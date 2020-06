La ficción de la realidad

He sido un infinito reguero de ficciones con algunos tintes de realidad, no al contrario. Entre las ficciones que escribí y que leí, me fui volviendo un personaje que no existía, y sin embargo, era más real que todos los personajes de la realidad. Fui escritor de fantasías y poeta de cursis y enamoradizos poemas. Fui músico de tres pesos y violinista en un tejado de tejas rotas. Fui ilusionista, me vestí de capa y sombrero, fui gángster de los tiempos de Bonnie and Clyde, me enamoré de una Bonnie que jamás tomó una pistola y robé bancos con pistolitas de agua. Fui pirata, y como pirata navegué por los siete mares, y en cada puerto tuve un amor, y en las plazas del centro de cada puerto vendí periódicos, inventándome las noticias y gritándolas, o cantándolas a los cuatro vientos para que los ingenuos me compraran más diarios.

Fui reportero, de aquellos de libreta y esfero, y como reportero, comprendí que eran mucho más mentirosas las historias que salían en los periódicos que las que aparecían en las novelas, más mentirosas y dañinas, además, porque circulaban con un disfraz de verdad, amparados en la supuesta verdad del periodismo. Los periodistas narraban los supuestos hechos, en tercera persona y a una supuesta distancia que les daba credibilidad, pero tergiversaban esos hechos, los acomodaban y se quedaban a la puerta de todo, diciéndonos qué había ocurrido, como si tuvieran el patrimonio de lo que sucedía. Las novelas, en cambio, me informaron sobre los motivos de la gente y se adentraron en las sociedades, las desmenuzaron, y por ellas, comprendí un poco mejor el mundo. Más me dijo sobre el Caribe Cien años de soledad, que todos los ejemplares de El Heraldo o el Universal.

Por cada ciudad que pasé dejé una mentira por lo menos, pero cada mentira que dije fue para colorear la náusea de la realidad de todos los días, no para engañar ni estafar a nadie, y si engañé o estafé, fue porque mi personaje lo requería. Dije mentiras por amor y por despecho, mentiras sobre mi pasado, sobre mis variados y diversos amigos, sobre mis proezas y mis derrotas, y ya que estamos, agrandé algunas de mis derrotas porque en cada uno de mis personajes de ficción la derrota estuvo presente. Perdí más de lo que gané, también en la vida real, sí, pero cada vez que me vencieron recordé alguna frase que hablaba de la dignidad de los derrotados, y las veces que me preguntaron cómo iba el partido de mi vida contra la vida, murmuré que uno por cero abajo, pero que solo uno por cero.