documento.

