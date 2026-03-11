Publicidad

Home

La Huerta
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Cómo plantar un árbol y qué materiales necesita? Este es el paso a paso

Sembrar un árbol es un gesto poderoso, pero para que realmente ayude al planeta debe hacerse de la forma correcta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Huerta y Leidy Barbosa
11 de marzo de 2026 - 02:07 p. m.
Árbol nativo sembrado por las comunidades.
Árbol nativo sembrado por las comunidades.
Foto: Saving the Amazon

Cuando pensamos en hacer algo por el planeta, una de las primeras ideas que suele venir a la mente es sembrar un árbol. Y no es casualidad: plantar uno es sembrar vida y una forma sencilla de aportar a la conservación del ambiente. Sin embargo, aunque parezca tan fácil como poner una plántula en la tierra o enterrar la semilla de una fruta que acabamos de comer, hacerlo bien implica tener en cuenta varios factores.

Si usted es de quienes se han propuesto sembrar un árbol, preparamos esta infografía con todo lo que debe saber antes de hacerlo....

Por La Huerta

mosorio@elespectador.com

Por Leidy Barbosa

Periodista de la Universidad Externado de Colombia, con énfasis en la producción audiovisual y en animación digital. Apasionada por temas medioambientales y sociales.@leidyramirezbLbarbosa@elespectador.com

Temas recomendados:

Jardinería

La Huerta

plantas en la casa

cuidado de plantas

siembra

plantas

Estilo de Vida

como sembrar un árbol

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.