¿A qué distancia se siembra el plátano y cuántas matas caben en una hectárea?

racimo de platanos

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Si alguna vez ha recorrido una zona rural de Colombia, seguramente habrá visto extensos cultivos de plátano. En muchas regiones crece junto al café, formando un paisaje tan característico como productivo. Sin embargo, pocos conocen los cuidados que requiere la planta para desarrollarse de manera saludable y ofrecer una buena cosecha.

Y es que, para obtener una buena cosecha, no basta con sembrar el plátano y esperar a que crezca. La distancia entre cada planta, la cantidad de matas por hectárea y un manejo adecuado del cultivo son factores que influyen directamente en su desarrollo y productividad.

Es por eso que, si tiene dudas sobre cuál es el espaciamiento ideal o cómo establecer un cultivo de forma correcta, aquí le explicamos todo lo que necesita saber.

¿Qué debe tener en cuenta?

Para que un cultivo de plátano sea productivo, no solo importa la calidad de la semilla, sino también la época de siembra, el espaciamiento entre plantas y la preparación del terreno.

Lo primero que debe tener en cuenta es el espacio; según explica la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) del gobierno de Honduras, la distancia más utilizada es de 2,5 metros entre plantas y 2,5 metros entre surcos, una distribución que permite establecer cerca de 1.600 plantas por hectárea.

Sin embargo, esta medida puede variar según las condiciones del terreno, el clima y el sistema de producción elegido. Algunos ejemplos son:

3 x 3 metros: ofrece mayor entrada de luz y ventilación, con capacidad para 1.111 plantas por hectárea .

2,5 x 2,5 metros: es el sistema tradicional y el más empleado, con aproximadamente 1.600 plantas por hectárea .

2 x 2,5 metros: aumenta la densidad del cultivo y permite sembrar alrededor de 2.000 plantas por hectárea .

4 x 1 metro (alta densidad): concentra las plantas en hileras y alcanza hasta 2.500 plantas por hectárea, aunque requiere un manejo más técnico.

Aquí tiene una imagen que lo puede explicar mejor:

¿Cómo sembrar correctamente el plátano?

Una buena siembra es el primer paso para obtener una planta fuerte y una cosecha abundante. Para ello, es importante elegir un material de propagación sano, preparar adecuadamente el terreno y seguir algunas recomendaciones básicas que favorezcan el desarrollo de las raíces y reduzcan el riesgo de enfermedades.

Estos son los pasos principales para sembrar plátano:

Elija un hijuelo: Seleccione un pequeño brote o tallo que sale de la planta madre, sana, libre de plagas y enfermedades, de entre 70 y 100 centímetros de altura. Los más recomendados son los que tienen hojas en forma de espada. O puede ir a comprarlo directamente en un vivero.

Prepare el hoyo: haga un hueco de aproximadamente 40 centímetros de ancho por 40 de largo y 40 de profundidad . Evite que sea más profundo de lo necesario, ya que esto puede retrasar el crecimiento de la planta y favorecer la pudrición de la semilla.

Desinfecte y abone el terreno: antes de sembrar, agregue un poco de ceniza en el fondo del hoyo. Luego incorpore compost mezclado con tierra para aportar nutrientes y estimular el desarrollo de las raíces.

Una vez listo el terreno, llega el momento de sembrar. La forma en que se coloque el hijuelo también influye en el éxito del cultivo, especialmente en zonas donde el suelo retiene mucha humedad.

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

Coloque el colino en posición vertical , procurando que quede bien centrado dentro del hoyo.

Cubra completamente la base con tierra y compacte suavemente alrededor para eliminar bolsas de aire y evitar que se acumule agua.

Si el terreno es muy húmedo, siembre sobre camellones o bancos elevados, ya que mejoran el drenaje y disminuyen el riesgo de que la cepa se pudra.

Finalmente, tenga presente que la planta de plátano produce su primera cosecha entre los 10 y los 14 meses después de la siembra, aunque este tiempo puede variar según la variedad cultivada, el clima y el manejo del cultivo.

Una vez se corta el racimo, la planta madre completa su ciclo de vida y muere, mientras los hijuelos que crecieron a su alrededor continuarán el desarrollo y serán los encargados de la siguiente producción.

Ojo, no intente reproducir el plátano a partir del fruto: las variedades comerciales no producen semillas funcionales. Los pequeños puntos negros que se observan en su interior son semillas que no llegaron a desarrollarse, por lo que la propagación se realiza mediante hijuelos o colinos.

Aquí le dejamos un diagrama para que vea cómo es el diseño del espacio para cultivar:

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