Cinco plantas que pueden ayudar a aliviar el dolor de estómago

Durante generaciones, las plantas han sido parte esencial del botiquín natural de los hogares, gracias al conocimiento transmitido por abuelas y madres para aliviar molestias comunes. Y aunque hoy existen muchas alternativas, contar con opciones naturales, al alcance de la mano y fáciles de cultivar en una huerta casera, sigue siendo una práctica vigente.

Por eso, aquí reunimos algunas plantas que pueden ayudar con el dolor de estómago y cuyos usos tradicionales han sido reconocidos y documentados por el Jardín Botánico de Bogotá, como parte del saber popular sobre el cuidado cotidiano de la salud.

Saúco

El saúco es un clásico del botiquín casero de abuelas y mamás y se caracteriza por ser un arbusto de crecimiento rápido que puede alcanzar el tamaño de un árbol, con hasta 6 a 9 metros de altura, tronco corchoso y tallos jóvenes huecos. Tiene hojas verde oscuro y se cubre de racimos de flores blancas y aromáticas, que luego dan paso a pequeños frutos negros.

Tradicionalmente, el saúco se ha utilizado por sus propiedades medicinales. De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, se le atribuyen efectos diuréticos y laxantes, y se emplea como purgante suave, lo que resulta útil para aliviar dolores y malestares estomacales.

Tabaco

El tabaco (Nicotiana tabacum), también conocido como hierba santa, es una planta herbácea originaria de América tropical y pertenece a la familia de las solanáceas. Puede crecer entre 50 centímetros y hasta 3 metros de altura, con un tallo erecto, robusto y ligeramente pegajoso al tacto. Sus hojas son grandes, de color verde pálido, frágiles y con una textura viscosa, características que se deben a la presencia de nicotina, un alcaloide de olor intenso.

Según el Jardín Botánico de Bogotá, las hojas de tabaco se han utilizado con fines terapéuticos. Se les atribuyen propiedades relajantes, antiespasmódicas, diuréticas y expectorantes, y se han empleado para aliviar problemas digestivos, dolor de estómago y náuseas, especialmente en preparados homeopáticos. Aunque su uso medicinal ha sido registrado en distintas tradiciones, su aplicación requiere cuidado debido a la potencia de sus compuestos naturales.

Yerbamora

La yerbamora (Solanum nigrescens) es una planta nativa de América, perteneciente a la familia de las solanáceas. Crece como hierba perenne o subarbusto y puede alcanzar hasta 1,5 o 2 metros de altura. Sus flores, visibles durante gran parte del año, crecen en racimos y tienen forma de estrella, con corolas blancas y anteras amarillas.

En la medicina tradicional, según el Jardín Botánico de Bogotá se ha utilizado por sus propiedades analgésicas, depurativas y cicatrizantes. Se emplea para aliviar el dolor de estómago, molestias asociadas a la artritis y contusiones, así como en tratamientos para la gastritis, el asma y la presión alta.

Altamisa

La altamisa o artemisa (Artemisia vulgaris) es una planta herbácea perenne perteneciente a la familia de las asteráceas, conocida también como hierba de San Juan, artemega o ceñidor. Es una planta resistente, que se propaga por semillas o esquejes y crece con facilidad en distintos entornos.

En la medicina tradicional, según la institución anteriormente citada, se ha utilizado para controlar la fiebre, aliviar el dolor de estómago, los cólicos y el malestar general. Las infusiones de sus hojas se emplean para tratar dolores reumáticos, calambres, dolor de cabeza y episodios de desmayo. Además, tiene uso culinario como condimento, especialmente para aromatizar carnes grasas, gracias a su sabor intenso.

Cidrón

El cidrón (Aloysia citriodora) es una planta aromática muy extendida en Latinoamérica, reconocida por su intenso aroma cítrico, cercano al limón. Aunque no siempre es la más popular, destaca por su facilidad de cultivo y su gran versatilidad. Puede alcanzar hasta dos metros de altura y, al frotar sus hojas, libera un perfume fresco y agradable.

Para el Jardín Botánico de Bogotá, esta planta se utiliza como tónico nervioso, digestivo y cardiaco, además de expectorante. Sin embargo, su uso más común es para aliviar el dolor de estómago, los vómitos y los espasmos, así como en casos de asma. También se emplean compresas de sus hojas para calmar el dolor de muela.

