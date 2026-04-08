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Árboles urbanos: por qué son clave en la ciudad y qué se pierde al talarlos

En Bogotá, cada árbol talado abre una pregunta que va más allá del desarrollo urbano: ¿qué pierde realmente la ciudad cuando desaparece un árbol que tardó décadas en crecer?

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La Huerta y Leidy Barbosa
08 de abril de 2026 - 01:00 p. m.
Árbol ubicado en la calle 77 con carrera 9, considerado uno de los más antiguos de la ciudad, tiene más de 210 años.
Árbol ubicado en la calle 77 con carrera 9, considerado uno de los más antiguos de la ciudad, tiene más de 210 años.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando una ciudad crece, no solo se expanden sus vías y edificaciones: también se tensan los límites entre el desarrollo y la vida que ya habita esos espacios. En Bogotá, la transformación de la carrera Séptima, iniciada el 30 de marzo de 2026, reavivó una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué se gana —y qué se pierde— cuando el concreto avanza sobre lo verde?

Porque más allá de las cifras de movilidad, los planos y la urgencia de expandir la ciudad, el debate termina revelando algo más profundo: el lugar que ocupan los árboles en la vida...

Por La Huerta

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

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