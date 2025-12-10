Árbol de Neem: qué es, para qué sirve y cómo usarlo correctamente

Escucha este artículo
El árbol de Neem ha acompañado a distintas comunidades del mundo como una especie discreta pero valiosa. Es resistente, se adapta a climas difíciles y ofrece desde sombra hasta usos tradicionales en la salud y el cuidado de los cultivos. A simple vista parece un árbol más, pero su historia y sus propiedades cuentan otra cosa. ¿Para qué sirve realmente este árbol que muchos consideran imprescindible?
Lo primero que vamos a averiguar son sus características y es que según el Jardín Botánico de Missouri, el Azadirachta indica, es un árbol originario de los bosques tropicales secos de Birmania, India y Sri Lanka, aunque hoy se cultiva ampliamente en India, Malasia y Pakistán.
Se destaca debido a que es un árbol de tamaño mediano que alcanza entre 15 y 23 metros de altura, y en ocasiones hasta 30 metros, con una copa densa de forma redonda u ovalada. Aunque es perenne, puede perder sus hojas en periodos de sequía prolongada.
El neem produce flores blancas y fragantes y su fruto es una drupa lisa y comestible, similar a una aceituna, que usualmente contiene una semilla alargada, aunque en ocasiones pueden formarse dos o tres.
¿Para qué sirve?
Según la institución ya mencionada, los árboles de neem son considerados sagrados en su tierra natal y casi todas sus partes tienen algún tipo de aprovechamiento.
- Su madera, perteneciente a la familia de la caoba, es resistente y se emplea en muebles y en madera aserrada.
- Sus hojas y corteza se integran en tés, cosméticos, pastas dentales, productos para el cuidado de mascotas y diversas preparaciones medicinales.
- Las hojas secas se usan para ahuyentar polillas y las ramitas suelen emplearse como cepillos de dientes tradicionales.
Sin embargo, entre sus derivados más valiosos se encuentra el aceite de neem, reconocido por su acción como insecticida, repelente y fungicida botánico.
Pero, ¿cómo funciona específicamente? Según la Universidad de New Hampshire, los productos de neem suelen incluir dos ingredientes activos: la azadiractina, derivada del aceite de la semilla y responsable de repeler y alterar las hormonas de crecimiento y reproducción de los insectos, y el aceite de neem hidrofóbico clarificado, que es el material que queda después de extraer la azadiractina y que se utiliza en aerosoles listos para aplicar.
El aceite de neem actúa principalmente asfixiando insectos, cubriendo sus cuerpos y obstruyendo sus vías respiratorias. Eso sí, es más efectivo en insectos inmaduros, por lo que el momento de aplicación es clave. Además, tenga en cuenta algo y es que su efecto no es inmediato, por lo que suele requerir varias aplicaciones
Plagas que se controlan comúnmente con productos a base de neem:
- Pulgones
- Larvas de escarabajos
- Orugas
- Chinches de encaje
- Cicadélidos
- Minadores de hojas
- Cochinillas harinosas
- Trips
- Moscas blancas
La universidad también menciona que además de su acción insecticida, el aceite de neem también puede ayudar a controlar algunas enfermedades fúngicas, como el mildiú polvoroso. Su función consiste en impedir la germinación y penetración de esporas.
¿Cómo usarlo?
El neem al venir en dos presentaciones se usa de manera diferente: en aerosol pueden aplicarse directamente tal como vienen de la tienda, lo que los hace prácticos para uso doméstico y para quienes no desean hacer mezclas.
El aceite de neem concentrado, en cambio, debe mezclarse con agua y una pequeña cantidad de jabón antes de aplicarlo, pero suele resultar mucho más económico a largo plazo.
Sin embargo, de nuevo, tenga en cuenta algo y es que no cura tejido ya infectado; solo evita que la enfermedad avance hacia zonas sanas.
Otras consecuencias de su uso:
- Puede quemar el follaje.
- No debe aplicarse en plantas estresadas ni recién trasplantadas, y siempre conviene probar el producto en una zona pequeña antes de tratar toda la planta.
- Debe considerarse un último recurso: incluso siendo un pesticida botánico, puede afectar a insectos benéficos, y muchas plagas pueden controlarse corrigiendo condiciones de cultivo o retirando manualmente insectos y hojas afectadas.
