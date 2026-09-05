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Cómo multiplicar tus plantas en casa: guía paso a paso

Aprenda cómo multiplicar sus plantas a partir de semillas, tallos, hojas o raíces y darles una nueva vida en su huerta o jardín.

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05 de septiembre de 2026 - 04:00 p. m.
¿Tiene una planta que le encanta y quisiera tener más ejemplares?
¿Tiene una planta que le encanta y quisiera tener más ejemplares?
Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS
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Si alguna vez ha tenido una planta que creció hermosa y saludable, probablemente en algún momento se haya preguntado: ¿cómo hago para tener otra igual? La respuesta puede estar en aprender a multiplicar sus propias plantas.

Pero ¿qué significa exactamente multiplicarlas? La propagación es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos ejemplares a partir de semillas o de diferentes partes de una planta, como tallos, hojas, raíces o estructuras subterráneas. Esto permite mantener plantas con características deseadas y evitar que algunas variedades se pierdan con el paso del tiempo.

Por eso, en La Huerta preparamos una serie de consejos para que aprenda a multiplicarlas de la mejor manera, sin ponerlas en riesgo y pueda seguir disfrutándolas por mucho más tiempo.

☘️🌿 Encuentre en La Huerta toda la información sobre plantas, jardinería, cultivos y siembra. ¿Tiene preguntas sobre sus plantas o quiere compartir su experiencia? Escríbanos a lbarbosa@elespectador.com, queremos leerlo. 🍂🌺🌼

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