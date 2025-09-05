Árbol matapalo: cómo crece, características y para qué sirve

Matapalo Foto: Cvc ambiental

¿Alguna vez ha escuchado hablar de un árbol que, en lugar de crecer desde la tierra, nace sobre otro y con el tiempo termina por estrangularlo? En las selvas tropicales de América, existen especies capaces de protagonizar este fenómeno tan curioso como dramático: los llamados matapalos o higuerotes. Estas plantas, pertenecientes al género Ficus, inician su vida como epífitas, aferradas a las ramas de un árbol huésped, y poco a poco extienden sus raíces aéreas hasta el suelo. En su búsqueda por la luz, abrazan con tal fuerza a su anfitrión que, con los años, logran asfixiarlo.

Como su nombre lo indica, el matapalo es conocido como el “asesino de árboles”. Esta fama se debe a su particular forma de crecer: germina a partir de una semilla que, generalmente, es depositada por un ave en la copa de otro árbol. Desde allí, comienza a desarrollar largas raíces que descienden por el tronco del hospedero hasta llegar al suelo. Una vez alcanzada la tierra, estas raíces se engrosan y, poco a poco, van estrangulando al árbol que lo sostiene.

El ataque no se limita al abrazo de sus raíces. Con el paso del tiempo, el matapalo forma una copa amplia y frondosa que bloquea la entrada de luz solar al árbol huésped. Al privarlo de esta fuente esencial para la fotosíntesis, lo debilita hasta llevarlo a la muerte por desnutrición y asfixia. Así, asegura su espacio y continúa su crecimiento, aprovechando los recursos del entorno.

Estos árboles suelen alcanzar entre 10 y 15 metros de altura, con un tronco grueso cubierto por una corteza fisurada de tono oscuro. Sin embargo, lo que más llama la atención es su copa, que puede extenderse hasta 20 metros de ancho y adoptar una forma de sombrilla achatada en la parte superior. Debido a esta silueta, en muchos lugares suele confundirse con el guanacaste (Enterolobium cyclocarpum).

Otra de sus características más particulares es la gran cantidad de raíces aéreas que cuelgan desde las ramas y se enredan en el tronco o caen directamente al suelo. Cuando finalmente el árbol huésped muere, el matapalo queda en pie con la forma que lo envolvía, creando la impresión de un árbol hueco, una estructura vacía y curiosa que refleja el proceso por el cual logró sobrevivir

¿Para qué sirve este árbol?

Según la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), sus ramas producen abundante látex blanco, sus flores son polinizadas por diminutas avispas y sus frutos son consumidos por murciélagos, loros y monos, los cuales cumplen un papel clave en la dispersión de sus semillas. Gracias a estas interacciones, el matapalo se integra en la red ecológica de los bosques tropicales.

A pesar de su fama de “árbol asesino”, cumple una función vital en los ecosistemas. En sus primeras etapas depende de otros árboles para crecer, pero cuando alcanza un tronco fuerte puede sostenerse por sí mismo y convertirse en un árbol independiente. En ese punto, ofrece alimento y refugio a numerosas especies, siendo una pieza clave de la biodiversidad.

Las cavidades que se forman en su tronco, ya sea por la descomposición del huésped o por el entrelazado de sus raíces, son aprovechadas por insectos, aves y pequeños mamíferos. De esta forma, lo que empieza como un proceso destructivo, termina generando nuevos hábitats que enriquecen el ecosistema.

Sin embargo, en zonas donde los bosques han sido fragmentados o debilitados por actividades humanas, su impacto puede volverse problemático. Al crecer sobre árboles ya vulnerables, acelera su muerte y contribuye a la pérdida de especies nativas. Por ello, los expertos recomiendan estudiar su comportamiento y buscar un equilibrio que permita la coexistencia de todas las especies que dependen de estos ecosistemas.

