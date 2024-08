La historia del voto femenino llegó a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá

Más de 120 mujeres privadas de la libertad pudieron disfrutar de una obra de teatro en la que se mostraron los logros de la equidad de género en la democracia colombiana. Foto: Ministerio de Justicia

La apuesta de que las cárceles también pueden ser espacios de enseñanza y resocialización llegó a Bogotá este jueves con un proyecto de justicia restaurativa y cultura. Durante cuatro horas, más de 120 mujeres privadas de la libertad en El Buen Pastor aprendieron sobre la importancia de cómo la población femenina ha incidido en la igualdad de género en la democracia colombiana.

El Espectador conoció un proyecto organizado por el Ministerio de Justicia en el que se enseñó a las mujeres encarceladas de Bogotá cómo, aunque estén privadas de la libertad, pueden acceder a cultura y a oportunidades de resocialización. Este jueves, el viceministerio de Política Criminal junto al de Justicia Restaurativa organizaron una obra de teatro en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, para enseñar a las mujeres la importancia y avances de la participación femenina en la democracia colombiana, específicamente a través del voto. La iniciativa también estuvo apoyada por el Ministerio de Cultura y funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

El evento se llevó a cabo dentro de la cárcel, donde las mujeres usualmente denuncian malas condiciones sanitarias, derechos vulnerados y agresiones constantes contra sus libertades. Sin embargo, esta vez, las privadas de la libertad lograron acceder a cultura y justicia restaurativa para poder disfrutar de una obra de teatro en la que se contó cómo, 70 años después de aprobado el sufragio femenino en las elecciones, las mujeres siguen siendo indispensables en el sistema democrático.

Según explicó la cartera de justicia a este diario, el programa está enmarcado en el “Plan Cultura para la Libertad”, en que diferentes instituciones del Estado trabajan articuladamente para llegar a los centros penitenciarios y hacer entender que, estar privado de la libertad, no debe ser un sinónimo de aislamiento total y ausencia de enseñanzas y cultura.

En esta ocasión, por ejemplo, los ministerios ofrecieron una obra de ballet a las mujeres privadas de la libertad sobre cómo la equidad de género ha llegado a alcanzar importantes logros en la historia de Colombia, tales como el sufragio femenino, cerrar brechas de género y la llegada de mujeres trascendentales en la historia política del país.

“Excelente obra, me encantó, me movió las fibras del corazón. Primero, porque este lugar (la cárcel El Buen Pastor) es estigmatizado y señalado. Cuando yo estaba afuera lo hacía, criticaba, juzgaba y maltrataba a las personas privadas de la libertad, pero ahora que la vida me trajo acá y me enseñó que en este lugar hay seres humanos que cometen errores. Esta obra nos muestra que nosotras tenemos todas las capacidades del mundo para transformar, que soñar se vale y que no importa el lugar donde estemos, siempre podemos crecer. También nos motivó para que nos enseñen a bailar”, dijo Milena Bernal González, una de las mujeres privadas de la libertad que estuvo presente en esta actividad artística que se presentó en el teatro del centro de reclusión.

De acuerdo con los registros del Inpec, hay 25 mujeres privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes en Colombia, en contraste con los 370 hombres que hay en la misma proporción.

La apuesta del Ministerio de Justicia y el de Cultura se debe, en parte, a la ley 2292, en la que el Estado reconoció que las mujeres, a diferencia de los hombres, llegan a los centros penitenciarios, en varios casos, debido a situaciones de vulnerabilidad y pobreza multidimensional que las obligaron a cometer un delito con el fin de proteger o sostener a su núcleo familiar.

En 2023, la Casa de Nariño dio luz verde a esta iniciativa que fue aprobada por el Congreso para permitir que las mujeres que demuestren que llegaron a las cárceles en condiciones de vulnerabilidad, puede cumplir su sentencia a través de trabajos comunitarios o actividades enfocadas en el bien social. Hasta el momento, más de 70 mujeres han logrado acceder a esta política al demostrar que, en el momento de ser condenadas, lo hicieron bajo argumentos de vulnerabilidad y en situaciones que las llevaron a cometer un delito bajo la prueba de que, sin esa acción, sus familias no podría sobrevivir o mantenerse económicamente.

“Celebro que la iniciativa ‘Cultura para la libertad’ nos permita no solo traer, sino compartir con las mujeres privadas de la libertad una obra que recorre nuestras conquistas en derechos como mujeres, justo cuando solo hace unos días celebramos los 70 años del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en Colombia. Además, celebro que esto haga parte de un proceso consciente de afirmación de sus derechos a la cultura y a la justicia”, aseguró Mariana Ardila Trujillo, viceministra encargada de Política Criminal y Justicia Restaurativa del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Laura Velásquez, directora de la obra de teatro, aseguró que “este ha sido uno de los mejores públicos que hemos tenido. Ellas entienden lo que nosotros queremos decir, empatizan y se sienten identificadas con lo que nosotros mostramos. Nosotros nos abanderamos de la lucha por la mujer, la equidad de género, el cese a la violencia y la explotación de nuestros cuerpos. Traer ballet a estos espacios no tradicionales, nos motiva a seguir trabajando porque esta lucha es de todas y por todas en todos los momentos”.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador