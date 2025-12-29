Cirtodeira, la planta de belleza tropical para interiores: así debe cuidarla

Resume e infórmame rápido

Pequeña, vistosa y fácil de cuidar: esta es la planta ideal para dar color a su hogar si vive en climas cálidos.

Episcia Foto: CORPONOR NORTE DE SANTANDER

Si desea una planta pequeña, fácil de cuidar en casa y adecuada para climas cálidos, la Episcia cupreata es una excelente opción. También conocida como Episcia o cirtodeira, esta especie ornamental se destaca por su gran valor decorativo y su capacidad para adaptarse a ambientes tropicales.

Según la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor Norte de Santander), máxima autoridad ambiental del departamento, su atractivo radica en la variedad de colores y texturas de su follaje —que va del verde al bronce, rojo o marrón, con venas o bordes plateados— y en sus flores vistosas, que aparecen en tonos rosados, naranjas, amarillos, lavanda o blancos, aportando un contraste delicado y llamativo a cualquier espacio.

Perteneciente a la familia Gesneriaceae, la Episcia es un género originario de América que agrupa varias especies herbáceas. Se trata de una planta estolonífera, de crecimiento rastrero, con tallos que enraízan fácilmente en los nudos, lo que favorece su expansión.

Es una planta de fácil cuidado, ideal tanto para quienes se inician en el mundo de la jardinería como para aficionados con mayor experiencia. Su capacidad de adaptarse a espacios interiores bien iluminados, su crecimiento controlado y su atractivo follaje durante todo el año la convierten en una opción perfecta para decorar hogares, estanterías y jardines protegidos.

Cuidados

Luz:

Prospera con luz brillante pero indirecta, similar a la que recibiría en su hábitat natural de selva tropical. Lo ideal es ubicarla cerca de ventanas o en exteriores donde reciba luz solar filtrada.

Con buena iluminación, la planta desarrollará un follaje vigoroso y flores vibrantes.

Clima:

Esta planta tropical prefiere temperaturas entre 20-38°C, aunque puede tolerar un rango más amplio de 5-43°C.

Es importante protegerla de corrientes de aire frías y calor excesivo, ya que el estrés por frío causa marchitez y hojas amarillas, mientras que el sobrecalentamiento provoca quemaduras.

En climas fríos debe mantenerse en interiores, replicando condiciones cálidas, húmedas y con luz difusa constante, especialmente durante el invierno.

Riego:

Riegue semanalmente para mantener el suelo uniformemente húmedo pero nunca encharcado

Requiere niveles altos de humedad ambiental, por lo que es ideal para terrarios o baños. Mantenga una hidratación adecuada durante todo el año, incluso fuera de la temporada de crecimiento, para conservar sus hojas vibrantes y saludables.

Sustrato:

Utilice una mezcla ligera y bien drenante combinando partes iguales de musgo de turba, perlita y vermiculita (la arena gruesa puede sustituir a la perlita).

El pH ideal es de 5.5-6.5. Asegure buen drenaje colocando una capa de piedras en el fondo de la maceta para evitar el encharcamiento, que puede causar problemas en las raíces debido a la sensibilidad de la planta.

Poda:

Recorte tallos alargados, elimine follaje dañado o poco saludable, y pellizque el nuevo crecimiento para fomentar una apariencia más completa.

La poda regular mejora la salud general de la planta y aumenta su potencial de floración.

Plagas y enfermedades:

Las principales amenazas son cochinillas (insectos escama que chupan la savia causando amarillamiento y caída de hojas), punto negro (manchas en hojas por infección fúngica) y escarabajos de las hojas (que perforan el follaje).

Trate las cochinillas con insecticidas apropiados, el punto negro podando hojas infectadas y aplicando fungicidas, y los escarabajos retirándolos manualmente o usando insecticidas orgánicos como aceite de neem, siguiendo siempre las instrucciones del producto.

