Cómo multiplicar tus plantas en casa: guía paso a paso

¿Tiene una planta que le encanta y quisiera tener más ejemplares? Foto: KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

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Si alguna vez ha tenido una planta que creció hermosa y saludable, probablemente en algún momento se haya preguntado: ¿cómo hago para tener otra igual? La respuesta puede estar en aprender a multiplicar sus propias plantas.

Pero ¿qué significa exactamente multiplicarlas? La propagación es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos ejemplares a partir de semillas o de diferentes partes de una planta, como tallos, hojas, raíces o estructuras subterráneas. Esto permite mantener plantas con características deseadas y evitar que algunas variedades se pierdan con el paso del tiempo.

Por eso, en La Huerta preparamos una serie de consejos para que aprenda a multiplicarlas de la mejor manera, sin ponerlas en riesgo y pueda seguir disfrutándolas por mucho más tiempo.

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