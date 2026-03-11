¿Cómo plantar un árbol y qué materiales necesita? Este es el paso a paso

Árbol nativo sembrado por las comunidades. Foto: Saving the Amazon

Cuando pensamos en hacer algo por el planeta, una de las primeras ideas que suele venir a la mente es sembrar un árbol. Y no es casualidad: plantar uno es sembrar vida y una forma sencilla de aportar a la conservación del ambiente. Sin embargo, aunque parezca tan fácil como poner una plántula en la tierra o enterrar la semilla de una fruta que acabamos de comer, hacerlo bien implica tener en cuenta varios factores.

Si usted es de quienes se han propuesto sembrar un árbol, preparamos esta infografía con todo lo que debe saber antes de hacerlo....