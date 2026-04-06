Así se ve una planta estresada: cómo reconocerlo y qué hacer a tiempo (fotos)

Las plantas, aunque silenciosas, expresan claramente cuando algo no va bien, y aprender a reconocer de inmediato sus señales de estrés puede marcar la diferencia entre perderla o ayudarla a recuperarse.
Aquí se observa una planta con estrés hídrico causado por exceso de riego, una condición que provoca asfixia radicular al reducir el oxígeno en el sustrato, lo que termina generando pudrición de raíces, amarillamiento en las hojas y caída prematura de flores. Entre los signos más comunes están el suelo constantemente húmedo, presencia de moho, mal olor, raíces oscuras y blandas, tallo debilitado y ausencia de nuevos brotes. Además, los bordes quemados en las hojas también pueden deberse a un exceso de fertilizante, ya que una sobreaplicación de nutrientes puede causar manchas y quemaduras, especialmente si se abona en horas de mucho calor.
