Así es el sistema con el que se hace monitoreo de los árboles en Medellín

El Jardín Botánico de Medellín hace la manutención y jardinería de los espacios verdes de Medellín desde hace más de una década. Foto: Jardín Botánico de Medellín

El Sistema de Árbol Urbano de Medellín (SOUT) es una herramienta de gestión y monitoreo del paisaje arbóreo de la ciudad. Creado en 2011 como parte de un esfuerzo más amplio para fomentar la biodiversidad local, el SOUT representa un modelo de administración ambiental que ha sido desarrollado y gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y el Jardín Botánico de la ciudad. Esta plataforma permite, entre otras cosas, conocer cuántos árboles hay en la ciudad, qué especies predominan, cómo se mantienen y cuál es su estado de desarrollo, con un enfoque particular en la promoción de especies nativas, elemento clave en la política ambiental de Medellín.

La ciudad ha tenido una larga historia con especies introducidas, pero en los últimos 20 años se ha venido trabajando en cambiar esa relación hacia una mayor presencia de especies nativas. “La ciudad de Medellín ha hecho un esfuerzo para cambiar la relación de especies introducidas a especies nativas. Actualmente contamos con 829 especies nativas de Colombia”, dijo a El Espectador Juan David Fernández, coordinador de las especies vivas en la ciudad. Esta transición hacia la flora autóctona no solo tiene un impacto en el paisaje de la ciudad, sino que también promueve la biodiversidad y mejora la adaptabilidad de los árboles al entorno local. Las especies nativas tienden a estar mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la región y, además, proporcionan recursos valiosos para la fauna local.

De acuerdo con el director de selvicultura y paisajismo urbano del Jardín Botánico de Medellín, Germán Restrepo, el SOUT permite llevar un registro detallado de cada árbol en la ciudad, desde su siembra hasta los mantenimientos periódicos que se le realizan. “La persona se asoma a su balcón o sale de su hogar y puede señalar la especie que ve, decir cuál es, quién la sembró, el mantenimiento que se le ha dado; esa herramienta, por eso, es muy valiosa. Desde ahí podemos educar a la gente sobre las especies que nos rodean”, añadió Restrepo. Este aspecto educativo del SOUT es esencial, ya que no solo se trata de un sistema de gestión, sino también de un medio para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de los árboles en el entorno urbano y su relación con la biodiversidad.

El origen del SOUT tiene sus raíces en el Plan Maestro de Arbolado Urbano del Valle de Aburrá, implementado en 2006. Sin embargo, ese plan no contaba con la dinámica necesaria para mantener la información actualizada de manera eficiente. Fue entonces cuando en 2011 se implementó el SOUT para recoger y gestionar toda la información sobre los árboles en la ciudad de manera sistemática. “El SOUT recoge toda esa información. Hoy en día contamos con 829 especies curadas, y estamos en la transición hacia la ampliación de especies nativas”, explicó Restrepo.

El papel del SOUT no solo se limita a la recolección de información, sino que también funciona como un sistema de control y monitoreo. Según Fernández, “si voy a talar un árbol, debo registrarlo en el SOUT”, lo que asegura que se mantenga un registro exhaustivo y actualizado de todos los árboles de la ciudad. Este tipo de control ha permitido una mejor planificación de las áreas verdes y ha facilitado la transición hacia una mayor presencia de especies nativas, que es uno de los objetivos principales del sistema.

Un componente clave del SOUT es la participación ciudadana. Aunque las personas no pueden modificar directamente la información registrada en el sistema, sí pueden interactuar con él, lo que permite a los ciudadanos identificar y conocer las especies arbóreas que los rodean. “Cualquier persona puede entrar al SOUT para consultar, pero no para modificar o colocar información sobre un árbol. Hoy tenemos un manual de servicultura que genera unas directrices, porque debemos conocer la capacidad de adaptación de cada especie. No todas se adaptan a este entorno, porque pueden requerir otras necesidades de temperatura y climas”, dijo Restrepo. Esta restricción es esencial para mantener la precisión y la integridad de la información, garantizando que las decisiones sobre el arbolado urbano sean tomadas por expertos con el conocimiento adecuado sobre las necesidades específicas de cada especie.

El manual de servicultura no solo regula las directrices de adaptación de las especies, sino que también proporciona guías sobre cómo y cuándo realizar el mantenimiento adecuado de los árboles. Fernández explicó que el mantenimiento de los árboles en Medellín es un proceso altamente controlado y detallado, en el que cada intervención es registrada en el SOUT. “Alguien le hizo mantenimiento a un árbol durante tres años; se le hace mantenimiento cada tres o seis meses, dependiendo del caso, y a su vez fue registrando en el SOUT que lo sembró, la altura que fue alcanzando. Así, cada mantenimiento se actualiza en la base de datos”, señaló. Este nivel de detalle no solo garantiza un monitoreo adecuado, sino que también permite a los expertos tener un control completo sobre el desarrollo y la salud de los árboles.

Aunque el SOUT se centra en la conservación y promoción de especies nativas, la ciudad sigue enfrentando desafíos relacionados con las especies introducidas. Algunas de estas han logrado adaptarse al entorno de Medellín y ahora forman parte integral del paisaje urbano. “La identificación de especies nativas es un tema dinámico, porque la ciudad es un sistema diverso. Van ingresando algunas especies representativas de Colombia y van saliendo otros árboles”, explicó Fernández. Este dinamismo es esencial para la evolución del paisaje arbóreo de la ciudad, ya que permite una adaptación continua a las condiciones cambiantes del medio ambiente y a las necesidades de la población.

Uno de los aspectos más destacados del SOUT es su enfoque en la educación ambiental. Fernández subrayó la importancia de la sensibilización pública y el papel que el SOUT juega en este sentido: “Es un marco de conocimiento que repercute en la educación ambiental”. A través del acceso a la información sobre las especies arbóreas, los ciudadanos pueden aprender sobre la importancia de la biodiversidad y cómo cada árbol contribuye al ecosistema urbano. Además, el Consejo de Flora Urbana de Medellín también juega un papel importante en la toma de decisiones sobre las especies que deben ser preservadas o retiradas del paisaje urbano. “Ese comité también ayuda en la transformación desde especies introducidas hacia especies nativas, en una labor que queremos ir ampliando, aumentando la cantidad de especies nativas para dar alimento a toda la fauna nativa de la ciudad y por condiciones de adaptabilidad al medio ambiente local”, añadió Fernández.

Los resultados del SOUT son claros. Además de proporcionar un registro detallado de todas las especies arbóreas en la ciudad, también permite un control riguroso sobre el mantenimiento de los árboles y facilita la planificación de futuras plantaciones. “El primer resultado es que hoy nos dice cuántas especies hay. Es fundamental. Te da fechas de mantenimiento y te dice cómo se van desarrollando esas especies”, concluyó Fernández. Estos datos no solo son valiosos para la gestión del paisaje urbano actual, sino que también proporcionan una base sólida para la planificación futura, en un esfuerzo continuo por transformar Medellín en una ciudad más verde, sostenible y biodiversa.

