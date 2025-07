Cinco apps para cuidar plantas: identifique, riegue y manténgalas sanas

Plantas Foto: Istock

¿Le regalaron una planta y no sabe ni cómo se llama? ¿Olvida regarlas o no sabe si les está dando demasiada luz? Tranquilo, tal vez la tecnología sea su solución. Y es que ya no necesita ser botánico ni tener memoria infalible para cuidar sus plantas. Hoy existen aplicaciones que lo hacen casi todo por usted: desde identificar una especie con solo tomarle una foto, hasta enviarle alertas cuando la planta tiene sed, está enferma o necesita más sol. Algunas incluso le arman un jardín virtual, le calculan la cantidad exacta de agua según su ciudad, y hasta lo motivan con juegos y retos para mantenerlas con vida.

Aquí le presentamos cinco apps ideales para quienes tienen plantas… o quisieran empezar a tenerlas sin miedo.

WATERBOT: REGAR PLANTAS

Waterbot es una aplicación gratuita y muy básica diseñada específicamente para recordar cuándo regar las plantas. Con una puntuación de 4.3 en las tiendas de aplicaciones, esta app de apenas 2 MB funciona como una alarma simple pero efectiva que notifica cuando las plantas necesitan agua. Su interfaz es extremadamente sencilla: solo se necesita tomar una foto de la planta, configurar el intervalo de riego (desde medio día hasta 20 días), y la aplicación enviará recordatorios en los horarios elegidos (mañana, mediodía o tarde). Una vez que se riega la planta, simplemente se marca como “regada” y el ciclo se reinicia.

La principal ventaja de Waterbot es su simplicidad y que no contiene anuncios, lo que la hace ideal para usuarios que buscan una solución básica sin complicaciones y con poco uso de espacio en el móvil. Sin embargo, tiene limitaciones importantes: solo se enfoca en el riego y no considera factores como las variaciones estacionales en las necesidades de agua de las plantas, por lo que se debe conocer previamente los requerimientos específicos de cada especie.

PictureThis

PictureThis es una aplicación gratuita de identificación de plantas que utiliza la cámara del móvil para reconocer especies vegetales de forma instantánea. Disponible para iOS y Android, la app ha demostrado alta precisión en pruebas, identificando diversas plantas como potos, laureles de Indias, orquídeas y lirios de la paz con solo unas fotografías. Además de la identificación, la aplicación evalúa el estado de salud de las plantas, detectando problemas como hojas amarillentas o síntomas de enfermedad, y proporcionando recomendaciones específicas para cada caso.

La aplicación incluye funciones adicionales como un jardín virtual donde guardar las plantas identificadas, recordatorios de riego y fertilización, un medidor de luz y una calculadora de riego que considera factores como ubicación, exposición solar, tamaño de maceta y ciudad para determinar la frecuencia y cantidad de agua necesaria. Sin embargo, la versión gratuita tiene limitaciones importantes: borra las plantas guardadas después de 90 días debido a los costos de mantenimiento, mientras que la versión premium ofrece almacenamiento permanente, diagnósticos más detallados, horarios inteligentes de cuidado e información sobre toxicidad y alergias de las plantas.

Plant Parent

Plant Parent es una aplicación visualmente atractiva con más de 10 millones de descargas, disponible para Android e iOS, que ofrece un enfoque integral del cuidado de plantas. La app, desarrollada por Glority Global Group Ltd., requiere Android 7.0 o superior y ocupa 80 MB de espacio. Al iniciar, personaliza la experiencia preguntando sobre la ubicación de las plantas (interior o exterior) y los principales desafíos del usuario. Su capacidad de identificación es precisa, detectando plantas como el lirio de la paz al primer intento y señalando zonas de “estrés” en las imágenes. La versión gratuita incluye alertas sobre problemas como falta de drenaje, recomendaciones de riego que se ajustan según condiciones climáticas locales (como el aumento de temperatura en la ciudad), y consejos sobre fertilización, poda y trasplante.

Entre las características destacadas de la app se encuentran una calculadora de riego, medidor de luz, identificador de malezas y un chatbot para consultas sobre plantas. La aplicación también incluye un buscador que permite encontrar plantas según criterios específicos como dificultad de cuidado, tamaño, resistencia a plagas o propiedades aromáticas. La versión premium ofrece funciones avanzadas como dos consultas gratuitas con expertos, diagnóstico detallado de plantas y recordatorios ilimitados de riego y fertilización.

Happy Plant

Happy Plant es una aplicación desarrollada por Apero Vision Lab que se centra exclusivamente en recordatorios de riego con una interfaz extremadamente simple y un enfoque lúdico. Con más de 500,000 descargas, la app de 45 MB está disponible para Android 7.0 y versiones posteriores, y permite asignar nombres personalizados a cada planta y configurar recordatorios personalizados de riego según la frecuencia y hora deseada. Su característica distintiva es la gamificación del cuidado de plantas mediante un sistema de “rachas” que registra tanto los días consecutivos de riego actual como el récord personal, utilizando colores (verde para plantas bien cuidadas, rojo para las que necesitan atención urgente) para motivar la constancia.

La aplicación incluye una función de time-lapse que solicita fotografías diarias de las plantas para crear un video que muestre su evolución temporal, además de un contador diario que registra cuántas plantas se han regado. Happy Plant busca hacer el cuidado de plantas más entretenido mediante elementos como chistes relacionados con plantas y un diseño que convierte el riego en “un pequeño juego personal”. La versión gratuita permite almacenar hasta 3 plantas, mientras que la suscripción premium ofrece plantas ilimitadas.

Vera: Plant Care Made Simple

Vera: Plant Care Made Simple es una aplicación integral para el cuidado de plantas que permite crear perfiles detallados de cada planta con información como nombre, fecha de adopción y fotografías para documentar su crecimiento a lo largo del tiempo. La app ofrece un sistema completo de programación de cuidados que incluye recordatorios personalizables para riego y fertilización, evitando que se olviden las tareas de mantenimiento. Además, incorpora un sistema de registro de actividades donde se pueden documentar acciones como trasplantes, pulverizaciones diarias o cualquier otro cuidado especial, junto con un diario personal para anotar observaciones sobre nuevos brotes, problemas con plagas o simplemente momentos especiales con las plantas.

La aplicación destaca por su biblioteca de consejos y trucos de cuidado vegetal, proporcionando tips específicos para cada planta y asesoramiento experto del equipo Grow-How de Bloomscape, lo que la convierte en una herramienta educativa valiosa para principiantes en jardinería. Los usuarios valoran positivamente la completitud de la aplicación y su utilidad para iniciarse en el mundo de las plantas, permitiendo un seguimiento detallado del crecimiento y desarrollo vegetal. Sin embargo, su principal limitación es que está disponible únicamente en inglés, lo que puede ser una barrera para usuarios que no dominen este idioma.

