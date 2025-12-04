Cinco consejos esenciales para cuidar las plantas cítricas

La naranja es un citrico muy popular Foto: Getty Images - Getty Images

Los entusiastas de los frutales suelen coincidir en algo: ningún hogar o jardín está completo sin un cítrico. Limoneros, naranjos o mandarinos no solo ofrecen frutos aromáticos y frescos, sino que también aportan belleza y vitalidad a cualquier espacio. Sin embargo, cuando se siembran en casa o en una maceta y el árbol no crece, se marchita o empieza a presentar múltiples problemas, es momento de preguntarse qué está fallando y como solucionarlo.

Por eso, aquí se ofrecen cinco consejos esenciales para lograr que cualquier cítrico se convierta en el protagonista del lugar.

Revise la luz

Según Frank García, docente de ingeniería ambiental de la Universidad ECCI, la temperatura es el factor más determinante para que un cítrico prospere. Estos árboles se desarrollan mejor entre 20 °C y 35 °C, razón por la cual son típicos de climas cálidos. No es casualidad que, al viajar a tierra caliente, sea habitual ver mandarinos, naranjos o limoneros adornando patios y jardines.

En contraste, en zonas frías o con riesgo de heladas, el crecimiento del árbol se ve seriamente afectado. Por ello se recomienda evitar su cultivo en estas condiciones o, si ya se tiene uno, recurrir a medidas que ayuden a mitigar el impacto del frío, como:

Mulching: una capa de cobertura orgánica que protege las raíces y conserva la temperatura del suelo.

Luces LED cálidas: usadas como fuente de calor en noches de baja temperatura, especialmente en árboles jóvenes o sensibles.

Estas prácticas pueden marcar la diferencia entre un cítrico debilitado y uno que logra adaptarse mejor al entorno.

El suelo ideal

El suelo franco arenoso es el más recomendado para el cultivo de cítricos, ya que favorece el drenaje, evita encharcamientos y mantiene un pH adecuado para la absorción de nutrientes. Su estructura ligera permite que las raíces se expandan y respiren con facilidad, lo que contribuye a un desarrollo vigoroso del árbol.

Pero quizá surja la duda: ¿qué es exactamente un suelo franco arenoso? Para comprenderlo, conviene recordar que todo suelo está compuesto por arena, limo y arcilla. El término franco se utiliza para describir una proporción equilibrada entre estos tres elementos. En el caso del suelo franco arenoso, la arena es el componente predominante, pero se mantiene una cantidad suficiente de limo y arcilla para aportar cohesión, retener algo de humedad y favorecer un manejo más fácil y estable del sustrato.

Proporcionar luz solar abundante

Este punto va en línea con el primero, relacionado con la temperatura, pues como mencionamos, los cítricos son propios de climas cálidos y luminosos. La luz solar es indispensable para que realicen una fotosíntesis eficiente y, con ello, logren una floración abundante y frutos con un equilibrio adecuado entre azúcares y acidez.

Es por ello que debe garantizar:

Al menos 8 horas de luz solar directa al día: requisito básico para mantener la vitalidad del cítrico.

Exposición en espacios abiertos: balcones, patios o jardines donde no reciba sombra excesiva.

Ubicación estratégica: evitar zonas donde edificios o muros bloqueen la luz durante la mayor parte del día.

Con una buena iluminación, el cítrico no solo crece con más fuerza, sino que produce frutos de mejor calidad.

Controle el riego

Como sucede con cualquier planta, el riego es un factor clave, pero en el caso de los cítricos cobra mayor relevancia debido a su origen en climas cálidos. Esto significa que requieren humedad constante, aunque sin excesos que puedan provocar encharcamientos o pudrición de raíces.

Para lograr un manejo hídrico eficiente, se recomienda:

Riego constante pero moderado: mantener el sustrato húmedo sin saturarlo.

Riego por goteo: permite una hidratación precisa directamente en la zona radicular.

Cobertura del suelo (mulch): ayuda a conservar la humedad, regula la temperatura y reduce el estrés hídrico.

Con estas prácticas, el cítrico mantiene un crecimiento equilibrado y una mayor resistencia a condiciones ambientales adversas.

Ojo con las plagas

La verdad es que los cítricos no se caracterizan por ser especialmente resistentes, por lo que pueden verse afectados con facilidad por diversas plagas, como pulgones, cochinillas y mosca blanca, así como por enfermedades virales o carenciales. Por esta razón, el monitoreo frecuente es fundamental: permite detectar problemas a tiempo y aplicar medidas de control antes de que el daño sea mayor.

Para proteger el árbol de manera efectiva, se recomienda:

Revisiones periódicas: observar hojas, tallos y frutos en busca de manchas, deformaciones o insectos.

Control biológico: recurrir a depredadores naturales o preparados orgánicos antes de usar químicos.

Podas sanitarias: eliminar ramas afectadas para evitar la propagación de plagas o enfermedades.

Manejo responsable de productos químicos: usarlos solo si es necesario y siguiendo indicaciones técnicas.

Con una supervisión constante, el cítrico se mantiene saludable y con mayor capacidad de enfrentar los desafíos propios del cultivo.

