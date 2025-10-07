Cinco plantas aromáticas que llenarán su hogar con fragancias intensas y naturales

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si lo que busca es llenar su hogar de aromas frescos y envolventes sin recurrir a ambientadores artificiales, las plantas aromáticas son una excelente opción. Además de embellecer los espacios con su verdor, muchas de ellas desprenden fragancias intensas que purifican el ambiente, ahuyentan insectos y aportan una sensación de bienestar.

Estas cinco especies no solo deleitan el olfato, sino que también aportan beneficios prácticos y terapéuticos que las convierten en aliadas perfectas para tener en casa.

Citronela

Si busca una planta que llene su hogar de un aroma fresco y natural, la citronela es una excelente opción. Pero antes, debe conocerla mejor, y es que esta planta se trata de una herbácea perenne que puede alcanzar hasta metro y medio de altura, con hojas largas, delgadas y de un verde intenso que desprenden un inconfundible perfume cítrico similar al del limón. Más allá de su agradable fragancia, es apreciada por su capacidad para repeler insectos de manera natural.

De hecho, aunque sus flores son discretas, el verdadero valor de la planta reside en sus hojas y tallos, de los cuales se extrae, mediante destilación al vapor, el aceite esencial de citronela. Y es que según el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta es especialmente conocida por sus propiedades repelentes contra mosquitos y moscas, por lo que es común ubicarla cerca de puertas y ventanas. Su aceite esencial se utiliza ampliamente en velas repelentes, lociones, aceites de masaje y productos de cuidado personal.

Estragón

Otra planta que podría gustarle es el estragón (Artemisia dracunculus), una herbácea perenne de la familia Asteraceae que puede alcanzar entre 60 y 120 centímetros de altura. Sus tallos, algo leñosos y ramificados, varían del verde al rojizo, y sus hojas, largas y de un verde brillante, aportan un aspecto delicado al jardín.

Originaria de Europa y Asia, esta especie es muy apreciada por su aroma y sabor característico, utilizados tanto en la cocina como en la medicina tradicional. En zonas frías, conviene cultivarla en macetas para protegerla de las heladas.

El estragón es una hierba aromática muy apreciada en la cocina por su sabor distintivo e inconfundible. Se utiliza tanto fresco como seco para condimentar ensaladas, carnes, pescados, sopas y acompaña especialmente bien tomates, pollo y huevos, siendo considerado un ingrediente indispensable en la despensa de cualquier amante de la buena cocina.

Lavanda

La siguiente planta le será conocida: la lavanda, un clásico de los jardines mediterráneos por su aroma inconfundible. Este género, perteneciente a la familia Lamiáceas, reúne alrededor de sesenta especies de plantas perennes que se reconocen fácilmente por sus tallos angulosos, hojas finas y flores agrupadas en espigas delicadas. Sus tonalidades, que van del lila al violeta intenso, raramente blancas, llenan el aire de un perfume que ha sido apreciado desde la antigüedad.

Esta planta aromática es ampliamente valorada por sus múltiples propiedades terapéuticas. Destaca por sus efectos relajantes y calmantes que reducen el estrés y la ansiedad, así como por sus propiedades sedantes que mejoran la calidad del sueño y combaten el insomnio. Según el Jardín Botánico de Bogotá, posee cualidades antiinflamatorias, antisépticas y cicatrizantes útiles para tratar heridas, quemaduras y dolores musculares.

Eneldo

El eneldo (Anethum graveolens) es una herbácea anual de la familia de las umbelíferas, muy apreciada por su delicado aroma y su elegante apariencia. Originario del Mediterráneo oriental, alcanza entre 30 y 45 centímetros de altura —aunque en condiciones favorables puede superar el metro— y destaca por su tallo verde con finas estrías y sus hojas delgadas y plumosas de color verde oscuro, que desprenden un perfume fresco y un sabor que recuerda al del perejil con un toque anisado.

Según la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, en la cocina se aprovechan tanto las hojas como los frutos para condimentar sopas, salsas y especialmente pescado, combinando muy bien con yogur, crema ácida y huevos. Las hojas se recolectan poco antes de la floración, mientras que los frutos se recogen antes de su maduración completa y se secan en lugares aireados. Además, el té de eneldo se utiliza con fines terapéuticos, atribuyéndosele propiedades para aliviar cólicos y otros malestares digestivos.

Toronjil

El toronjil, también conocido como melisa (Melissa officinalis), es una hierba perenne de aroma cítrico que ha conquistado jardines y huertos por su fragancia fresca y sus propiedades relajantes. Originario del sur de Europa y la región mediterránea, puede alcanzar cerca de un metro de altura y se distingue por sus tallos de sección cuadrangular, ligeramente leñosos en la base, y sus hojas verdes dentadas, que desprenden un perfume que recuerda al limón al mínimo roce.

Esta planta es muy valorada por sus múltiples propiedades medicinales y usos. Se utiliza principalmente como sedante y calmante natural para aliviar ansiedad, nerviosismo, estrés y problemas de insomnio, generalmente consumida en infusión ligera. Además, se emplea como repelente natural de mosquitos, y su aceite esencial se aprovecha en perfumería, cosméticos, dentífricos y productos aromáticos debido a sus propiedades antisépticas y aromáticas.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼