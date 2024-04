Cidrón: la aromática que quizá no conocía, pero que vendría muy bien en su huerta

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El cidrón es una aromática que se da en prácticamente todo Latinoamérica y es utilizada ampliamente para medicina tradicional, así como en ciertas preparaciones en la cocina.

Y, sin embargo, quizá no es la hierba más popular, a pesar de tener una serie de ventajas en su cultivo y, como ya se dijo, presentar una versatilidad amplia en sus usos.

Lo primero que hay que decir acá es que se trata de una planta con un aroma intenso, muy cítrico y cercano al limón. Su uso en infusiones (especialmente en preparaciones frías) resulta en una bebida muy refrescante y con un sabor aromático, pero sin ser invasivo y no ácido (perfecto para personas que no toleren esta característica de ciertos frutos).

Cuidados y características del cidrón

También se le conoce como cedrón, hierbaluisa o verbena olorosa.

Se trata de una planta que puede crecer entre uno y tres metros de altura, de acuerdo con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Se han registrado unas 90 variedades en territorios que abarcan desde México hasta Chile.

Su desarrollo se da de forma óptima entre los cero y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Puede crecer en climas más fríos, pero hay que tener cuidado con heladas.

Esta planta no resiste dos extremos: el exceso de humedad o la sequía, por lo que se requiere una humedad relativamente constante, pero con el cuidado de no encharcar y, claro, de no dejarla pasar periodos sin riego.

Aunque requiere de luz constante, el ICA advierte que el cidrón se desarrolla de forma óptima bajo sombra, con luz filtrada. El cuidado con la exposición directa al sol se debe incrementar en climás cálidos.

Una vez la planta esté madura (y dependiendo de su tamaño y si está sembrada en matera o en suelo abierto), es posible cosecharla de forma abundante y sostenida entre tres y cuatro veces al año.

Propiedades del cidrón

El cidrón es una de las hierbas clásicas a la hora de tratar malestares digestivos leves. Como con cualquier planta que tiene usos medicinales tradicionales, su uso no reemplaza un tratamiento médico ordenado por un profesional de la salud ni mucho menos la consulta o visita a un especialista.

Pero para dolores de estómago o indigestiones comunes, el cidrón suele ser uno de los principales remedios caseros, según reconoce el “Vademécum colombiano de plantas medicinales”, publicado por el entonces Ministerio de la Protección Social.

La infusión con las hojas de cidrón se suele usar también para tratar náuseas, vómito, indigestión y flatulencia.

Lo ideal es utilizar entre 25 y 30 gramos de hojas de la planta en un litro de agua hirviendo y consumir una cucharada tres veces al día, según recomienda el “Vademécum”.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼