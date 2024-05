El proyecto de salud para población LGBTI que le apuesta a la justicia social

El proyecto Sin Etiquetas busca generar espacios seguros para que la población LGBTI pueda acceder a servicios dignos de salud. Foto: Alejandra Ortiz Molano

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2004 para erradicar todos los estereotipos que existen contra las sexualidades e identidades de género no normativas.

El 2024 no ha sido un año fácil para la población trans. Ocho mujeres transgénero han sido asesinadas en Colombia en menos de tres meses, ante esto, distintas organizaciones internacionales y de la sociedad civil han unido esfuerzos para garantizar que los derechos de la población LGBTIQ+ no sigan siendo vulnerados.

En el marco de esta conmemoración, organizaciones como Colombia Diversa, la Liga de Salud Trans y Profamilia, con el apoyo de la Embajada de Países Bajos, unieron esfuerzos para visibilizar y sensibilizar, a través de un evento, una problemática latente que enfrentan las personas LGBTIQ+ en Colombia.

Esta sensibilización se realizó con el proyecto Sin Etiquetas, el cual busca la implementación de un modelo de atención en salud humanizado e integral para esta población y garantizar espacios de justicia social que contribuyan a reparar una deuda histórica con las identidades de género no normativas en Colombia. “Desde el 2018 comenzamos a implementar Sin Etiquetas, un proyecto a nivel nacional, que busca erradicar los estigmas al rededor de esta población”, comenta Sophia Pantoja, directora del proyecto, a este diario.

Pantoja es consciente de los estigmas en contra de las personas trans. Ella, quien se autoidentifica como mujer trans, en medio de su tránsito, tuvo que decir en repetidas ocasiones en la EPS que era una mujer cisgénero, puesto que cuando decía que era una mujer trans, le negaban el acceso a distintos servicios de salud. “En Colombia pareciera que la salud trans no es importante. Es por esto, que con este proyecto le apostamos a formar personal de salud que trate con dignidad a nuestra población”, afirma Pantoja.

Según Profamilia, esta iniciativa ha logrado capacitar a más de 15 profesionales en salud en toda Colombia, quienes a través de Profamilia, brindan atención de salud digna a población trans que desea acceder a orientación sexual.

Por su parte, Yoko Ruiz, directora de la Liga de la Salud Trans, afirma que desde esta red se han encargado de generar ambientes de confianza para que la población trans y no binaria pueda exigir un mejor acceso a la salud. “Como mujer trans soy consciente que el sistema de salud nos rechaza constantemente. Hace falta un enfoque de género que reconozca a lo no normativo”, dice Ruiz. parte, Yoko Ruiz, directora de la Liga de la Salud Trans, afirma que desde esta red se han encargado de generar ambientes de confianza para que la población trans y no binaria pueda exigir un mejor acceso a la salud. “Como mujer trans soy consciente que el sistema de salud nos rechaza constantemente. Hace falta un enfoque de género que reconozca a lo no normativo”, dice Ruiz.

El evento, que también contó con obras fotográficas de artistas trans, hace un llamado a garantizar la igualdad, diversidad y la inclusión para todos, sin importar sus orientaciones sexuales e identidades de género. Por su parte, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, comentó a este diario, que han evidenciado que negarle el acceso a la salud a la población LGBTI también contribuye a negarles una justicia social, es por esto que desde el Observatorio de Derechos Humanos de la entidad, se han encargado de hacer distintos llamados al Gobierno Nacional para que no siga violando sistemáticamente los derechos de las poblaciones diversas.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador