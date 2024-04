En la FILBo 2024 también se hablará de justicia y tradiciones étnicas

Literatura en movimiento: escribir desde las juventudes diversas: ¿Cómo se están narrando las juventudes afrocolombianas, LGTBIQ+ y territoriales? Estas y otras respuestas nos las darán las personas invitadas al panel, quienes desde su experiencia nos contarán cómo está la literatura colombiana en este sentido. Conversarán: Carolina Rodríguez Mayo, profesora y escritora que además produce el podcast Manifesto Cimarrón, donde dialoga sobre negritudes, diversidad y resistencia; May Romero, persona negra trans no binaria, oriunda del norte del departamento del Cauca, Colombia, activista, poeta, bailarina y estudiante de sociología en la Universidad del Valle; Miguel Díaz, escritor afrocolombiano, quien recientemente lanzó el libro “El moro encantado”; y Erika Nivia, mujer indígena perteneciente al pueblo muysca de Suba y diseñadora gráfica. Este evento se realizará el jueves 2 de mayo de 10:00 a 11:00 a.m. en la Carpa Cultural.