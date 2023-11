Justicia y salud: así fue el engranaje para aportarle a las mujeres en Antioquia

Natalia Velásquez, secretaria de las Mujeres de Antioquia. Foto: Secretaría de Mujeres de Antioquia.

La Secretaría de Mujeres de Antioquia, encabezada por Natalia Velásquez, ha liderado la iniciativa de “Vida libre de violencias”. Esta estrategia, la cual tiene el objetivo de transformar las realidades de las mujeres en el departamento, ha contado con importantes aliados como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). En entrevista con El Espectador, la funcionaria explica cuáles han sido los retos de varios proyectos que, desde lo gubernamental, han marcado un precedente para aportar a los derechos de las mujeres.

Hablemos del balance de los territorios en Antioquia a nivel de violencias para las mujeres.

En el tema de violencias contra las mujeres sabemos que la subregión más crítica es el área metropolitana, la cual responde por el 65% de las violencias. Pero, por ejemplo, debido al conflicto armado en el Bajo Cauca es también muy complejo. Es tan denso y es tan difícil que allí se invisibiliza o naturaliza la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí los reportes son menores, pero tenemos un Observatorio que nos sirve para ver dónde hay reportes muy altos de violencias, lo cual es una alerta, pero también nos muestra que donde hay silencios epidemiológicos también es una alerta. Eso también nos obliga a llegar a los municipios a hacer pedagogía, para explicar qué son las violencias contra las mujeres, dónde se presentan, cómo prevenirlas, porque si las personas no saben qué son las violencias, pues no tenemos entonces otras herramientas para la prevención.

Ahora que menciona esto del Observatorio, que es también un asunto de caracterización, quisiera saber qué han encontrado de manera relevante a nivel de las violencias más comunes que sufren las mujeres en Antioquia. ¿En qué sectores se dan y a qué tipo de población pertenecen?

En el 2022, las mujeres y las niñas en promedio fueron víctimas del 74% de la violencia intrafamiliar. El 70% de los delitos sexuales fueron contra niños, niñas y adolescentes menores de 18 años y este año, en el 2023, entre el 1 de enero y el 3 de junio, han sido asesinadas en el departamento 37 mujeres. Esas mujeres estaban en edades productivas y reproductivas con un promedio de edad de 34 años, el 52% de los casos ocurrieron en zona rural, el 48 % en zona urbana. Esto es muy doloroso. El 55% de los casos ocurrieron en las viviendas, es decir, la mayoría de los hechos de violencia ocurren en los hogares, en las viviendas, en las casas en que deberían ser espacios seguros para nosotras no ocurre así y el 45 restante en el espacio público. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que las violencias ocurren en todos los ámbitos.

¿Cómo funciona la estratega de hogares de paso?

A los hogares solamente llegan mujeres en alto riesgo de feminicidio, porque aplicamos un instrumento de medición del riesgo de donde analizamos la vulnerabilidad, la amenaza y los riesgos. En los hogares de paso logramos estabilizar a las mujeres, en algunos logramos estabilización laboral, en otros hemos logrado capturas de sus agresores y ellas pueden regresar. Las acompañan permanentemente psicólogas, abogadas, cuidadoras y hay una pedagoga para los niños y para las niñas. En 2022 ninguna niña, ni ningún niño perdió el año, eso es increíble porque además de todo el trauma que implica un hecho de violencia, hacemos todo para que eso sea lindo, no se desescolaricen, tengan acceso a la educación y puedan terminar el colegio.

¿En dónde se ubica?

Este hogar de paso está en Medellín, pero por seguridad no contamos dónde está ubicado. También es una decisión estudiada de por qué es pertinente un hogar acá. En el Bajo Cauca, por ejemplo, sería un riesgo mayor tener un hogar de protección, por eso lo ideal es tenerlo donde se pueden evitar vulneraciones por ser zona de conflicto armado. Para ello, tenemos una bolsa de recursos, apoyamos a las mujeres en traslados humanitarios y les decimos que las vamos a acompañar durante tres meses prorrogables.

¿A cuántas mujeres ha beneficiado?

Desde mayo del 2020 hasta septiembre del 2023, hemos atendido 464 mujeres en estos hogares y sus hijos e hijas y personas que hacen parte del grupo familiar. Esto hace que, analizando la tasa de mujeres asesinadas en los últimos 50 años, en este gobierno hemos tenido la tasa más baja de la historia.

¿Cómo es eso de la Línea 123?

Por primera vez en Antioquia, tenemos mecanismos de atención y protección como la Línea 123 Mujer Metropolitana, que ha salvado la vida 625 mujeres en alto riesgo de feminicidio. Desde su creación en 2020, ha brindado atención temporal y en emergencia a 496 mujeres, a sus hijos e hijas o personas que dependen de su cuidado. USAID ha sido un aliado clave en fortalecer las capacidades de la línea.

¿Cómo ha sido esa articulación con USAID?

USAID nos ha acompañado en la línea 123 mujer, la línea es lo que permite articularnos con Policía, Ejército, es la que también nos permite acompañar a la mujer, estabilizar la situación de violencia y fortalecer las capacidades institucionales. Esta institución nos ha acompañado también en hacerla más digna, gracias a la articulación con ellos tenemos un kit de atención emergencias. Pues hay veces que hay que rescatar a la mujer de una y ella sale sin nada, por eso tenemos un kit para esa mujer. Esto implica un enfoque de género, porque una mujer víctima de violencia no es cualquier persona, si está menstruando, o si es mamá, pensamos en eso. La articulación con USAID nos permite, además del acceso a la justicia, una atención más pertinente, más digna, más sensible y que yo hable con tanta vehemencia de esto, porque es un esfuerzo muy grande que no podemos hacer nosotras solas.

Hablemos sobre los 16 días de activismo que están desarrollando en contra las violencias basadas en género.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha busca sensibilizar y concientizar sobre las violencias basadas en género, así como promover acciones para erradicarlas. Este año realizamos dos festivales en unión con Comfama, USAID, ONU Mujeres y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Además de estas juntanzas, realizamos estos 16 días de activismo y gobernanza, donde incluimos encuentros para la reflexión, para avanzar en términos de los compromisos como sociedad, reconocer sobre cuánto hemos avanzado en estos cuatro años, pero también los desafíos que persisten en términos de la garantía de los derechos de las mujeres, y qué acciones se deberían seguir implementando para erradicar la violencia contra las mujeres en el departamento.

¿Cuál es la mayor particularidad de esta secretaría?

Ninguna Gobernación en Colombia tiene mecanismos para atender a las mujeres, en América Latina no existe ninguna línea de atención de emergencias que sea capaz de responder la demanda de 121 municipios y eso lo logró nuestra línea, gracias a esas articulaciones con comisarías, con hospitales, con Fiscalía, con inspecciones de Policía, con la Fuerza Pública. A las gobernaciones les cuesta mucho tener ese rol diferenciado, porque existe la autonomía de los alcaldes. Sin embargo, yo creo que es la línea, es un asunto excepcional. Creo que por primera vez en la historia del departamento de Antioquia se destinaron recursos de regalías directas para financiar estos mecanismos y eso en términos como de gestión pública es muy valioso.

Además, otra particularidad que agradezco mucho, es que tuvimos la conciencia profunda y permanente de un ejercicio desde lo público con absoluta dignidad. Entonces acá no llegaron mujeres a aprender, me refiero a las profesionales, acá llegaron expertas a poder encarar lo que las violencias contra las mujeres de Antioquia implican. Eso también es un avance muy grande, que los productos que tengamos no revictimicen a las mujeres. Ahí también marcó la diferencia, tener el referente teórico, conceptual, el método y la sensibilidad para atender a las mujeres.

