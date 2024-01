Masacre de Mondoñedo: abogada de víctimas denuncia amenazas en su contra

Durante meses Hoyos ha avanzado en la investigación y búsqueda de justicia de la masacre de Mondoñedo, en 1996, que dejó seis personas muertas. Foto: Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que ha trabajado durante años en defensa de los derechos humanos, ha estado en la mira de amenazas constantes. Una nueva intimidación se dio contra Yessika Hoyos Morales, la actual presidenta de la organización.

El pasado 22 de enero, un mensaje de texto llegó al celular de Hoyos a eso de las 2:46 p.m.: “Vemos que sigue ayudando a ese guerrillero hp en Girardot de Alfonso ya esta es la segunda vez que se le dice que no meta sus narices dondd (sic) no la llama porque le puede pasar lo del hijo de él”, se lee en la amenaza. El mensaje llegó desde un número de teléfono particular.

De acuerdo con el Colectivo, la amenaza podría estar relacionada con la investigación que la oenegé avanza frente a la masacre de Mondoñedo (Cundinamarca). Este fue un hecho de violencia que ocurrió en septiembre de 1996, en el cual seis jóvenes universitarios fueron secuestrados, torturados, asesinados e incinerados “por algunos miembros del blanco antisubversivo de la DIJIN de la Policía Nacional”, explica el Cajar.

El portal periodístico Rutas del Conflicto, que elaboró una base de datos sobre masacres en Colombia, explica que estos asesinatos de Mondoñedo se dieron cuando “los policías retuvieron a cuatro jóvenes que acusaron de pertenecer a la guerrilla, los amarraron, torturaron y asesinaron (...) en la hacienda Fute, ubicada en la vía que comunica a Mosquera con Bogotá”.

“Las víctimas eran presuntos guerrilleros de la red urbana del Frente Antonio Nariño de las Farc y los policías incineraron los cuerpos para evitar su identificación (...) La masacre se desató porque un guerrillero informante de la Dijin contó que esta red urbana era responsable del ataque a la estación de Policía de Kennedy, en mayo de 1995″, detalla Rutas del Conflicto.

“Nuevamente, me amenazan, relacionado con el caso de la masacre de Mondoñedo, en la cual, en su momento, fui representante de víctimas (en la JEP). Esta sería la tercera amenaza consecutiva que me ha llegado, además se asocia con otros hechos de ataques y hostigamientos que seguimos viendo los miembros del Colectivo”, dijo Hoyos en un video de la red social X.

#EnVideo🌷@YessikaHoyos, presidenta de Cajar, se pronuncia frente a las amenazas que recibió e insiste al Estado colombiano garantizar la protección de los y las defensoras de derechos humanos y a la @FiscaliaCol avanzar en investigaciones. pic.twitter.com/fWhQDrEsQb — ColectivoDeAbogad@s (@Ccajar) January 23, 2024

No es la primera vez que Hoyos y las personas relacionadas con investigaciones de la masacre de Mondoñedo son hostigadas mientras avanzan en el caso. En 2021, la actual directora del Colectivo y Alfonso Mora, padre de uno de los asesinados, fueron “advertidos” de hablar sobre esa masacre en la JEP.

Un año después, en 2022, Hoyos denunció que hubo un “ingreso ilegal a su vivienda”. Al día siguiente, un mensaje amenazante llegó a su celular. Pero Hoyos no es la única integrante que ha sido hostigada por hacer parte del Colectivo. Hace 16 días, Santiago Salinas, representante del Cajar, denunció haber sido víctima de un ataque físico contra él y su esposa, Erika Isabel Prieto Jaime, también defensora de derechos humanos.

Ante estos incidentes, la organización defensora de derechos humanos le solicita al Estado colombiano tomar medidas para garantizar la seguridad de los afectados y le exige a la Fiscalía realizar una investigación integral para esclarecer los hechos y aplicar sanciones, subrayando la importancia de proteger a los defensores de derechos humanos en el país.

