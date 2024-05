¿Se va a casar? Conozca qué son y cómo funcionan las capitulaciones

La herramienta le permite dejar claro qué de su patrimonio entra en la sociedad conyugal o sociedad patrimonial. Foto: Getty Images - Brejeq

Seguramente se sabe el dicho popular de que “las cuentas claras y el chocolate espeso” y en el matrimonio las capitulaciones son ese facilitador de acuerdos. Al firmarla, deja claro con su pareja qué entra en la sociedad conyugal o en la sociedad patrimonial, ya sea que se case por la iglesia Católica, por lo civil o que declare la unión marital de hecho.

“En este contrato se determina, además, qué donaciones o qué concesiones se van a hacer mutuamente. Pueden decidir, por ejemplo, que tienen unos bienes y los quieren aportar o los quieren dejar por fuera. En Colombia se hace por escritura pública en una notaría, básicamente con los nombres de las personas y sus identificaciones”, comenta Diego Rojas Peña, secretario jurídico de la Notaria 37 en Bogotá.

El notario explica que dentro de las capitulaciones se pueden incluir todo tipo de bienes: casas, bodegas, apartamentos, lotes, bienes muebles, cuadros, esculturas, televisores, productos financieros como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, inversiones en banca, inversiones a largo plazo. Además, también se puede especificar si se quiere constituir una sociedad conyugal o no.

“Con el matrimonio se da vida a la sociedad conyugal, pero uno también puede establecer en las capitulaciones que no se quiere que exista sociedad conyugal, con lo que los bienes que cada uno adquiera después del matrimonio entran al patrimonio individual de cada persona”, dice Rojas.

Para firmarlo, ambas partes deben estar de acuerdo y se puede hacer antes del matrimonio o durante el mismo. No se preocupe si más adelante quiere hacer algún cambio, porque desde el año pasado con la sentencia SC093-2023 estas se pueden modificar.

Rojas cuenta que algunas parejas suelen estigmatizar las capitulaciones y creer que es “falta de confianza en el otro o en la relación”, pero puede llegar a ser beneficioso para no pelear por plata, teniendo en cuenta que un estudio de Fincomercio registra que nueve de cada 10 parejas se divorciaría por diferencias en el manejo del dinero.

“Hay que quitar esos tabús y analizar, mirar qué ventajas puede tener a futuro, que no es solamente para protegerse, independientemente de que la pareja, la relación no vaya a durar, sino que también hay veces en que la persona puede no sé fallecer y llegan terceras personas a reclamar las cosas. Es tener claro todo”, precisa Rojas.

Sin embargo, más allá de las diferentes creencias de las parejas, el factor económico para completar el trámite también pesaría, pues según la tarifa notarial se tendría en cuenta el 4 x 1.000 sobre el avalúo catastral de los bienes.

En 2023, según cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro, se firmaron 4.398 capitulaciones en todo el país, siendo Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca los lugares con las mayores cifras. Otros departamentos como La Guajira, Sucre, Arauca, Vichada y Chocó registraron menos de cinco firmas en todo el año y el Archipiélago de San Andrés, el Amazonas y Vaupés, ninguna. Durante el primer trimestre de 2024 la cifra total va en 857 capitulaciones y ocho departamentos llevan el conteo en ceros.

