¿Busca una planta colorida y fácil de cuidar? El Azulejo puede ser la opción ideal

Conocido como azulejo destaca por sus flores azules Foto: pixabay

Si en algún momento ha visto una flor azul intensa asomarse entre jardines o campos abiertos en algunas regiones de Colombia, es posible que se haya encontrado con el aciano. Y es que aunque es originario de Europa, su aspecto delicado y su historia ligada a los paisajes rurales lo han convertido en una flor que llama la atención tanto por su belleza como por su carácter viajero.

Conocido también como azulejo o Centaurea cyanus, es una planta herbácea anual de la familia de las asteráceas, conocida por el intenso color azul de sus flores. Puede reconocerla fácilmente porque alcanza alrededor de un metro de altura y presenta tallos algo angulosos y cubiertos de una fina vellosidad.

De hecho, sus hojas, también ligeramente algodonosas, son estrechas y alargadas, mientras que sus flores muestran un contraste entre los pétalos externos, más grandes y llamativos, y los internos, de tono azul violáceo más profundo.

Algo curioso de esta planta es que suele encontrarse de manera característica en campos de cereales. De hecho, su presencia estuvo tradicionalmente asociada a los cultivos agrícolas, donde crecía entre el trigo o la cebada, formando manchas azules visibles a la distancia. Sin embargo, también puede aparecer en herbazales, bordes de caminos o zonas alteradas, y hoy en día se cultiva con frecuencia como planta ornamental debido a su valor estético.

Cuidados

Luz

Prefiere pleno sol para florecer con intensidad.

Tolera sombra parcial , sobre todo en regiones muy calurosas en la tarde.

En sombra profunda, reduce su floración y vigor.

Clima

Se desarrolla mejor entre 20 y 35 °C .

Tolera frío ligero, incluso cerca de 0 °C cuando está establecida.

No soporta exceso de humedad o calor extremo prolongado.

Riego

Riego semanal , manteniendo el suelo ligeramente húmedo.

Evitar el encharcamiento , pues debilita tallos y puede pudrir raíces.

En exteriores, la lluvia puede complementar el riego una vez establecida.

Sustrato

Requiere suelos bien drenados : mezcla de tierra de jardín + compost + arena o perlita.

entre 6 y 7 . Si tiene dudas sobre esto, pH ideal. Si tiene dudas sobre esto, aquí le explicamos más sobre el pH.

Evitar suelos pesados que retengan agua.

Abono

Aplicar fertilizante equilibrado de liberación lenta en primavera (ej. 5-10-10).

Repetir antes de la floración si es necesario.

No sobrealimentar; el exceso de abono puede afectar el crecimiento.

Poda

Retirar flores marchitas para extender la floración.

Cortar tallos débiles para fomentar crecimiento más denso.

Plagas y enfermedades

Puede presentar mildiu u oídio , favorecidos por humedad alta.

Las flores pueden marchitarse naturalmente tras su ciclo.

Exceso de agua puede causar pudrición en tallos y raíces.

Aquí le explicamos cómo eliminarlas.

