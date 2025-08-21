Así es la planta más solitaria del mundo a la que expertos le buscan pareja

El proyecto “Becoming Female” no solo busca salvar a una especie prehistórica de la extinción funcional, sino también abrir una nueva frontera en la conservación vegetal. Foto: |La Biblioteca Huntington, el Museo de Arte y los Jardines Botánicos.

Antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra ya existía una planta que, más de 200 millones de años después, sigue viva y que hoy carga con un récord triste y único: ser la más solitaria del planeta. Se trata de la Encephalartos woodii, considerada un símbolo de extinción inminente en el reino vegetal.

Y es que esta especie milenaria enfrenta un destino inevitable, pues en todo el mundo solo existen ejemplares masculinos, lo que hace imposible su reproducción natural y la condena a desaparecer tal como la conocemos.

El drama de esta planta comenzó en 1895, cuando el único ejemplar silvestre conocido fue descubierto en el bosque oNgoye, cerca de la costa oriental de Sudáfrica. Ese primer y único espécimen resultó ser macho, y a pesar de décadas de búsqueda, no se ha encontrado otro ejemplar en estado silvestre. Esta situación convirtió a la especie en un verdadero “fósil viviente” condenado al celibato.

Para comprender por qué la situación es tan urgente, es necesario aclarar dos conceptos clave. El primero es que este árbol pertenece a una especie dioica. Como explica Eleana Salazar, cofundadora de Plantix Vivero, un proyecto familiar en Bogotá, en las plantas dioicas cada individuo produce un único tipo de flor: masculina, encargada de generar polen, o femenina, capaz de dar origen a los frutos.

Dicho de otro modo, una planta es “macho” o “hembra”, pero nunca ambas cosas a la vez. Esto significa que, para que haya frutos y semillas, deben coexistir al menos dos ejemplares de sexos distintos: uno que aporte el polen y otro que lo reciba. Aunque esta estrategia exige la presencia de ambos sexos, tiene una ventaja crucial: evita la autofecundación, fomenta la diversidad genética y hace a las poblaciones más resistentes frente a enfermedades y cambios en el ambiente.

El segundo concepto es el esqueje, una técnica de reproducción asexual que consiste en tomar un fragmento de la planta madre —un tallo, una hoja o una raíz— y estimularlo para que genere nuevas raíces y brotes. El resultado es una planta independiente, pero genéticamente idéntica al ejemplar original. Este método, muy común en jardinería por su rapidez y sencillez, permite obtener copias exactas, aunque sin aportar diversidad genética.

Y aquí radica el gran problema de la cícada: todos los ejemplares que existen en jardines botánicos y colecciones —más de 500 en el mundo— son clones del único macho hallado en Durban hace más de un siglo. Al carecer de variación genética, la especie no puede adaptarse a nuevas amenazas como plagas, enfermedades o a la variación climática, lo que la deja en una situación de extinción funcional.

Ante la imposibilidad de encontrar una hembra, los científicos han explorado varias alternativas, una de ellas ha sido el retrocruzamiento con especies cercanas en donde se utiliza polen de E. woodii para fecundar hembras de una especie emparentada, como el E. natalensis. Con sucesivas generaciones, el ADN de E. woodii aumenta, acercándose cada vez más a la especie original. El problema: cada ciclo puede tardar más de una década.

Frente a esta crisis, la doctora Laura Cinti de la Universidad de Southampton ha liderado un proyecto innovador que combina tecnología moderna con esperanza científica. Su equipo utiliza drones equipados con cámaras de alta resolución para explorar sistemáticamente el vasto bosque oNgoye, el único lugar en la Tierra donde podría existir una hembra de esta especie prehistórica.

La metodología del proyecto incluye el uso de inteligencia artificial especializada en reconocimiento de imágenes. Los investigadores han desarrollado algoritmos capaces de identificar las plantas por su forma característica, entrenando el sistema con imágenes generadas artificialmente que muestran las plantas en diferentes escenarios ecológicos. Esta tecnología permite procesar rápidamente miles de fotografías aéreas en busca de patrones que podrían indicar la presencia de la esquiva hembra.

Sin embargo, aquí también existe otro problema: el bosque oNgoye abarca casi 4.100 hectáreas de terreno denso y variado, y hasta ahora los drones han cubierto menos del 2% del área total.

¿Qué ha pasado actualmente?

En 2025, el proyecto de búsqueda de la Encephalartos woodii tomó un giro revolucionario. Bajo el nombre “Becoming Female” (Convertirse en Mujer), la doctora Laura Cinti y el doctor Howard Boland del C-LAB abandonaron la estrategia de búsqueda con drones para adoptar un enfoque más drástico: intentar inducir un cambio de sexo en los ejemplares masculinos existentes.

Este proyecto busca provocar el desarrollo de órganos reproductivos femeninos en plantas genéticamente masculinas, con la esperanza de recuperar la capacidad de reproducción sexual y generar nueva diversidad genética en una especie que lleva más de un siglo condenada a la clonación.

Aunque pueda sonar radical, la idea no surge de la nada. Según la Biblioteca, Museo de Arte y Jardín Botánico Huntington —conocido simplemente como The Huntington—, una institución educativa y de investigación fundada por Henry E. Huntington y Arabella Huntington en San Marino, California, se han documentado casos sorprendentes en el mundo de las cícadas. Desde 1932, en ese y otros espacios se han registrado 33 episodios de inversión sexual en 17 especies de cícadas, por lo general en ejemplares expuestos a condiciones extremas como sequías intensas, cambios bruscos de temperatura o trasplantes agresivos. Aun así, se trata de un fenómeno raro, impredecible y nunca reproducido bajo condiciones controladas de laboratorio.

El enfoque de C-LAB, utiliza agentes químicos y técnicas de cultivo de tejidos para inducir el desarrollo de estructuras reproductivas femeninas en plantas genéticamente masculinas. Los próximos pasos del este proyecto incluyen ensayos controlados para medir la viabilidad del cambio de sexo en la especie, evaluando la respuesta fisiológica de las plantas a diversos estímulos químicos y ambientales.

Los investigadores también planean monitorear el impacto de estas intervenciones sobre la salud general de los ejemplares y su capacidad para producir semillas viables. El objetivo final es lograr que la E. woodii genere, por primera vez en más de un siglo, estructuras femeninas funcionales capaces de ser fecundadas.

Si el experimento resulta exitoso, esto abriría la posibilidad histórica de obtener semillas y una nueva generación con diversidad genética real, rompiendo el ciclo infinito de clonación que ha mantenido a la especie en un “limbo de conservación”. El conocimiento adquirido podría revolucionar la conservación de otras especies vegetales críticas con poblaciones unisexuales, estableciendo precedentes para intervenciones similares en casos de extinción inminente.

No obstante, los investigadores advierten que esta propuesta aún se encuentra en fase experimental y requiere una evaluación ética y ecológica rigurosa, pues supone intervenir en procesos evolutivos naturales a través de métodos poco explorados. “Becoming Female” se presenta así como un cruce entre arte, ciencia y conservación, en el que la urgencia por salvar una especie prehistórica lleva a los científicos a adentrarse en territorios desconocidos de la manipulación biológica, abriendo un debate profundo sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza.

Mientras continúa la búsqueda en Sudáfrica, los Reales Jardines Botánicos de Kew en Londres mantienen y propagan la especie, permitiendo que los visitantes contemplen este ejemplo de persistencia evolutiva.

