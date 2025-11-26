Cinco plantas que puede usar para decorar su hogar en Navidad

Foto: EFE - MARTIN DIVISEK

Compartimos cinco plantas que toleran bien las bajas temperaturas características de estos meses —a excepción de la poinsettia, que requiere algunos cuidados adicionales— y que pueden vivir en espacios interiores, lo que facilita su mantenimiento. Las tonalidades de sus flores permiten usarlas en arreglos, centros de mesa o decoraciones para celebrar estas fechas.

Poinsettia o Flor de pascua

Esta es una especie asociada a la Navidad por la forma en que sus brácteas coloreadas rodean las pequeñas flores de su centro. Aunque en su lugar de origen —México y parte de Centroamérica— puede alcanzar varios metros de altura, hoy es común encontrarla en espacios domésticos. Se encuentra en colores como rojo, gamas blancas, rosadas y amarillas.

Para mantenerla en buenas condiciones es preferible ubicarla en un punto que reciba luz indirecta y que esté lejos de las corrientes de aire, pues esta planta tolera mejor temperaturas templadas entre 16 y 22 °C.

El riego debe ser moderado: solo cuando el sustrato empiece a secarse, evitando mojar sus hojas. Un abono para plantas floridas cada dos semanas ayuda a conservar sus brácteas en buen estado durante el ciclo.

Cactus de Navidad

Conocido también como Santa Teresita o Pata de Jaiba, pertenece a un grupo de cactus que no crecen en el suelo, sino sobre troncos y ramas en los bosques húmedos de Brasil. Una de sus particularidades es que florece justo a final de año: las flores aparecen en los extremos de los tallos y, según la variedad, pueden ser rosadas, rojas, fucsias o blancas. Es por eso que resalta entre las opciones decorativas para estas fechas.

En interiores se adapta bien, siempre que reciba luz suave y no quede expuesto al sol directo. El riego, igual que con la Poinsettia, debe ser moderado y solo cuando la tierra haya empezado a secarse. Es preferible mantener la planta en temperaturas estables.

Una recomendación es revisar sus tallos con frecuencia, ya que la cochinilla suele aparecer en esta especie y requiere control para evitar daños.

Violeta de los Alpes

La violeta de los Alpes, o ciclamen, pertenece al género Cyclamen y es una planta que crece a partir de un tubérculo del que surgen hojas en forma de corazón y flores que pueden mantenerse durante varias semanas. Se presenta en un amplia gama de colores —del blanco al violeta más oscuro—, y tiene buena respuesta en climas fríos, lo que la hace frecuente en interiores.

Para cuidarla en casa, es importante elegir una maceta con buen drenaje, un sustrato suelto y que sea rico en materia orgánica, y ubicarla en un espacio con luz indirecta durante varias horas al día. Es recomendable hacer el riego por inmersión, dejando que el exceso de agua escurra antes de volver a colocar la planta en su sitio.

Es preciso vigilar, además, que no se presenten problemas comunes como hojas amarillas o capullos que no abren. Esto puede estar relacionado con exceso de humedad, riego inadecuado o falta de luminosidad.

Rosa de Navidad

Sus flores tienen cinco pétalos y suelen ser blancas, aunque existen variedades de ella que presentan matices rosados, amarillos o morados. La planta crece con raíces muy oscuras, lo que explica el nombre popular de “eléboro negro”.

Su origen está en regiones frías del centro y el sur de Europa, donde suele encontrarse en zonas más bien montañosas. Es importante recordar que, en su ambiente natural, algunas de estas plantas están protegidas y no deben recolectarse sin permiso, por lo que la recomendación es adquirir ejemplares de viveros especializados para evitar afectar las poblaciones silvestres.

Hortensias

Las hortensias llaman la atención porque sus flores no aparecen de manera individual, sino en grandes grupos que parecen “pompones” y que pueden tomar distintos colores. Ese tono depende tanto de la variedad como del tipo de suelo, por eso algunas se vuelven azules mientras otras desarrollan matices rosados o lilas. Pueden alcanzar diferentes tamaños según la especie.

Aunque suelen verse en jardines, también pueden vivir en el interior del hogar en una matera amplia y con un sustrato que no acumule agua. Estas plantas requieren de riegos frecuentes, preferiblemente en la mañana, y un lugar con buena luz pero sin sol directo, ya que puede quemar sus hojas y flores. No resisten el frío extremo: lo mejor es evitar exposiciones por debajo de los 5 °C.

