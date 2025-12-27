Logo El Espectador
La Huerta
Bonsái: el arte de cultivar un árbol en un pequeño espacio

Pequeño en tamaño, grande en paciencia: el bonsái no es una planta cualquiera, es un árbol que se aprende a cuidar con tiempo y atención.

Leidy Barbosa
27 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Foto: Colaborador/a Esporádica

Tener un árbol en casa es una idea que seduce a muchos, pero cuando el espacio es limitado suele parecer imposible. En entonces, cuando el bonsái surge como una alternativa, eso sí, esta opción va más allá de lo ornamental, pues es un árbol vivo que invita a la paciencia, a la observación y a un cuidado consciente.

Pero no se deje engañar, su pequeño tamaño no significa menos cuidados. Y es que elegir un bonsái y mantenerlo en buen estado implica conocer especies, técnicas y estilos que no siempre son evidentes al inicio.

Por eso, en este...

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

omar ortega(69304)Hace 1 hora
Interesante si pudieran dsr un poco mas de detalles sobre el cuido y la pods agradeceria
