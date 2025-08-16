¿Cómo hacer para que su planta cuna de Moisés florezca más rápido?

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El espatifilo, también conocido como lirio de paz o cuna de Moisés, es una de las plantas de interior más versátiles y agradecidas del mundo vegetal. Famosa por su elegancia natural —gracias al contraste entre sus hojas verdes brillantes y sus flores blancas—, es también una de las favoritas para oficinas y hogares por lo fácil que resulta mantenerla saludable y en flor.

Sin embargo, aunque es una planta resistente, hay varios factores que deben cuidarse si el objetivo es verla florecer con frecuencia. Aquí le contamos cómo convertir su cuna de Moisés en un espectáculo constante de vida y belleza.

1. Luz: la clave para una floración abundante

El espatifilo necesita luz, pero no cualquiera. Requiere luz solar brillante e indirecta. Si se expone directamente al sol, sus hojas pueden quemarse. En cambio, si recibe poca luz, dejará de florecer y su crecimiento será débil y alargado.

¿Qué hacer?

Ubíquela cerca de una ventana orientada al norte o al este.

Use cortinas delgadas para tamizar la luz si su hogar es muy soleado.

En estaciones de poca luz natural (como el invierno), puede apoyar el crecimiento con luces de cultivo LED o fluorescentes.

2. Temperatura y humedad: crear un clima tropical en casa

La cuna de Moisés proviene de regiones tropicales, por lo que florece mejor en temperaturas entre 18 °C y 27 °C y en ambientes con alta humedad (50-60%).

Consejos prácticos:

Mantenga la planta lejos de corrientes frías o fuentes de calor directas como calefactores y aires acondicionados.

Utilice un humidificador, coloque la maceta sobre una bandeja con piedras y agua (sin que el agua toque la base) o agrupe varias plantas para crear un microclima húmedo.

3. Ventilación: que circule el aire, pero sin corrientes

Una buena circulación de aire previene enfermedades y plagas, pero es importante evitar corrientes directas que puedan secar la planta o desestabilizar su temperatura.

Recomendación:

Coloque la planta en un lugar ventilado, pero no justo frente a ventiladores, ventanas abiertas o aparatos de climatización.

4. Riego y drenaje: ni demasiada agua, ni muy poca

El riego es uno de los factores más importantes para la floración. El lirio de paz necesita un suelo húmedo, pero no encharcado. Un mal drenaje o un exceso de agua puede pudrir sus raíces.

Qué tener en cuenta:

Riegue solo cuando la capa superior del sustrato esté seca.

Use una maceta con buen drenaje.

Si nota que la planta crece y se vuelve más frondosa, trasplántela a una maceta más grande, profunda y con buen sistema de evacuación de agua.

5. Mantenimiento: limpiar, podar y trasplantar

Para que su cuna de Moisés pueda realizar bien la fotosíntesis —y florezca más—, es fundamental mantener sus hojas limpias, retirando el polvo acumulado con un paño húmedo.

Poda adecuada:

Corte las flores marchitas por encima de la unión con la hoja.

Un mes después, elimine también el tallo seco.

Este hábito estimula la aparición de nuevas flores.

6. Evitar errores comunes

Existen factores que pueden detener por completo la floración: