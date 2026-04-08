Árboles urbanos: por qué son clave en la ciudad y qué se pierde al talarlos

Árbol ubicado en la calle 77 con carrera 9, considerado uno de los más antiguos de la ciudad, tiene más de 210 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cuando una ciudad crece, no solo se expanden sus vías y edificaciones: también se tensan los límites entre el desarrollo y la vida que ya habita esos espacios. En Bogotá, la transformación de la carrera Séptima, iniciada el 30 de marzo de 2026, reavivó una pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué se gana —y qué se pierde— cuando el concreto avanza sobre lo verde?

Porque más allá de las cifras de movilidad, los planos y la urgencia de expandir la ciudad, el debate termina revelando algo más profundo: el lugar que ocupan los árboles en la vida...