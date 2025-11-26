Araña roja en plantas: cómo identificarla, tratarla y cuidados que debe tener

ácaros Foto: Unsplash / Pexels - Unsplash / Pexels

Si alguna vez ha notado pequeños puntos moviéndose en la tierra o en las hojas de sus plantas, acompañados de un cambio de coloración que no logra explicar, es posible que esté frente a uno de los enemigos más silenciosos —y rápidos— del jardín: la araña roja.

Conocida científicamente como Tetranychus urticae, es una de las especies más comunes y dañinas en interiores y exteriores para las plantas, puede presentar una amplia gama de colores que varían del verde, claro al verde oscuro, amarillo, naranja, rojo o casi negro. Se caracteriza por su capacidad para infiltrarse en invernaderos a través de ventiladores o extractores, sumada a su alta tasa de reproducción, la convierte en una de las plagas más difíciles de manejar a nivel mundial.

Y es que estos diminutos animales pueden atacar prácticamente cualquier planta del jardín o del huerto, desde flores y hortalizas hasta cultivos frutales. Aunque, según el Jardín Botánico de Missouri, tienen preferencia por las plantas cucurbitáceas, judías y tomates.

La institución explica que su forma de alimentación consiste en succionar los jugos de las hojas, provocando un moteado amarillento, manchas pálidas y sequedad progresiva. Al extraer la clorofila aparecen pequeños puntos blancos característicos, y además inyectan toxinas que decoloran y deforman el follaje. Cuando hay una población activa, también puede observarse una fina telaraña que recubre hojas, brotes y flores, una señal clara de infestación.

La identificación puede ser difícil a simple vista, ya que su tamaño es microscópico. Por eso se recomienda revisar el envés de las hojas con una lupa o golpear suavemente una hoja o rama sobre una hoja de papel blanco para detectar los pequeños puntos móviles. Estas técnicas permiten confirmar la presencia del ácaro antes de que se produzcan daños mayores.

Ojo, en infestaciones severas, la planta se puede amarillear, tener parte necróticas e incluso morir. En cultivos sensibles como tomate o pepino, una pérdida del 30 % del área foliar puede significar la pérdida total del cultivo. Además, las telarañas sedosas elaboradas por ninfas y adultos pueden cubrir completamente la planta, afectando su apariencia y valor ornamental.

¿Cómo resolver el problema?

Según el Jardín Botánico de Missouri, controlar la araña roja requiere actuar temprano, ya que prospera en ambientes cálidos y secos y puede convertirse rápidamente en un problema serio.

De hecho, cuando el daño es extenso, advierte la institución, algunas partes de la planta —o incluso la planta entera— pueden requerir eliminación. Esto debido a que una infestación avanzada es muy difícil de controlar.

Estos son los pasos que debe seguir:

Limpieza y control mecánico: Ante los primeros indicios de araña roja, pode y deseche las hojas afectadas. La limpieza regular con agua tibia y detergente, o con una mezcla de alcohol y jabón, ayuda a disminuir la población. Puede hacerlo con esponja o atomizador, centrándose en el envés. Repita varias veces por semana y pruebe primero en un área pequeña si la especie es sensible al jabón. Persistencia y seguimiento: La erradicación completa requiere constancia. Revise el follaje con frecuencia, controle la humedad y evite condiciones de sequedad excesiva. Además de causar daño directo, este ácaro puede transmitir virus que comprometen gravemente la salud de las plantas, por lo que actuar a tiempo es esencial. Medidas preventivas: Mantenga el área de cultivo limpia y sin restos vegetales: elimine hojas muertas, residuos de poda y malezas, sobre todo las de hoja ancha. Mantener la humedad relativa por encima del 60 % y evitar el exceso de calor reduce notablemente el riesgo de aparición y favorece la presencia de depredadores naturales.

