¿Cómo cultivar clavos de olor en casa para llenarse de dulzura y fragancia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

A pesar de ser usado ampliamente en repostería y estar asociado al mundo de lo dulce, el clavo tiene un poco de amargura en su historia.

Esta planta, originaria de Indonesia, estuvo en el centro de varios conflictos entre potencias coloniales como Holanda, Inglaterra, Francia y Portugal. El control de esta codiciada especia fue el motivo para represiones y muertes en su momento.

Hay usos de esta especia registrados en territorios tan lejanos como Siria o China, en donde se usaba para refrescar el aliento de la corte del emperador durante la dinastía Han.

Hoy en día, Indonesia continúa siendo el mayor productor de clavos de olor del mundo, aunque la planta se cultiva en múltiples regiones del planeta.

Además de su uso en repostería y en perfumería, el clavo tiene una serie de usos y propiedades medicinales, de las cuales ya hablaremos.

Lo clave en el cuidado y cultivo del clavo es la temperatura: al ser una planta de origen tropical, su desarrollo óptimo se da por encima de los 20 grados centígrados y en un rango que puede ir hasta los 35 grados centígrados.

¿Cómo cultivar clavo de olor en casa?

No es por sonar cruel, pero si usted no habita en un lugar que, consistentemente, no baje de los 20 grados centígrados, lo mejor puede ser desistir de cultivar esta planta.

En suelo abierto, el clavo puede llegar a medir unos 10 metros, por lo que es importante reservarle un buen espacio en su jardín.

Si se trata de una huerta casera, en matera, no hay problema. También es posible cultivarlo de esta forma.

Los cuidados, tanto en exterior, como interior, son muy similares.

Como ya se dijo, el punto fundamental aquí es la temperatura. Y, de paso, la luz: el clavo es una planta que se da muy bien a pleno sol, incluso si es directa. Si lo planta, o ubica, en un lugar de semisombra es importante que reciba más luz que sombra.

Por su origen tropical, el clavo debe conservar una humedad constante, pero con el debido cuidado de no encharcar las raíces.

Dependiendo de la temperatura del ambiente, la pauta de riego puede ser de, mínimo, dos veces a la semana. Si el lugar en donde vive con su planta supera cómodamente los 30 grados centígrados, puede ser necesario un tercer riego en la semana.

Lea también: Consejos básicos para empezar una huerta en casa

El clavo requiere de un sustrato que cuente con buen drenaje (condición que aplica también para la matera). Así mismo, es importante que la tierra tenga un buen nivel de materia orgánica y nutrientes. Se recomienda abonarla antes de sembrar el clavo y utilizar fertilizantes (de preferencia orgánicos) una vez por mes. Esto mantendrá su planta en óptimas condiciones.

Propiedades y usos del clavo de olor

Algunos de los usos medicinales tradicionales más populares del clavo incluyen el tratamiento de la tos, como agente expectorante. Así mismo, se emplea para aliviar malestares estomacales y cólicos. En uso externo “es un potente analgésico y antiséptico”, de acuerdo con un documento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México.

Su uso tradicional es mediante infusiones, extractos o aceites esenciales, que se derivan principalmente de las flores sin abrir de esta planta.

Lea también: Diferencias entre fertilizante y abono: ¿cuál es mejor?

El INPI advierte que en dosis altas puede ser un agente corrosivo. Y, de paso, no está de más mencionar que, al igual que con cualquier planta medicinal, los usos de algunas de estas variedades no reemplazan tratamientos médicos ni sustituyen la consulta a un profesional de la salud.

🌳 ☘️ 🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. 🍂🌺 🌼