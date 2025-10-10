Cinco flores perfectas para darle un toque de Halloween a su hogar

Flores del día del muerto Foto: EFE - Francisco Guasco

Durante octubre, los jardines y mercados se llenan de flores que parecen salir de un cuento: algunas destacan por su belleza en celebraciones, otras por su rareza o su toque misterioso. Sus colores intensos, que van desde los tonos cálidos hasta los más profundos, reflejan la esencia de la época, misterioso y cautivador.

Estas flores no solo embellecen los paisajes, sino que también acompañan rituales, festividades y momentos de introspección. Aquí le dejamos algunas plantas:

Crisantemos

El crisantemo (Chrysanthemum) es una planta perenne de la familia Asteraceae con alrededor de 30 especies. Se caracteriza por su diversidad de formas florales, desde simples hasta dobles, con pétalos que pueden curvarse hacia adentro o afuera. Sus flores presentan una amplia gama de colores (blanco, amarillo, naranja, rojo, rosa, púrpura) y tamaños que varían entre 2 y 20 cm de diámetro.

Se destaca por su belleza ornamental y relevancia cultural, especialmente en Colombia donde se utiliza en festividades y eventos como la Feria de Cali y la Feria de las Flores de Medellín. Su floración coincide perfectamente con la temporada de Halloween y el Día de los Difuntos, convirtiéndolo en una flor emblemática en esta temporada.

Hortensias

Las hortensias son plantas ornamentales nativas del sur y este de Asia, así como de América. Son principalmente arbustos de uno a tres metros de altura, aunque algunas variedades pueden ser árboles pequeños o lianas trepadoras de hasta 30 metros. Tienen tallos fuertes, hojas opuestas con bordes dentados y flores que crecen en racimos redondos. Sus colores pueden ser blancos, rosados, rojos, violetas o azules, según la variedad y el pH del suelo.

Esta característica única de cambiar de color según la acidez del suelo hace de las hortensias plantas fascinantes y versátiles para cualquier jardín. Su floración es constante con ramos que duran aproximadamente dos semanas antes de ser reemplazados por nuevas flores. Las tonalidades violetas y azules profundas que adquieren en suelos ácidos, junto con sus formas esféricas que parecen copos de algodón, crean una atmósfera mágica y misteriosa perfecta para decoraciones otoñales de Halloween.

Cactus cerebral

El cactus cerebro (Mammillaria elongata ‘Cristata’) es una suculenta cubresuelos originaria de los desiertos de México, donde crece naturalmente entre afloramientos rocosos y grietas. Como su nombre indica, esta planta presenta una apariencia única y distintiva similar a un cerebro humano, con un crecimiento compacto, redondeado e intrincado. Es una planta pequeña que alcanza aproximadamente 15 cm de altura y hasta 31 cm de ancho, con tallos que se desarrollan en columnas y pequeños retoños. Sus espinas, ubicadas en areolas muy juntas, varían en tamaño desde gruesas hasta finas casi como pelos, dándole un tono grisáceo sobre su base verde.

La característica forma cerebral de esta Mammillaria es resultado de cambios genéticos causados por lesiones o daños que sufre la planta durante su juventud. Cuando ocurre este daño, las células en la zona afectada se multiplican a un ritmo mucho más rápido de lo normal, provocando el crecimiento retorcido y sinuoso de las almohadillas. En el cultivo como planta de interior, esta apariencia debe ser inducida manualmente para crear su distintivo crecimiento en abanico.

Flor fantasma

La orquídea fantasma, que se encuentra principalmente en Cuba y en los bosques pantanosos del sur de Florida, es una especie epífita notable por su singularidad. Sin hojas, esta utiliza sus tallos verdes para aferrarse a los árboles, buscando soporte, además que sus raíces, que asemejan cordones verdes, no solo absorben la humedad, sino que también realizan la fotosíntesis.

Florece entre junio y agosto, revelando una delicada flor blanca que mide entre 3 y 4 centímetros de ancho y de 7 a 9 centímetros de largo. Su característica más distintiva son las dos largas proyecciones en su lávelo, que evocan la imagen de las patas traseras de una rana en pleno salto. Este ingenioso camuflaje, en el que las raíces se funden visualmente con el árbol huésped, da la ilusión de que la flor flota en el aire, lo que le ha valido su evocador nombre.

Cempasúchil

La flor de cempasúchil (Tagetes erecta), originaria de México y América Central, es una planta herbácea anual o perenne cuyo nombre náhuatl “Cempohualxochitl” significa “veinte flores” o “varias flores”. Se caracteriza por alcanzar alturas entre 30 y 110 cm, con un ciclo de maduración de 100 a 120 días. Sus hojas son pinnadas de color verde oscuro con bordes dentados y textura rugosa, desprendiendo un aroma distintivo al frotarse. Las flores, grandes y en forma de cabeza, presentan colores vibrantes que van del amarillo brillante al naranja intenso y rojo, con diámetros entre 5 y 10 cm, compuestas por numerosos pétalos dispuestos en capas. Sus tallos erectos y robustos están cubiertos con una fina capa de pelos glandulares que les dan apariencia aterciopelada.

Esta flor tiene una profunda significación cultural, especialmente en el Día de Muertos mexicano, donde su intenso color amarillo-anaranjado y aroma característico se cree que ayudan a guiar las almas de los difuntos de regreso al mundo de los vivos. Los pétalos se esparcen formando senderos desde la entrada principal hasta el altar familiar, creando una ruta luminosa y aromática.

