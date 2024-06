Cinco buenas ideas de plantas que lucirán bien en su mesa

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Si bien es cierto que las plantas pueden traer vida y color a prácticamente cualquier espacio, también lo es que no todas las plantas vienen bien en todos los espacios.

Y las razones pueden ser tan obvias, como variadas. Principalmente, encontramos acá problemas de espacio y frondosidad, además de requerimientos de luz, vientos o temperatura, evidentemente.

Pero si lo que quiere es tener una compañía vegetal en una mesa de comedor o de centro, que a su vez no sea muy aparatosa o acapare una buena porción del área o el espacio visual de este espacio, le tenemos cinco buenas opciones que cumplirán con estos requerimientos.

Abre caminos, destrancadera, Fittonia

Luciendo un follaje contundente, de esbeltas hojas de forma elíptica, con nervaduras rojizas y blancas, y con una altura de máximo 15 centímetros, tenemos acá una Fittonia, también conocida como abre caminos o destrancadera (el nombre se debe a que se asocia con los nuevos proyectos y los nuevos ciclos, entre otros lugares comunes muy populares en enero).

Aunque no tiene una altura prominente, la belleza de la abrecaminos radica en cómo la espesura de su follaje se extiende hacia los lados creando una visión de esponjosa naturaleza.

Sin embargo, su esponjosidad, por llamarla de alguna forma, puede ser controlada si se le ubica en una matera no muy grande, lo que, a su vez, limita su crecimiento.

Al ser una especie de naturaleza rastrera, la Fittonia es una planta de semisombra o luz tamizada, es decir que aunque requiere una buena iluminación, no es amiga de la luz fuerte y directa.

A la hora del riego es clave tener en cuenta que la abre caminos requiere mucha humedad. Le encanta el agua y -dependiendo de la temperatura del ambiente- necesita por lo menos de dos riegos a la semana y se recomienda utilizar un atomizador para rociar agua también en las hojas. También es clave que tenga una sustrato poroso que permita que el agua se filtre fácilmente, y una matera con buen drenaje.

Lengua de suegra enana

Es probable que usted ya la haya visto. Es de hojas alargadas -tanto planas como cóncavas o cilíndricas- que asemejan la forma de una lengua y de tonos verdosos que varían entre los bordes y el centro de las hojas. Se trata de la Sansevieria, o popularmente conocida como lengua de suegra, una planta originaria de África y ampliamente utilizada en casas y oficinas gracias a los beneficios que su follaje ofrece para la decoración de espacios, y sobre todo porque es una especie que se adapta fácilmente , no es sensible a las plagas y requiere pocos cuidados. De hecho se le conoce como la planta indestructible, ideal para aquellos a los que las plantas no les duran mucho.

Esta planta tiene una versión con crecimiento limitado (Sansevieria trifasciata) que viene con toda la belleza de su hermana mayor, pero en un empaque algo más pequeño y controlado, ideal para espacios más reducidos o en donde no se requiere que sea el centro de la atención.

En términos de luz, aunque no requieren recibir sol directo, sí agradecen los espacios con buena iluminación. Como son plantas resistentes, también se pueden adaptar a lugares en los que quizás no reciban tanta luz, pero esto puede retrasar su crecimiento, que de por sí ya es lento: al año pueden nacer en promedio cuatro hojas nuevas.

Para el riego es clave tener en cuenta que no necesita agua en exceso y tan solo hay que regarla cuando la tierra esté completamente seca. Antes de regarla, puede utilizar el truco de introducirle un palito en la tierra para cerciorarse de que al interior no esté húmeda y evitar que se pudra.

Peperomia

En el mundo de las plantas encontramos con frecuencia variedades que pertenecen a la misma familia, pero que a simple vista parecieran totalmente diferentes. Es el caso de la Peperomia, una planta que cuya diversidad de especies asciende a aproximadamente 1700, que se han extendido por casi todas las regiones tropicales del mundo.

Pero la Peperomia, que pertenece a uno de los dos géneros principales de la familia Piperaceae, no solo sorprende por su diversidad visual, que abarca desde pequeñas suculentas hasta exuberantes plantas colgantes, sino que también cautiva con su fascinante historia de usos.

Para este caso, hay al menos dos variedades que pueden servir para una mesa de comedor, por ejemplo.

Peperomia caperata: También conocida como Peperomia rizada, esta especie tiene hojas onduladas de color verde oscuro. Es originaria de los trópicos y prefiere la humedad ambiental alta.

Peperomia argyreia: Conocida como Peperomia sandía por sus hojas verdes con marcas plateadas que se asemejan a la piel de la sandía, es generalmente pequeña, por lo que no crece más de 30 cm de altura.

Evite regar en exceso la peperomia, puesto que esta planta no tolera el exceso de agua y, además, acumula humedad en su tallo carnoso.

Centavito

A pesar del diminutivo de su nombre, el centavito viene con una gran dosis de belleza y, si se quiere, optimismo.

Más allá de las creencias populares y las atribuciones casi mágicas que se le hacen a algunas plantas, el centavito transmite una cierta sensación de bienestar y acaso felicidad. Una planta generosa en lo que ofrece y que no pide mayor cosa: un lugar iluminado, pero no con luz directa, y un riego moderado, pues no tolera los encharcamientos.

Su crecimiento puede ser algo alocado, quizá. Pero con unas podas mínimas y regulares puede adaptarla al espacio que necesite. Y si lo que precisa es algo de bello desorden, bueno, el centavito puede ayudarle a introducir algo de verde caos.

Suculentas

Las suculentas llevan un tiempo siendo una de las plantas más requeridas por usuarios de todo tipo: jardineros aficionados, personas que apenas entran al mundo de la jardinería o algunos de quienes se consideran (o son llamados) mataplantas.

Estas son algunas de las plantas más de moda por razones evidentes: tienen una amplia variedad de formas y colores, requieren de muy pocos cuidados y, gracias a sus tamaños, se pueden adaptar a prácticamente cualquier espacio.

Son una opción perfecta para decorar un escritorio, para darle vida y oxígeno a un pequeño cubículo, para un pequeño regalo, para comenzar a adueñarse de un cuarto. Si la pregunta es planta, la respuesta en muchas ocasiones puede ser suculenta.

Las suculentas son plantas que, con alguna distancia, están emparentadas con los cactus. Por esto, su régimen de agua es bajo: una vez a la semana puede resultar suficiente. Hablamos acá de una regada no para encharcar la planta, sino más bien para mantener húmeda la tierra.

Estas plantas, aunque agradecen la luz continua, resienten la radiación directa, que puede quemar sus hojas y, en general, disminuir su crecimiento y desarrollo óptimo. Por esto, se recomiendan como plantas de interiores, preferiblemente.

Entonces, si bien pueden resistir en lugares medianamente sombríos, su belleza reluce con una exposición a luz constante (mas no directa).

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼