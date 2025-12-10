Árbol de Neem: qué es, para qué sirve y cómo usarlo correctamente

aceite de neem Foto: Freepik

El árbol de Neem ha acompañado a distintas comunidades del mundo como una especie discreta pero valiosa. Es resistente, se adapta a climas difíciles y ofrece desde sombra hasta usos tradicionales en la salud y el cuidado de los cultivos. A simple vista parece un árbol más, pero su historia y sus propiedades cuentan otra cosa. ¿Para qué sirve realmente este árbol que muchos consideran imprescindible?

Lo primero que vamos a averiguar son sus características y es que según el Jardín Botánico de Missouri, el Azadirachta indica, es un árbol originario de los bosques tropicales secos de Birmania, India y Sri Lanka, aunque hoy se cultiva ampliamente en India, Malasia y Pakistán.

Se destaca debido a que es un árbol de tamaño mediano que alcanza entre 15 y 23 metros de altura, y en ocasiones hasta 30 metros, con una copa densa de forma redonda u ovalada. Aunque es perenne, puede perder sus hojas en periodos de sequía prolongada.

El neem produce flores blancas y fragantes y su fruto es una drupa lisa y comestible, similar a una aceituna, que usualmente contiene una semilla alargada, aunque en ocasiones pueden formarse dos o tres.

¿Para qué sirve?

Según la institución ya mencionada, los árboles de neem son considerados sagrados en su tierra natal y casi todas sus partes tienen algún tipo de aprovechamiento.

Su madera, perteneciente a la familia de la caoba, es resistente y se emplea en muebles y en madera aserrada.

Sus hojas y corteza se integran en tés, cosméticos, pastas dentales, productos para el cuidado de mascotas y diversas preparaciones medicinales.

Las hojas secas se usan para ahuyentar polillas y las ramitas suelen emplearse como cepillos de dientes tradicionales.

Sin embargo, entre sus derivados más valiosos se encuentra el aceite de neem, reconocido por su acción como insecticida, repelente y fungicida botánico.

Pero, ¿cómo funciona específicamente? Según la Universidad de New Hampshire, los productos de neem suelen incluir dos ingredientes activos: la azadiractina, derivada del aceite de la semilla y responsable de repeler y alterar las hormonas de crecimiento y reproducción de los insectos, y el aceite de neem hidrofóbico clarificado, que es el material que queda después de extraer la azadiractina y que se utiliza en aerosoles listos para aplicar.

El aceite de neem actúa principalmente asfixiando insectos, cubriendo sus cuerpos y obstruyendo sus vías respiratorias. Eso sí, es más efectivo en insectos inmaduros, por lo que el momento de aplicación es clave. Además, tenga en cuenta algo y es que su efecto no es inmediato, por lo que suele requerir varias aplicaciones

Plagas que se controlan comúnmente con productos a base de neem:

Pulgones

Larvas de escarabajos

Orugas

Chinches de encaje

Cicadélidos

Minadores de hojas

Cochinillas harinosas

Trips

Moscas blancas

La universidad también menciona que además de su acción insecticida, el aceite de neem también puede ayudar a controlar algunas enfermedades fúngicas, como el mildiú polvoroso. Su función consiste en impedir la germinación y penetración de esporas.

¿Cómo usarlo?

El neem al venir en dos presentaciones se usa de manera diferente: en aerosol pueden aplicarse directamente tal como vienen de la tienda, lo que los hace prácticos para uso doméstico y para quienes no desean hacer mezclas.

El aceite de neem concentrado, en cambio, debe mezclarse con agua y una pequeña cantidad de jabón antes de aplicarlo, pero suele resultar mucho más económico a largo plazo.

Sin embargo, de nuevo, tenga en cuenta algo y es que no cura tejido ya infectado; solo evita que la enfermedad avance hacia zonas sanas.

Otras consecuencias de su uso:

Puede quemar el follaje.

No debe aplicarse en plantas estresadas ni recién trasplantadas, y siempre conviene probar el producto en una zona pequeña antes de tratar toda la planta.

Debe considerarse un último recurso: incluso siendo un pesticida botánico, puede afectar a insectos benéficos, y muchas plagas pueden controlarse corrigiendo condiciones de cultivo o retirando manualmente insectos y hojas afectadas.

