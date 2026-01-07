Árbol del paraíso: qué tener en cuenta para cultivarlo en casa

u copa amplia, su floración aromática y su porte elegante lo han convertido en protagonista de calles y plazas, y también puede ser un gran aliado para transformar su jardín si se tienen en cuenta algunos cuidados clave. Foto: Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá de la Universidad EIA

Si usted desea un árbol para el jardín que combine valor ornamental y buena sombra, el cinamomo es una opción que se encuentra con facilidad en Colombia y que suele resultar familiar por su presencia en calles y plazas. Además de aportar una copa amplia y fresca, es una especie apreciada por su porte equilibrado y su capacidad para adaptarse a distintos entornos urbanos y rurales.

De acuerdo con el Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá de la Universidad EIA de Antioquia, el cinamomo conocido científicamente como Melia azedarach es un árbol originario del sudeste asiático, perteneciente a la familia Meliaceae. Gracias a su copa, en ocasiones con forma de sombrilla, ha sido valorado históricamente como árbol de sombra y, con el tiempo, se ha naturalizado en gran parte del mundo, consolidándose como una especie ornamental muy utilizada.

Se trata de un árbol caducifolio de tamaño medio y crecimiento rápido, que puede alcanzar hasta 15 metros de altura. Su copa es redondeada y puede medir entre 4 y 6 metros de diámetro, generando una buena sombra. El tronco suele ser corto, con corteza gris oscura, lisa en ejemplares jóvenes y más estriada con la edad.

Uno de sus mayores atractivos es la floración, formada por racimos de pequeñas flores de tono lila pálido y aroma agradable, que atraen insectos polinizadores. A esto se suman sus frutos, pequeñas drupas redondeadas que cambian de verde a amarillo al madurar y permanecen largo tiempo en el árbol. Aunque sirven de alimento para aves, es importante tener en cuenta que son tóxicos para los mamíferos, incluidos los seres humanos, por lo que no deben ingerirse.

Cuidados

Luz:

Se desarrolla mejor a pleno sol. Por ello se debe colocar en lugares donde reciba varias horas de luz directa al día.

También puede adaptarse a sol parcial, aunque en estas condiciones su crecimiento y la intensidad del follaje variegado pueden ser menores.

Clima:

Es una especie resistente que tolera un amplio rango de temperaturas, desde climas fríos moderados hasta zonas cálidas. Soporta heladas ocasionales y también periodos de calor, aunque en extremos puede perder hojas o mostrar estrés.

En condiciones muy frías o muy calientes, es recomendable proteger el suelo con acolchado y ajustar el riego.

Riego:

El riego debe ser regular pero moderado, generalmente una vez por semana. Eso sí, el suelo debe mantenerse ligeramente húmedo, sin llegar al encharcamiento.

Una vez establecido, resiste periodos cortos de sequía, pero el exceso de agua puede afectar sus raíces.

Sustrato:

Prefiere suelos bien drenados y aireados, como una mezcla de tierra de jardín con arena y materia orgánica. Se adapta a distintos tipos de suelo, siempre que no retengan demasiada humedad. Un buen drenaje es clave para evitar problemas radiculares.

Plagas

Puede verse afectado por insectos como escarabajos de las hojas, que generan perforaciones visibles. En infestaciones leves, la eliminación manual suele ser suficiente.

Si el problema aumenta, se pueden usar productos orgánicos como aceite de neem, siguiendo siempre las indicaciones.

Enfermedades:

Las enfermedades más comunes están relacionadas con hongos, como la mancha oscura, y con el manejo inadecuado del riego. Un suelo bien drenado, una poda adecuada y buena circulación de aire ayudan a prevenir estos problemas.

La caída de hojas también puede deberse a procesos naturales de envejecimiento o a cambios climáticos

