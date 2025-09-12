Cinco flores que transformarán su balcón con aroma y color

La versatilidad del jazmín, combinada con su belleza y fragancia, lo convierten en una elección ideal para jardineros tanto novatos como experimentados. Foto: Pixabay - atrix9

Si cuenta con un balcón, seguramente habrá imaginado verlo lleno de plantas que, al florecer, le regalen un espectáculo de colores, formas llamativas y aromas envolventes. Sin embargo, al estar expuestas al sol, la lluvia y el viento, lo ideal es elegir especies resistentes, de esas que se adaptan con facilidad y alegran el espacio sin exigir demasiado cuidado.

La buena noticia es que existen varias opciones que no solo perfuman y embellecen su hogar, sino que también le ofrecen esa resistencia. Además, como plus, ofrecen beneficios adicionales: desde usos culinarios y medicinales, hasta cualidades que atraen polinizadores. Aquí le compartimos algunas de las plantas más populares y versátiles para transformar su balcón en un rincón vivo y útil.

Dama de noche

La Dama de noche, conocida científicamente como Cestrum nocturnum, es un arbusto ornamental que puede alcanzar entre 2 y 3 metros de altura, aunque en condiciones favorables llega hasta los 5 metros. Originaria de las zonas tropicales de México y Centroamérica, su fama se debe a un perfume intenso y embriagador que libera al caer la noche, cuando sus pequeñas flores tubulares se abren y llenan el ambiente de un aroma inconfundible, capaz de percibirse incluso a gran distancia.

Más allá de su fragancia, esta planta ofrece otros atractivos. Sus racimos de flores, de tonos blanco verdoso o amarillo limón, atraen mariposas nocturnas, aportando vida y movimiento al espacio. Sus hojas grandes, de un verde oscuro brillante y bordes suavemente dentados, crean un contraste elegante con las flores, realzando su carácter ornamental.

Cuidados:

Luz : Prefiere ubicaciones en semisombra, especialmente en climas cálidos, aunque tolera pleno sol en zonas de veranos suaves.

Riego y suelo: Es fundamental proporcionarle un suelo bien drenado, ya que el exceso de humedad puede pudrir sus raíces, y requiere riego moderado cada 2 días en verano y 2 veces por semana en invierno.

Clima : No tolera temperaturas inferiores a -2°C, necesitando protección en zonas frías

Abono : La planta y se beneficia de fertilizantes ricos en hierro durante la floración.

Recomendaciones: Es importante mantener alejados niños y mascotas debido a la toxicidad de sus flores y frutos, y vigilar posibles plagas como pulgones, moscas blancas y arañas rojas.

Lavanda

La Lavanda (Lavandula spp.) es considerada la reina de las plantas aromáticas, con más de 60 variedades que ofrecen una fragancia abundante y fresca inconfundible. Como planta semiarbustiva mediterránea de 50-80 cm de altura se caracteriza por sus espigas florales de color lila azulado que, según el Jardín Bótanico de Bogotá liberan un aroma con propiedades sedantes, antiinflamatorias y cicatrizantes que ha sido valorado desde la antigüedad en perfumería, medicina y aromaterapia.

Sus aceites esenciales, especialmente los de la variedad Lavandula angustifolia, son utilizados para conciliar el sueño, aliviar migrañas y repeler mosquitos, además de ser fundamentales en la industria cosmética y de perfumería.

Cuidados:

Luz : La lavanda requiere al menos 6 horas de sol directo diario.

Riego : El riego debe ser moderado, una vez por semana, sin mojar ramas ni flores para prevenir hongos, y tolera bien la sequía una vez establecida.

Suelo : Es una planta rústica que prefiere sustratos alcalinos, sueltos y muy bien drenados, siendo fundamental evitar encharcamientos que pueden pudrir sus raíces

Abono : Requiere abono equilibrado una vez al año en épocas de floracion evitando fertilizantes ricos en nitrógeno, y trasplante cada 2-3 años para renovar el sustrato.

Recomendaciones: Es resistente a plagas pero sensible a la humedad excesiva y suelos demasiado fértiles que reducen la intensidad de su fragancia.

Scabiosa atropurpurea

La Scabiosa atropurpurea, conocida como “flor de cojín” o “escabiosa dulce”, es una planta ornamental mediterránea de la familia Caprifoliaceae que produce flores con forma de alfiletero y un perfume delicado y agradable. Esta planta perenne de 30-90 cm de altura ofrece una amplia gama de colores que van desde rojo hasta negro, pasando por azules, púrpuras, rosas y blancos.

Originaria de Europa y Asia, es especialmente valorada por su capacidad de atraer polinizadores como abejas, mariposas y colibríes, contribuyendo a la salud del ecosistema del jardín.

Cuidados:

Luz : Requiere 6-8 horas de sol directo diario, aunque tolera sombra parcial en climas muy cálidos

Riego : El riego debe realizarse dos veces por semana de manera regular durante el establecimiento, reduciendo la frecuencia una vez que la planta madura y desarrolla tolerancia a la sequía.

Suelo : Prefiere suelos ricos, alcalinos, húmedos pero con excelente drenaje para evitar la pudrición de raíces.

Recomendaciones: Puede requerir tutorado, : Puede requerir tutorado, aquí le mencionamos que debe tener en cuenta a la hora de hacer uno.

Crisantemos

Los Crisantemos son plantas ornamentales de origen asiático y del nordeste de Europa que comprenden aproximadamente 30 especies, conocidas popularmente como “flor de los muertos” por su asociación con el Día de Todos los Santos. Su principal atractivo aromático reside en su fragancia con propiedades utilizadas en aromaterapia para generar tranquilidad.

Se caracteriza por su variedad de colores, que va desde blancos delicados hasta intensos púrpuras, con flores compuestas por diminutos floretes que pueden variar desde formas pequeñas tipo alfiletero hasta estructuras grandes tipo araña, alcanzando hasta 90 cm de altura y ancho con poda regular.

Cuidados:

Luz : Requieren aproximadamente 8 horas de luz solar diaria, preferiblemente sol matutino y vespertino evitando la luz directa intensa del mediodía que puede quemar flores y hojas.

Riego : Prefieren humedad ambiental del 60-70% con riego 2-3 veces por semana cuando el sustrato esté seco, evitando mojar follaje para prevenir hongos.

Suelo: El suelo ideal debe ser fértil, arenoso, con pH entre 5.5-6.5 y excelente drenaje, colocando en maceta un plato con guijarros para mantener humedad por evaporación.

Jazmín

El jazmín es una planta popular que no podía faltar en este ranking. Pertenece al género Jasminum, que reúne cerca de 200 especies distribuidas en regiones tropicales y subtropicales de Europa, Asia, Australia y Oceanía lo que hace que su diversidad sea notable: algunas variedades crecen como arbustos compactos, otras se convierten en trepadoras que adornan muros y pérgolas, e incluso existen especies que alcanzan porte de pequeños árboles.

Su protagonismo en el mundo ornamental lo tienen sus flores, pues por lo general blancas —aunque también existen en tonos amarillos o rojizos—, delicadas y simétricas, tiene un diseño sencillo que encierra un atractivo universal: su aroma, y es que al caer la tarde, sus flores se abren y durante toda la noche liberan una fragancia dulce, intensa y envolvente.

No es solo un aroma ornamental: se le atribuyen propiedades relajantes similares a las de la lavanda o la menta, lo que lo convierte en un aliado natural contra el estrés.

Cuidados:

Luz: El jazmín necesita abundante luz solar directa para florecer con fuerza, aunque también puede adaptarse a zonas de semisombra.

Riego: El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato húmedo sin encharcarlo. En climas cálidos lo ideal es regar cada dos o tres días, mientras que en invierno basta con hacerlo cuando la tierra comience a secarse.

Suelo: Se adapta a diferentes suelos, pero crece mejor en aquellos sueltos, bien drenados y ricos en materia orgánica. En macetas conviene usar un sustrato universal mezclado con perlita para mejorar la aireación y evitar la acumulación de agua.

Plagas: Puede ser atacado por pulgones, cochinillas y hongos como el oídio. También puede sufrir podredumbre de raíces por exceso de agua. Para mantenerlo sano, conviene revisar la planta con frecuencia, mejorar la ventilación y aplicar tratamientos preventivos en caso necesario.

